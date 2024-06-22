5 фактов про Александро-Невскую Лавру, главный монастырь Санкт-Петербурга

Этот монастырь стал одним из первых построек нового города, инициированных самим Петром I.

1. Построен для хранения мощей святого князя Александра Невского

В 1703 году Петр I основал новую столицу России – Санкт-Петербург. Наряду со святым Петром святым покровителем города император «назначил» и святого Александра Невского. Этот средневековый русский князь в 1240 году одержал победу над шведами в Невской битве, совсем недалеко от будущего Петербурга.

В честь него на берегу реки Невы в 1713 году Петр велел построить Александро-Невский монастырь. Именно от него до другой стороны излучины Невы была проложена «Невская перспектива» — современный Невский проспект. В 1723 году Петр I повелел доставить раку с мощами Невского в Петербург из Владимира, где они хранились.

Гравюра "Перенесение мощей благоверного князя Св. Александра Невского Петром Великим в Петербург". Общественное достояние Общественное достояние

В середине XVIII века императрица Елизавете Петровне, дочь Петра I, велела изготовить для мощей новую раку - получился барочный монументальный комплекс. После революции 1917 года раку вскрыли и передали на хранение в Эрмитаж. Музейные работники чудом спасли ее от переплавки.

Рака с мощами Александра Невского Эрмитаж Эрмитаж

Сами мощи попали в музей религии и атеизма в Казанском соборе Петербурга. В 1989 году мощи вернулись в Лавру, а вот помпезную раку передали из музея в монастырь лишь в сентябре 2023 года. Теперь Эрмитаж пристально следит за условиями ее хранения.

2. Строился целый век

Общий вид Лавры (и Троицкий собор в центре) Legion Media Legion Media

Архитектурный проект монастыря разработал главный петровский зодчий Доменико Трезини. Он же построил Петропавловский собор в Петропавловской крепости, Здание Двенадцати коллегий и спроектировал другие знаковые постройки Петербурга, в том числе типовые жилые дома.

По его проекту в 1717-1724 годах была построена Благовещенская церковь монастыря. Ныне это старейший сохранившийся храм города.

Благовещенскаая церковь на берегу реки Монастырки Getty Images Getty Images

Но строительство по проекту Трезини растянулось на правление нескольких императоров и было завершено только к концу XVIII века, в правление Екатерины II. Серьезные изменения в план монастыря внес Иван Старов, он же в 1778-1790 годах построил Троицкий соборный храм Лавры в строгом стиле классицизм.

Впрочем, некоторые постройки дополняли архитектурный ансамбль Лавры и в XIX, и даже в XX веке.

3. Богатейший монастырь империи и Лавра

Первой Лаврой Российской империи в конце XVII века стала Киево-Печерская лавра. В 1744 году императрица Елизавета Петровна даровала этот статус Троице-Сергиевой Лавре недалеко от Москвы. Оба монастыря имели многовековую историю, хранили мощи православных святых и были центрами паломничества. Когда же окончательно был достроен Александро-Невский монастырь, то и главный город империи, Санкт-Петербург, обрел свою Лавру, хоть и очень молодую.

Царские врата в Троицком соборе Legion Media Legion Media

Этот почетный статус обители присвоил Павел I. Он и его преемники на протяжении всего XIX века невероятно благоволили петербургской Лавре, жертвовали огромные деньги. Монастырь владел обширными земельными угодиями и в нем было несколько десятков монахов и насельников. В Лавре также была Духовная академия и православное издательство.

В 1742 году в Церкви выделилась Санкт-Петербургская епархия (до этого здешние храмы были в ведении древней Новгородской епархии) и петербургский митрополит автоматически становился также священноархимандритом Александро-Невской Лавры.

Внутри главного Троицкого собора Marizavarzina (CC BY-SA 3.0) Marizavarzina (CC BY-SA 3.0)

Теперь Александро-Невская и Троице-Сергиева Лавры — единственные на территории России.

4. Некрополь, где похоронены самые важные люди Империи

Могила Федора Достоевского на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры Legion Media Legion Media

В Российской империи на территории монастыря было четыре кладбища. Они сохранились до сих пор, но некоторые из них теперь формально находятся вне Лавры. В то время как императоров и членов их семей хоронили в петербургском Петропавловском соборе, с 1713 года у Лазаревской церкви Александро-Невского монастыря стали хоронить петербургскую аристократию.

Надгробие Михаила Ломоносова на Лазаревском кладбище Лавры Glvinn (CC BY-SA 3.0) Glvinn (CC BY-SA 3.0)

Теперь Лазаревское кладбище стало музейным некрополем, сегодня здесь не хоронят, но водят экскурсии по могилам самых известных и знатных людей Империи. Здесь покоится сподвижник Петра I Борис Петрович Шереметев, академик Михаил Ломоносов, вдова Александра Пушкина Наталья Гончарова (во втором замужестве Ланская), драматург Денис Фонвизин и представители самых разных княжеских родов. Каждое надгробие тут — настоящие произведение искусства.

5. В советское время здесь были общежития

Федоровская церковь и Федоровский корпус Лавры Getty Images Getty Images

Впрочем, общежитие не единственное, что здесь было в советское время. Овощехранилище, аэроклуб, станция переливания крови и еще многое другое располагалось в стенах закрытого монастыря.

После революции 1917 года монастырь подвергся изъятию церковных ценностей - они были направлены на «пользу голодающим» (выше мы уже писали про цинично вскрытую раку с мощами Александро-Невского). Кроме того, гонениям подверглись и монахи Лавры, и они даже организовали неформальное братство, пытаясь сопротивляться произволу советской власти. Монастырь худо-бедно действовал до 1932 года, когда вся территория его была национализирована, службы запрещены, а монахи арестованы и отправлены в лагеря.

Вскрытие раки с мощами Александра Невского в Александро-Невской лавре, 1922 Виктор Булла Виктор Булла

Снова богослужения в Троицком соборе разрешили в конце 1950-х, но возрождение монашеской жизни началось лишь в 1990-х, когда Лавру вернули Русской Православной Церкви.

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