Как на русских иконах XVIII века оказался кит?

Экзотический сюжет о ветхозаветном пророке Ионе в русской иконографии встречается крайне редко. Но есть несколько любопытных примеров.

В Ветхом Завете есть красочное описание того, как пророк Иона ослушался Бога и отправился в плавание не туда. Из-за самоуправства Ионы начинается страшный шторм. Чтобы спасти других моряков, он велит выбросить его в море. А в море его проглатывает кит. В пасти огромного животного пророк проводит целых три дня, не теряя надежды и веры. В итоге он вышел целым и невредимым и оказался ровно там, куда и посылал его Бог.

В новозаветное время история с Ионой тоже пользовала популярностью, потому что воспринималась как пророчество о том, как Христос воскрес на третий день после смерти.

Столь экзотический сюжет в русской православной иконографии встречается крайне редко (в отличие от западной живописи).

Иногда изображения кита (а точнее неких рыб) все-таки попадаются — например, в иконах, где было изображено житие Ионы.

Строгановская школа. Деяния пророка Ионы. Первая четверть ХVII века Русский музей Русский музей

Но есть и редкие иконы, где в центре был именно сюжет чудесного «извержения» Ионы из пасти чудовища. Одна такая икона XVIII века есть в Музее истории православия Сибири в Тобольске.

Неизвестный автор. Иона во чреве кита. XVIII век Музей истории православия Сибири Музей истории православия Сибири

А другая икона того же времени, но предположительно их Центральной России, хранится в частном собрании.

Неизвестный автор. Чудесное извержение пророка Ионы из пасти кита. Центральная Россия. Конец XVIII в. Собрание Ф. А. Копелевича Собрание Ф. А. Копелевича

В обоих случаях автор неизвестен, но любопытно, что киты изображены очень похоже - и больше напоминают сомов или неких фантазийных рыб-чудовищ.

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