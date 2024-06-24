Янтарная комната – сокровище, похищенное нацистами (ФОТО)

Этот шедевр мистическим образом исчез во время Великой Отечественной войны и с тех пор считается пропавшим без вести. Сегодня комнату воссоздали, но местонахождение оригинала до сих пор вызывает споры.

Император Петр I славился своей любовью к диковинкам. В его личной коллекции, выставленной в Кунсткамере, полно необычных предметов – от редких минералов до заспиртованных мертворожденных младенцев.

Каждый европейский монарх знал, что нет лучшего способа порадовать могущественного русского царя, чем преподнести ему необычный подарок.

Именно так поступил Фридрих Вильгельм I Прусский, когда захотел завоевать расположение Петра. В 1716 году он подарил российскому императору кабинет, спроектированный лучшими немецкими архитекторами и скульпторами. Она была выполнена в стиле барокко и украшена янтарем и золотом. Это и была та самая знаменитая Янтарная комната, которую позже назовут восьмым чудом света из-за ее поразительной красоты.

Немецкое сокровище в России

Потомки Петра решили комнату немного дополнить – знаменитый петербургский архитектор Бартоломео Растрелли руководил расширением комнаты и добавлением новых элементов декора, а также обильным украшением сусальным золотом и полудрагоценными камнями. К концу XVIII века это был уже не «скромный» немецкий кабинет, а огромная комната площадью около 100 квадратных метров, сияющая шестью тоннами янтаря.

Руслан Шамуков/Музей -заповедник "Царское село" Руслан Шамуков/Музей -заповедник "Царское село"

Екатерина II разместила эту комнату в своей летней резиденции, Екатерининском дворце Царского Села. Произведение искусства оставалось на своем месте вплоть до 1941 года, несколько раз подвергаясь лишь незначительным реставрациям. По иронии судьбы, в 1941 году планировалась новая, более масштабная реставрация. Но она так и не состоялась.

Утеряна во время войны

В июне 1941 года началась Великая Отечественная война, ставшая тяжелым испытанием для СССР, особенно в первые месяцы. В сентябре вермахт оккупировал город Пушкин, где и располагалось Царское Село. Многие музейные экспонаты успели эвакуировать заранее, но не Янтарную комнату, которая была слишком хрупкой и при этом тяжелой. Музейные сотрудники «законсервировали» ее, обклеив ватой, чтобы защитить от взрывов.

Оригинальная Янтарная комната до войны, 1931 Общественное достояние Общественное достояние

Гитлер считал, что многочисленные произведения искусства прошлых веков, в том числе и Янтарная комната, были украдены у народа Германии. Поэтому нацисты демонтировали ее и отправили в немецкий Кёнигсберг (ныне российский Калининград).

Разрушенный Екатерининский дворец Борис Кудояров/Sputnik Борис Кудояров/Sputnik

По словам немецкого искусствоведа Альфреда Роде, курировавшего коллекцию Кёнигсбергского замка в 1926-1945 годах, Германия хорошо заботилась о Янтарной комнате. В разобранном виде комнату поместили в подвалы замка, и это спасло ее даже во время сильной бомбардировки города в 1944 году, когда была сожжена большая часть исторического центра. Тем не менее, когда советские войска захватили Кёнигсберг в апреле 1945 года, они не нашли никаких следов сокровища. Янтарная комната исчезла.

Есть разные версии, куда пропала комната

Существует множество версий о том, куда пропала Янтарная комната. По самой распространенной, Роде попросту солгал, и она полностью сгорело во время жестоких боев за Кёнигсберг. По другой версии, комната затерялась где-то в подвалах под Кёнигсбергским замком, который был разрушен советскими войсками в 1969 году. Эксперты считают, что в этом случае она бы не сгорела, ведь янтарь требует определенных температурных условий и, скорее всего, разлагается под землей.

Воссозданная комната Руслан Шамуков/Музей -заповедник "Царское село" Руслан Шамуков/Музей -заповедник "Царское село"

Энтузиасты, которые пытаются найти Янтарную комнату, выдвигают более захватывающие предположения. Якобы комната могла быть перевезена из Кёнигсберга дальше вглубь Германию, когда нацисты поняли, что их поражение неизбежно. А вот российский историк Андрей Пржездомский считает, что комната до сих пор спрятана в одном из секретных бункеров нацистов в Калининграде. Некоторые исследователи предполагают, что янтарная сокровищница была тайно перевезена в Южную Америку, куда после 1945 года бежали несколько нацистских лидеров.

Есть и совсем экзотические версии, что якобы Германия даже не захватывала комнату – по крайней мере, настоящую. По словам Федора Морозова, специалиста из Пушкина, перед войной советские реставраторы сделали копию комнаты, умело заменили ее, а оригинал вывезли. Морозов уверен, что советское правительство отправило ее Арманду Хаммеру, американскому бизнесмену и близкому другу СССР, в качестве подарка за поддержку программы ленд-лиза, который помог победить в войне.

Безупречно воссоздана

Несколько частей оригинальной Янтарной комнаты все же уцелели во время войны. Их в качестве «сувенира» забрал один из нацистов, вывозивших комнату, и они были обнаружены у него в 1970-х. В 2000 году Германия вернула России два фрагмента декора комнаты, а именно флорентийскую мозаику и янтарное бюро.

Янтарная комната в деталях Руслан Шамуков/Музей -заповедник "Царское село" Руслан Шамуков/Музей -заповедник "Царское село"

Когда стало понятно, что бОльшая часть комнаты вряд ли будет найдена, российские ученые и скульпторы стали работать над воссозданием утраченного шедевра. Их кропотливая работа, в которой участвовали и немецкие мастера, началась в 1981 году, продолжалась более 20 лет и обошлась в $11,35 млн. В 2003 году новая Янтарная комната была открыта в Екатерининском дворце.

Янтарная комната в деталях Руслан Шамуков/Музей -заповедник "Царское село" Руслан Шамуков/Музей -заповедник "Царское село"

«Я видел старую Янтарную комнату (в пять лет ходил на нее смотреть) и новую. Так вот новая даже лучше», – сказал Барон Эдуард фон Фальц-Фейн (Епанчин по матери), бизнесмен русского происхождения из Лихтенштейна, который потратил 30 лет жизни на поиски Янтарной комнаты.

Янтарная комната в деталях Руслан Шамуков/Музей -заповедник "Царское село" Руслан Шамуков/Музей -заповедник "Царское село"

Энтузиасты все еще могут попытаться (и пытаются) найти сокровище, но гораздо проще пойти в царскосельский дворец и насладиться мастерски выполненной копией.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене