Какие иконы называли адописными и откуда они взялись?

В XIX веке по России прокатилась волна сообщений об адописных иконах – рассказываем, что это за феномен и действительно ли они существовали.

ЗА ТРЕЩИНЫ – В ОГОНЬ

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В апокрифическом житии Василия Блаженного описывается эпизод, когда святой внезапно камнем разбил чудотворную икону Божией Матери на Варварских воротах. Возмущенные люди избили его. Но тот в свое оправдание не стал ничего говорить, лишь велел соскрести краску с доски. Когда прихожане сделали это, то увидели, что под святым изображением нарисован дьявол. А якобы чудеса – на самом деле наваждение, которым прельщают верующих. Иконописца казнили, а перед юродивым извинились.

Считается, что это одно из первых упоминаний о так называемых адописных иконах – под ликами святых, за окладами скрывались изображения чертей, бывало, что и к образам дорисовывали рога. Считалось, что молящийся перед такой иконой с двойным изображением, сам того не зная, обращается к адским силам.

В XIX веке по России прошла волна сообщений об адописных иконах – их будто бы находили то в одном регионе, то в другом. Например, газета «Московские ведомости» сообщала, что «В селе Стецовке Херсонской губернии местное духовенство потребовало, чтобы все имеющиеся фольговые иконы удостоверились в "годности" с помощью поднятия картона. Местные жители уверяют, будто бы нашли около пяти дьявольских изображений».

Дело дошло до того, что любая трещина или неровность на красочном слое иконы воспринималась как происки нечистой силы – ведь там могли скрываться изображения дьявола. Поэтому подобные доски крестьяне решительно отправляли в огонь.

ПРОСТО БИЗНЕС

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Писатель Николай Лесков в своем очерке «Об адописных иконах» рассказывал о том, как появляются такие образы и о том, как их отличить от настоящих.

Они были выполнены из дешевых материалов (вот причина, по которой красочный слой так быстро трескался) и чаще в так называемом фряжском стиле – он возник в XVII веке под влиянием западноевропейской живописи и отличался реалистичностью образов. Кто же мог так поступать? Одна из распространенных версий связывает эти образы со старообрядцами – они как раз фряжское письмо не признавали. Однако никаких доказательств этому нет. Равно как и тому, что адописные иконы появились в результате противостояния еретиков и официальной церкви.

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Зато Лесков очень живо описал бизнес-схему, благодаря которой такие иконы могли существовать. Один торговец продавал «подделки под древность» со скрытыми под грунтом чертями, которые для него рисовали специально. А второй, идущий за ним следом, «разоблачал» своего собрата. Для вида огорчившись, что люди уже купили образы, он просил показать их, уверенно скреб краску на том месте, где была изображена нечистая сила. И сразу же сообщал, что эти иконы «не христианские, адописные». «Крестьяне бывают по этому случаю в большом ужасе и отдают этому пройдохе все свои “адописные” иконы, на которых открыты чертики, чтобы только увез их подальше, а у него покупают или обменивают себе другие, на которых такого сюрприза для себя не ожидают», – отмечал Лесков.

ЗЛАЯ ШУТКА

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Возможно, появление таких икон было и чьей-то злой шуткой. Например, писатель Максим Горький признавался, что во время своей недолгой работы в иконописной мастерской то и дело подбивал мастеров нарисовать рожки. За что и получил прозвище «дьяволенок». Когда же его уволили, один из иконописцев на прощание подарил написанную специально для него икону с изображением дьявола. Писателю Илье Сургучеву он признавался: «Я никогда не мог с ней расстаться. Даже в Петропавловской крепости вместе со мной был. Все вещи отобрали, а его оставили».

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Есть и еще одно объяснение, более прозаическое. Возможно, крестьяне принимали за адописные вполне обычные иконы, например, Страшного суда или с сюжетом искушений святого нечистой силой. Или же могли посчитать «плохим» изображение Святого Христофора, которого писали с головой пса.

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