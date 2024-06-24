Янтарная комната – сокровище, похищенное нацистами (ФОТО)

Император Петр I славился своей любовью к диковинкам. В его личной коллекции, выставленной в Кунсткамере, полно необычных предметов – от редких минералов до заспиртованных мертворожденных младенцев.
Каждый европейский монарх знал, что нет лучшего способа порадовать могущественного русского царя, чем преподнести ему необычный подарок.
Именно так поступил Фридрих Вильгельм I Прусский, когда захотел завоевать расположение Петра. В 1716 году он подарил российскому императору кабинет, спроектированный лучшими немецкими архитекторами и скульпторами. Она была выполнена в стиле барокко и украшена янтарем и золотом. Это и была та самая знаменитая Янтарная комната, которую позже назовут восьмым чудом света из-за ее поразительной красоты.
Потомки Петра решили комнату немного дополнить – знаменитый петербургский архитектор Бартоломео Растрелли руководил расширением комнаты и добавлением новых элементов декора, а также обильным украшением сусальным золотом и полудрагоценными камнями. К концу XVIII века это был уже не «скромный» немецкий кабинет, а огромная комната площадью около 100 квадратных метров, сияющая шестью тоннами янтаря.
Екатерина II разместила эту комнату в своей летней резиденции, Екатерининском дворце Царского Села. Произведение искусства оставалось на своем месте вплоть до 1941 года, несколько раз подвергаясь лишь незначительным реставрациям. По иронии судьбы, в 1941 году планировалась новая, более масштабная реставрация. Но она так и не состоялась.
В июне 1941 года началась Великая Отечественная война, ставшая тяжелым испытанием для СССР, особенно в первые месяцы. В сентябре вермахт оккупировал город Пушкин, где и располагалось Царское Село. Многие музейные экспонаты успели эвакуировать заранее, но не Янтарную комнату, которая была слишком хрупкой и при этом тяжелой. Музейные сотрудники «законсервировали» ее, обклеив ватой, чтобы защитить от взрывов.
Оригинальная Янтарная комната до войны, 1931Общественное достояние
Гитлер считал, что многочисленные произведения искусства прошлых веков, в том числе и Янтарная комната, были украдены у народа Германии. Поэтому нацисты демонтировали ее и отправили в немецкий Кёнигсберг (ныне российский Калининград).
Разрушенный Екатерининский дворецБорис Кудояров/Sputnik
По словам немецкого искусствоведа Альфреда Роде, курировавшего коллекцию Кёнигсбергского замка в 1926-1945 годах, Германия хорошо заботилась о Янтарной комнате. В разобранном виде комнату поместили в подвалы замка, и это спасло ее даже во время сильной бомбардировки города в 1944 году, когда была сожжена большая часть исторического центра. Тем не менее, когда советские войска захватили Кёнигсберг в апреле 1945 года, они не нашли никаких следов сокровища. Янтарная комната исчезла.
Существует множество версий о том, куда пропала Янтарная комната. По самой распространенной, Роде попросту солгал, и она полностью сгорело во время жестоких боев за Кёнигсберг. По другой версии, комната затерялась где-то в подвалах под Кёнигсбергским замком, который был разрушен советскими войсками в 1969 году. Эксперты считают, что в этом случае она бы не сгорела, ведь янтарь требует определенных температурных условий и, скорее всего, разлагается под землей.
Воссозданная комнатаРуслан Шамуков/Музей -заповедник "Царское село"
Энтузиасты, которые пытаются найти Янтарную комнату, выдвигают более захватывающие предположения. Якобы комната могла быть перевезена из Кёнигсберга дальше вглубь Германию, когда нацисты поняли, что их поражение неизбежно. А вот российский историк Андрей Пржездомский считает, что комната до сих пор спрятана в одном из секретных бункеров нацистов в Калининграде. Некоторые исследователи предполагают, что янтарная сокровищница была тайно перевезена в Южную Америку, куда после 1945 года бежали несколько нацистских лидеров.
Есть и совсем экзотические версии, что якобы Германия даже не захватывала комнату – по крайней мере, настоящую. По словам Федора Морозова, специалиста из Пушкина, перед войной советские реставраторы сделали копию комнаты, умело заменили ее, а оригинал вывезли. Морозов уверен, что советское правительство отправило ее Арманду Хаммеру, американскому бизнесмену и близкому другу СССР, в качестве подарка за поддержку программы ленд-лиза, который помог победить в войне.
Несколько частей оригинальной Янтарной комнаты все же уцелели во время войны. Их в качестве «сувенира» забрал один из нацистов, вывозивших комнату, и они были обнаружены у него в 1970-х. В 2000 году Германия вернула России два фрагмента декора комнаты, а именно флорентийскую мозаику и янтарное бюро.
Янтарная комната в деталяхРуслан Шамуков/Музей -заповедник "Царское село"
Когда стало понятно, что бОльшая часть комнаты вряд ли будет найдена, российские ученые и скульпторы стали работать над воссозданием утраченного шедевра. Их кропотливая работа, в которой участвовали и немецкие мастера, началась в 1981 году, продолжалась более 20 лет и обошлась в $11,35 млн. В 2003 году новая Янтарная комната была открыта в Екатерининском дворце.
Янтарная комната в деталяхРуслан Шамуков/Музей -заповедник "Царское село"
«Я видел старую Янтарную комнату (в пять лет ходил на нее смотреть) и новую. Так вот новая даже лучше», – сказал Барон Эдуард фон Фальц-Фейн (Епанчин по матери), бизнесмен русского происхождения из Лихтенштейна, который потратил 30 лет жизни на поиски Янтарной комнаты.
Янтарная комната в деталяхРуслан Шамуков/Музей -заповедник "Царское село"
Энтузиасты все еще могут попытаться (и пытаются) найти сокровище, но гораздо проще пойти в царскосельский дворец и насладиться мастерски выполненной копией.
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