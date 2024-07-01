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Как на русских иконах XVIII века оказался кит?

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Александра Гузева

Музей истории православия Сибири
Экзотический сюжет о ветхозаветном пророке Ионе в русской иконографии встречается крайне редко. Но есть несколько любопытных примеров.

В Ветхом Завете есть красочное описание того, как пророк Иона ослушался Бога и отправился в плавание не туда. Из-за самоуправства Ионы начинается страшный шторм. Чтобы спасти других моряков, он велит выбросить его в море. А в море его проглатывает кит. В пасти огромного животного пророк проводит целых три дня, не теряя надежды и веры. В итоге он вышел целым и невредимым и оказался ровно там, куда и посылал его Бог.

В новозаветное время история с Ионой тоже пользовала популярностью, потому что воспринималась как пророчество о том, как Христос воскрес на третий день после смерти. 

Столь экзотический сюжет в русской православной иконографии встречается крайне редко (в отличие от западной живописи).

Иногда изображения кита (а точнее неких рыб) все-таки попадаются — например, в иконах, где было изображено житие Ионы.

Строгановская школа. Деяния пророка Ионы. Первая четверть ХVII века

Строгановская школа. Деяния пророка Ионы. Первая четверть ХVII века

Русский музей

Но есть и редкие иконы, где в центре был именно сюжет чудесного «извержения» Ионы из пасти чудовища. Одна такая икона XVIII века есть в Музее истории православия Сибири в Тобольске.

Неизвестный автор. Иона во чреве кита. XVIII век

Неизвестный автор. Иона во чреве кита. XVIII век

Музей истории православия Сибири

А другая икона того же времени, но предположительно их Центральной России, хранится в частном собрании.

Неизвестный автор. Чудесное извержение пророка Ионы из пасти кита. Центральная Россия. Конец XVIII в.

Неизвестный автор. Чудесное извержение пророка Ионы из пасти кита. Центральная Россия. Конец XVIII в.

Собрание Ф. А. Копелевича

В обоих случаях автор неизвестен, но любопытно, что киты изображены очень похоже - и больше напоминают сомов или неких фантазийных рыб-чудовищ. 

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