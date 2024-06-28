Все это можно было делать на борту самолетов в СССР, а теперь нельзя (ФОТО)

В советские годы нельзя было купить авиабилеты в интернете, но полеты тоже старались сделать комфортными. Какие услуги предлагали пассажирам?

Годом рождения советской гражданской авиации считается 1923-й, когда было образовано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролет». А уже в 1932 году на его базе учредили знаменитый ныне «Аэрофлот». Это была главная и единственная авиакомпания Советского Союза. Спектр услуг и возможностей для советских пассажиров на борту был гораздо больше, чем сейчас. Вот что можно было делать в прошлом веке, о чем сейчас вспоминают с ностальгией.

Курить на борту

Пассажирский салон самолета Ту-134, 1964. Лев Поликашин/Sputnik Лев Поликашин/Sputnik

В советские годы можно было курить во время полета. Места для курящих обычно располагались в хвосте. В середине 1980-х стали запрещать курение на рейсах короче трех часов. А сегодня курить в самолете нельзя совсем, даже электронные сигареты.

Обедать в экономе, как в первом классе

Сервис на борту самолета ИЛ-62, 1980. В.Павлов/Sputnik В.Павлов/Sputnik

Классы обслуживания были разными, как и сегодня, однако у всех пассажиров горячее питание было включено в билет при полете более двух часов. Особенно изысканным меню было на международных рейсах, где предлагали красную и черную икру, в том числе, в экономе.

Кормить в самолетах придумали еще в 1930-х. В одном из первых советских самолетов АНТ-20 «Максим Горький» был бар, где можно было купить легкие закуски, аперитивы, фрукты.

Женщина с ребенком на борту самолета, 1960-е. Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

А первая советская стюардесса Эльза Городецкая, которая работала на линии Москва-Ашхабад в 1939 году, сама закупала продукты и готовила пассажирам бутерброды и прочие несложные блюда. Тогда на дальние расстояния летали с пересадками, и пообедать чем-то горячим можно было только между стыковочными рейсами в ресторане аэровокзала. Возможность подавать горячие блюда на борту появилась только в Ту-104 в 1950-х. Там уже была кухня.

Сидеть друг напротив друга за столом

Первый советский реактивный пассажирский самолёт "ТУ-104" выполняет первый регулярный рейс по маршруту Москва - Омск - Иркутск. Валерий Шустов/Sputnik Валерий Шустов/Sputnik

Первый реактивный пассажирский самолет Ту-104 начал регулярные полеты в середине 1950-х. Эти самолеты летали как внутри страны, так и на международных линиях. В ряде модификаций салонов кресла стояли друг напротив друга, а между ними были столики.

Пассажиры в салоне самолета. 1960 год. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Пассажиры могли играть друг с другом в шахматы и шашки или просто общаться.

Сверхзвуковой самолет ТУ-144, 1970 год. Ю.Чупряков/TASS Ю.Чупряков/TASS

Развернутые друг к другу ряды кресел были и в других советских самолетах, например, сверхзвуковом Ту-144.

Спать на кроватях

В салоне советского пассажирского самолета ТУ-114,1957 год. Марк Редькин, Василий Егоров/TASS Марк Редькин, Василий Егоров/TASS

Советские инженеры при создании первых пассажирских самолетов хотели добавить в интерьеры домашний комфорт. Поэтому на старых фотографиях можно увидеть и дорогую отделку, и кресла по моде тех лет, и уютные занавески. А в самолете Ту-114 для пассажиров первого класса вообще были предусмотрены спальные места, как в вагоне поезда.