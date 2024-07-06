5 фактов о самом большом в России буддийском дацане

Монастырь «Тубтен Шедруб Линг» был открыт в городе Кызыл в апреле 2023 года. Чем он известен?

1. Построен в республике Тыва, где буддизм исповедуют с IX века

Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

В России около 1.5-2 миллионов людей называют себя буддистами, большинство исповедуют буддизм тибетско-монгольского толка. Больше всего буддистов в таких регионах, как республики Бурятия, Калмыкия, Алтай, Тыва и в Забайкальском крае.

До начала XX века территория республики Тыва входила в состав Монголии, поэтому исторически здесь был распространен буддизм. В XX веке несколько местных князей попросились под протекторат России, позже была образована независимая Тувинская Народная Республика. Во время Второй мировой войны тувинцы активно поддерживали СССР, воевали против Гитлера и поставляли коней, скот, продовольствие. И в 1944 году Тува вошла в состав РСФСР на правах автономии.

2. Стал первым монастырем Тывы с 1930-х годов

Кирилл Кухмарь/TASS Кирилл Кухмарь/TASS

В 1920-х годах в Тыве было 19 монастырей-хурээ и около 3 тысяч духовных учителей - лам. Несмотря на формальную независимость, Тыва была фактически под контролем СССР, и в 1930-е годы здесь также были массовые репрессии и борьба с религией. Все храмы были закрыты, а буддисты подверглись гонениям.

Сегодня около 60 процентов населения Тывы исповедует буддизм, и в республике избирают своего духовного лидера Камбы-ламу. Буддистская община возродилась в 1990-х годах.

Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

В 1998 году в столице, городе Кызыле, построили белоснежный храм «Цеченлинг», ставший местом притяжения верующих. А в апреле 2023 года был торжественно освящен новый монастырь — «Тубтен Шедруб Линг».

3. Место было освящено Далай Ламой

Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Монастырь начали строить еще в 2014 году, но место для него было выбрано еще 30 лет назад. В 1992 году в Тыву отметить возрождение буддизма приезжал сам Далай-лама XIV Тензин Гьяцо. Он и благословил место под строительство монастыря. Но работы по разным причинам откладывали.

В 2022 году делегация из Тывы посетила резиденцию Далай-Ламы в Индии, и Его Святейшество взял монастырь под свое покровительство. Он назначил для монастыря духовного защитника – Шестирукого Махакалу и подарил его метровую статую из меди с позолотой, выполненную непальскими мастерами. (Она скрыта от посторонних глаз).

4. Здесь хранится частица праха Будды

Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Название монастыря «Тубтен Шедруб Линг» переводится как «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». И неслучайно.

Помимо статуи Махакалы, Далай-Лама подарил монастырю несколько буддистских реликвий, свои монашеские одежды и священные тексты. Одним из подарков была частица праха самого Будды. Во время торжественного открытия монастыря ее церемониально вложили в статую божества.

5. Самый большой буддистский комплекс в России

Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Площадь храмового комлекса занимает 9,3 гектара. В монастыре также планируют построить общежитие для монахов, учебный центр для обучения богословия, а также центр традиционной медицины.

Высота 12-этажного храма составляет 56 метров. На первом расположилось выставочное пространство с важнейшими артефактами истории Тывы и буддизма в регионе. В молельном зале установлены статуи божеств, выполненные скульптором Даши Намдаковым. Венчает композицию 10-метровая статуя Будды.

Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

При строительстве храма ориентировались на традиции буддисткой архитектуры России, а также на зарубежные примеры — так он напоминает дворец ламы и Буддистский институт в Тибете.

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