Как в России появилась «шумовая музыка»?

В 1920-х годах в СССР впервые исполняли настоящий индастриал – на плотничьих инструментах и паровозных гудках. А зачатки шумовой музыки в России XVIII века обнаружил немецкий учёный.

В 1769 году Якоб Штелин, историк изящных искусств в России, записал: «Я должен ещё попутно упомянуть об одной особенной музыке, которая в ходу в Сибири на литейных заводах, под которую работники кузниц и деревенские девушки поют и весело танцуют так же, как другие под звуки изысканных инструментов. Двое парней или кузнечных работников изображают музыкантов, из которых один скребёт или поводит тупым ножом либо куском железа по тонкому железному листу в такт танца, другой же при помощи подвешенного толстого литого куска железа, заменяемого часто большим железным котлом, изображает бас».

Портрет Якоба Штелина Общественное достояние Общественное достояние

Правда, эти исполнители шумовой музыки музыкантами не были. Официально первым в России, кто предполагал использовать в музыкальном произведении шумы, был Петр Ильич Чайковский. В увертюре «1812 год», написанной к 70-летию победы над Наполеоном, композитор предусмотрел пушечные залпы и колокольные перезвоны. 8 августа 1882 года увертюру впервые исполнили на площади перед Храмом Христа Спасителя, который ещё достраивали. Пушки были выстроены по бокам оркестра и выполняли залпы в ритм музыки. Увертюру встретили восторженно, и она была снова исполнена 26 мая 1883 года во время освящения храма.

Торжественный обход вокруг Храма Спасителя Василий Суриков Василий Суриков

Первое русское музыкальное произведение с целой шумовой частью (а не отдельными нотами, как в случае с пушками у Чайковского) создал авангардный композитор Михаил Матюшин. В футуристической опере «Победа над Солнцем» (1913), которую Матюшин создавал вместе с поэтом Алексеем Крученых и художником Казимиром Малевичем, была сцена парада, над которым летели аэропланы.

Победа над Солнцем Общественное достояние Общественное достояние

В этой сцене реально должны были шуметь пропеллеры. Неизвестно, правда, включали ли их действительно в первых постановках оперы.

Шум и гудки революции

В Советской России шумовая музыка развивалась бурно – во всех сферах искусства была эпоха авангарда, и революционные, ломающие стереотипы идеи интересовали всех. В «Декрете № 1 о демократизации искусств» (подписан авангардистами Владимиром Маяковским, Василием Каменским и Давидом Бурлюком) авторы заявляли: «Пусть отныне, проходя по улице, гражданин будет […] слушать музыку – мелодии, грохот, шум – прекрасных композиторов всюду».

Арсений Авраамов исполняет «Симфонию гудков» Общественное достояние Общественное достояние

7 ноября 1923 года на сцене Первого рабочего театра московского Пролеткульта (постановка шла в театре сада «Эрмитаж») ставили пьесу режиссера Сергея Эйзенштейна «Слышишь, Москва?» – агитационную постановку о победе рабочих над буржуазным элементом. В антракте пьесы публика могла видеть, как рабочие (игравшие в пьесе рабочих) строили трибуну, при этом звучала шумовая музыка.

Арсений Авраамов, автор музыкального отрывка, описывал его так: «​шумит музыка плотничьих инструментов: звучат 2 напильника, пила ручная и механическая, точило, топоры, молотки, кувалды, бревна, гвозди, рубанки, цепи, и так далее… При этом никакой бутафории – всё подлинная работа, слаженная ритмически и гармонически».

Арсений Авраамов - первый композитор шумовой музыки Общественное достояние Общественное достояние

Самое известное шумовое произведение Авраамова – «Симфония гудков», в которой предусмотрено применение пушечных и пистолетных выстрелов, заводских гудков, свиста пара, шума самолётов и других «машинных» звуков. Главным инструментом была «гудковая магистраль» – от 20 до 50 паровых гудков, установленных на главную трубу, однако можно было исполнять произведение и на паровозных и пароходных гудках, «в случае достаточного количества подвижных котлов (паровозов и судов) и возможности их концентрации в одном районе (вокзал, железнодорожная пристань)». «Симфонию гудков» действительно исполняли в Баку в 1922 году и в Москве в 1923 году.

Авраамов подчеркивал, что звук гудка – символ новой жизни пролетариата, ведь с фабричным гудком рабочий утром идёт на завод, с гудком же после окончания смены возвращается домой.

Арсений Авраамов за фортепиано Общественное достояние Общественное достояние

1920-е годы шумовая музыка была столь популярна, что в школах и институтах даже делали «шуморки» – шумовые оркестры.

Однако к 1930-м годам авангард в музыке пошёл на убыль – искусство стремительно формализовывалось и вытесняло эксперименты. Шумовые музыкальные полотна остались актуальны только для оформления отдельных сцен для кино и спектаклей.

В 1951 году главный «шумовик» СССР, народный артист Владимир Попов получил Сталинскую премию «за театральную работу в области звукового оформления спектаклей» – за свою жизнь он создал более 200 разных шумовых машин.

Пионер звуковых эффектов в советском кино - Попов Владимир Александрович Архивное фото Архивное фото

И хотя в России шумовая и индустриальная музыка снова начнут развиваться только в 1980-е годы, основы её были заложены в 1910-е – 1920-е, гораздо раньше, чем начали свою работу такие звезды конкретной музыки, как Пьер Шеффер или Джон Кейдж.

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