5 причин побывать в Старице, одном из древнейших городов Тверской области

Белокаменная Русь пошла из Старицы, говорят местные. С момента основания город славился удивительно белым известняком, который так и прозвали — старицким мрамором.

Старица овеяна легендами. По преданиям город у устья реки Старицы, или Старчонки, в конце XIII века до основания разрушили монголо-татары, и осталась из всего поселения лишь одна старушка. Пожилая женщина укрылась в одной из белокаменных пещер, которыми так славится город. Якобы именно поэтому, а не из-за реки Старчонки, город и назван Старицей. Вот зачем стоит сюда ехать.

1. Узнать, откуда пошла белокаменная Русь

Местный камень идет в Москву на реставрацию Кремля и Царицынской усадьбы, в Ярославль – для Успенского собора. За старицким белым камнем всегда выстраивались очереди, чтобы вывезти его в разные города России — Смоленск, Петербург, Архангельск. Старица стоит на Волге и ее притоке Старчонке — камень было удобно сплавлять, пока Волга не обмельчала.

Старицкий мост Иван Куринной Иван Куринной

С момента основания город славился удивительно белым известняком, который так и прозвали — старицким мрамором. Работали там семьями: известняк добывали пластами, выкатывали на бревнах и зимой на санях вывозили к реке, а весной драгоценный камень сплавляли сотнями барж.

Храм Параскевы Пятницы пока закрыт на реставрацию Иван Куринной Иван Куринной

В военное время в уникальных многокилометровых пещерах-катакомбах укрывались партизаны и местные жители — вместе со скотом и припасами. Потом каменоломни взорвали, но и сейчас можно найти гида, который проведет для группы экскурсию в сохранившуюся часть подземелья. «Сельцовская» каменоломня с летучими мышами — для начинающих экстремалов, а «Дыхло Барсучье» с ее низкими сводами — для продвинутых.

2. Насладиться видом и местными достопримечательностями

Одно из самых живописных в России древних поселений и самая высокая точка города — старицкое Городище, исторический центр на левом берегу Волги, построенный на валах. Там же — смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на весь Успенский монастырь, Волгу и ее Старицкие ворота. Это, наверное, самый красивый участок реки: там Волга пробирается сквозь высокие берега.

Вид с вала на правый берег Старицы Иван Куринной Иван Куринной

Несмотря на залежи известняка, насыпные валы Старицы всегда укрепляли деревом, но до сих пор с одной стороны их удерживают от оползней белокаменные кузницы. Строили их в конце XVIII века прямо в земле у подножия валов.

Старицкое Городище. Борисоглебский монастырь Иван Куринной Иван Куринной

После добычи известняка Старица славилась своими кузнецами: каждый год отсюда по всей стране развозили до 25 тысяч серпов. До наших времен из 50 кузниц дошли 7. Выглядят они сказочно: утопленные в земле, каждая кузница украшена аркой с зубцами, на одной можно разглядеть дату постройки «1798».

Кузницы планируют восстановить для местных производителей и создать там современное пространство. Весь город также активно возрождают и реставрируют — через пять лет его будет не узнать. Уже обустроена живописная набережная вдоль всей Старицы.

Кузницы Иван Куринной Иван Куринной

На набережной восстанавливают Церковь Николая Чудотворца, ей больше 200 лет. В 30-х годах прошлого века церковь отдали под хлебопекарню: все приделы разобрали, соорудили перекрытия, сделали три этажа, а внутреннее убранство полностью уничтожили.

Вид с колокольни церкви Николая Чудотворца Иван Куринной Иван Куринной

Теперь можно подняться на колокольню и послушать звон прямо там, глядя на всю Старицу, увидеть чудом сохранившиеся фрагменты фресок на стенах, заказать именной кирпич, который используют в кладке и помочь таким образом восстановлению церкви.

Именные кирпичи Дина Сетдикова Дина Сетдикова

А еще все иконы там в одном стиле — в простых фольговых, но очень необычных окладах XIX века из слободы Борисовка Белгородской губернии. Есть и двойная икона с двумя Христами: Христос в полный рост рядом с Богоматерью, которая держит на руках маленького Иисуса.

Дина Сетдикова Дина Сетдикова

3. Увидеть древний монастырь, где жил первый святой Патриарх всея Руси

Старица выросла вокруг Старицкого Успенского мужского монастыря. По преданию деревянную церковь на правом берегу Волги выше устья реки Старицы построили два монаха из Киево-Печерской Лавры еще в 1110 году. А в 1297 году тверской князь Михаил Ярославович построил здесь крепость.

Вид на Успенский монастырь с левого берега Иван Куринной Иван Куринной

Старицкий мужской монастырь, окруженный белокаменной стеной, за свою долгую историю несколько раз возрождали: его разрушали до основания во время междоусобиц XIV века, в XVIII веке земли у монастыря забрали по манифесту о секуляризации Екатерины II, с 1919 года при Советах стену разобрали для строительства, а постройки законсервировали.

Стена Старицкого монастыря — полностью восстановлена Иван Куринной Иван Куринной

В 2010-ых монастырь восстановили в первозданном виде. Говорят, после реставрации монахи ночью наблюдают чудо: лик Христа под куполом освещает луч света.

Известен Успенский монастырь тем, что во второй половине XVI века им управлял архимандрит Иов — он стал первым Патриархом Московским и всея Руси и одним из трех патриархов, причисленных к лику святых. Иов отказался признать Лжедмитрия I — его сослали на родину в его же Успенский монастырь, где он и умер.

Старицкий Свято-Успенский монастырь Иван Куринной Иван Куринной

Спустя 45 лет мощи Иова торжественно перенесли в Успенский собор Московского Кремля, но гробница осталась в Старице. К ней даже в советское время (тайно) с учебником приходили студенты перед экзаменами. Нужно было посыпать песком с надгробного камня страницу, которую успел выучить — тогда именно она попадется в билете. И хотя надгробье огородили, до сих пор в подклет шатровой колокольни у Успенской церкви приходят школьники перед сдачей ЕГЭ.

К надгробию Иова до сих пор прикладываются верующие с просьбой сдать экзамен Дина Сетдикова Дина Сетдикова

4. Познакомиться с Пушкиным еще ближе

«Тверской кабинет Пушкина» — так называют Старицу и окрестности литературоведы. Старица входит в «Пушкинское кольцо Верхневолжья». Поэт приезжал в Тверскую губернию больше двадцати раз к друзьям Вульфам, у которых здесь были владения. Например, в усадьбе Осиповой-Вульф в Малинниках он написал седьмую главу «Евгения Онегина» и закончил «Анчара».

Памятник Пушкину торжественно открыли в Старице в июне 2024 года Иван Куринной Иван Куринной

Часто бывал в имении Вульфов в деревне Берново, где теперь работает его музей и каждый год устраивают большой праздник в честь дня рождения поэта. В уютный холмистый парк вокруг усадьбы съезжаются жители всех окрестностей.

Каждый год сотрудники Музея имени Пушкина устраивают в парке большой праздник в честь дня рождения поэта. Дина Сетдикова Дина Сетдикова

Ну а в Старицу Пушкин заезжал по дороге — на службу в монастырь, заказывал здесь трости в белокаменных кузницах, покупал вино к ужину и заезжал в дом купца Филиппова на бал. Кстати, балы пушкинской эпохи там устраивают и сейчас.

В особняке Филипповых устраивают культурные вечера и даже балы Иван Куринной Иван Куринной

В честь 225-летия Александра Сергеевича в Старице в обновленной парковой зоне у Старицкого монастыря на улице имени Пушкина открыли памятник поэту. Теперь это самый высокий Пушкин во всей Тверской области. Местные гордятся: «В Болдине Пушкин жил из-за карантина, в Михайловском он был в ссылке, а в Тверскую губернию приезжал по любви».

Спектакль-прогулка по Старице, где расскажет обо всех тайнах города Александр Пушкин, его друг Алексей Вульф и старица, оставшаяся после разорения монголо-татарами Иван Куринной Иван Куринной

Кстати, теперь до самой золотой осени, которую так любил поэт, древнюю Старицу можно увидеть его глазами — во время спектакля-прогулки «Все мы Пушкин» от «Экскурс-бюро № 1». Самостоятельно узнать город легко с бесплатным аудиогидом «Пушкинская Старица», записанным голосом Георгия Марченко, играющего Пушкина в иммерсивном представлении.

5. Съесть пушкинский пирог, собрать клубники и пожить на ферме сыроваров

Визитная кулинарная карточка Старицы — яблочные слойки Вульфа. По легенде в них влюбился Пушкин, отведывав единожды еще в одном имении Вульфов — в Павловском. Говорят, благодаря этим слойкам Александр Сергеевич подписывал письма Анне Керн «Весь Ваш яблочный пирог».

Яблочные слойки Вульфа Дина Сетдикова Дина Сетдикова

Якобы рецепт привезла из Германии жена Павла Ивановича Вульфа. Нежная сливочная не слишком сладкая слойка, в которой яблоко-то угадывается не сразу, стала местной достопримечательностью. Потом рецепт потеряли и восстановили уже в наше время. За слойками ведут охоту не только туристы, но и старичане. Поэтому найти выпечку, ставшую одним из кулинарных брендов Тверской области, удастся не сразу.

Клубничное Григорево Иван Куринной Иван Куринной

Еще одна местная съедобная достопримечательность — клубника в соседней деревне Григорево. На семейную ягодную экоферму можно приехать, чтобы собрать сладкую клубнику самому.

Эдуард Ястребов рассказывает о сырах своего хозяйства Дина Сетдикова Дина Сетдикова

А если сладкое надоело, недалеко от Старицы есть крестьянское подворье — хозяйство, где два брата Ястребова варят вкуснейшие сыры. Там же можно остановиться в деревенском доме с печью и баней, погулять в полях, где пасутся коровы, козы и лошади, и узнать, как готовят сыры. А с утра вас накормят домашней запеканкой и напоят свежим молоком.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене