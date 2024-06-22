5 фактов про Александро-Невскую Лавру, главный монастырь Санкт-Петербурга

В 1703 году Петр I основал новую столицу России – Санкт-Петербург. Наряду со святым Петром святым покровителем города император «назначил» и святого Александра Невского. Этот средневековый русский князь в 1240 году одержал победу над шведами в Невской битве, совсем недалеко от будущего Петербурга.
В честь него на берегу реки Невы в 1713 году Петр велел построить Александро-Невский монастырь. Именно от него до другой стороны излучины Невы была проложена «Невская перспектива» — современный Невский проспект. В 1723 году Петр I повелел доставить раку с мощами Невского в Петербург из Владимира, где они хранились.
Гравюра "Перенесение мощей благоверного князя Св. Александра Невского Петром Великим в Петербург".Общественное достояние
В середине XVIII века императрица Елизавете Петровне, дочь Петра I, велела изготовить для мощей новую раку - получился барочный монументальный комплекс. После революции 1917 года раку вскрыли и передали на хранение в Эрмитаж. Музейные работники чудом спасли ее от переплавки.
Рака с мощами Александра НевскогоЭрмитаж
Сами мощи попали в музей религии и атеизма в Казанском соборе Петербурга. В 1989 году мощи вернулись в Лавру, а вот помпезную раку передали из музея в монастырь лишь в сентябре 2023 года. Теперь Эрмитаж пристально следит за условиями ее хранения.
Общий вид Лавры (и Троицкий собор в центре)Legion Media
Архитектурный проект монастыря разработал главный петровский зодчий Доменико Трезини. Он же построил Петропавловский собор в Петропавловской крепости, Здание Двенадцати коллегий и спроектировал другие знаковые постройки Петербурга, в том числе типовые жилые дома.
По его проекту в 1717-1724 годах была построена Благовещенская церковь монастыря. Ныне это старейший сохранившийся храм города.
Благовещенскаая церковь на берегу реки МонастыркиGetty Images
Но строительство по проекту Трезини растянулось на правление нескольких императоров и было завершено только к концу XVIII века, в правление Екатерины II. Серьезные изменения в план монастыря внес Иван Старов, он же в 1778-1790 годах построил Троицкий соборный храм Лавры в строгом стиле классицизм.
Впрочем, некоторые постройки дополняли архитектурный ансамбль Лавры и в XIX, и даже в XX веке.
Первой Лаврой Российской империи в конце XVII века стала Киево-Печерская лавра. В 1744 году императрица Елизавета Петровна даровала этот статус Троице-Сергиевой Лавре недалеко от Москвы. Оба монастыря имели многовековую историю, хранили мощи православных святых и были центрами паломничества. Когда же окончательно был достроен Александро-Невский монастырь, то и главный город империи, Санкт-Петербург, обрел свою Лавру, хоть и очень молодую.
Царские врата в Троицком собореLegion Media
Этот почетный статус обители присвоил Павел I. Он и его преемники на протяжении всего XIX века невероятно благоволили петербургской Лавре, жертвовали огромные деньги. Монастырь владел обширными земельными угодиями и в нем было несколько десятков монахов и насельников. В Лавре также была Духовная академия и православное издательство.
В 1742 году в Церкви выделилась Санкт-Петербургская епархия (до этого здешние храмы были в ведении древней Новгородской епархии) и петербургский митрополит автоматически становился также священноархимандритом Александро-Невской Лавры.
Внутри главного Троицкого собораMarizavarzina (CC BY-SA 3.0)
Теперь Александро-Невская и Троице-Сергиева Лавры — единственные на территории России.
Могила Федора Достоевского на Тихвинском кладбище Александро-Невской лаврыLegion Media
В Российской империи на территории монастыря было четыре кладбища. Они сохранились до сих пор, но некоторые из них теперь формально находятся вне Лавры. В то время как императоров и членов их семей хоронили в петербургском Петропавловском соборе, с 1713 года у Лазаревской церкви Александро-Невского монастыря стали хоронить петербургскую аристократию.
Надгробие Михаила Ломоносова на Лазаревском кладбище ЛаврыGlvinn (CC BY-SA 3.0)
Теперь Лазаревское кладбище стало музейным некрополем, сегодня здесь не хоронят, но водят экскурсии по могилам самых известных и знатных людей Империи. Здесь покоится сподвижник Петра I Борис Петрович Шереметев, академик Михаил Ломоносов, вдова Александра Пушкина Наталья Гончарова (во втором замужестве Ланская), драматург Денис Фонвизин и представители самых разных княжеских родов. Каждое надгробие тут — настоящие произведение искусства.
Федоровская церковь и Федоровский корпус ЛаврыGetty Images
Впрочем, общежитие не единственное, что здесь было в советское время. Овощехранилище, аэроклуб, станция переливания крови и еще многое другое располагалось в стенах закрытого монастыря.
После революции 1917 года монастырь подвергся изъятию церковных ценностей - они были направлены на «пользу голодающим» (выше мы уже писали про цинично вскрытую раку с мощами Александро-Невского). Кроме того, гонениям подверглись и монахи Лавры, и они даже организовали неформальное братство, пытаясь сопротивляться произволу советской власти. Монастырь худо-бедно действовал до 1932 года, когда вся территория его была национализирована, службы запрещены, а монахи арестованы и отправлены в лагеря.
Вскрытие раки с мощами Александра Невского в Александро-Невской лавре, 1922Виктор Булла
Снова богослужения в Троицком соборе разрешили в конце 1950-х, но возрождение монашеской жизни началось лишь в 1990-х, когда Лавру вернули Русской Православной Церкви.
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