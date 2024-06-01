3 самых странных случая, как в СССР использовали церкви

Чего только большевики не делали в закрытых церквях! По всей стране их переоборудовали под самые разные нужды, иногда совершенно невероятные.

В СССР в рамках антирелигиозной борьбы многие церкви были уничтожены. Но некоторые все-таки сохранились и были переделаны как помещения под самые разные цели нового государства, в том числе хозяйственные.

Во многих церквях были склады, отделения фабрик. Некоторым «повезло» больше, и их использовали под музеи, библиотеки или дома культуры. Лютеранские церкви с прекрасной акустикой переоборудовали под филармонии, театры кукол или звукозаписывающие студии.

Но были и случаи совершенно неожиданные.

1. Бассейн для водолазов

Церковь Милующей Божией матери в Петербурге в советское время превратили в бассейн для военных водолазов! Советская власть закрыла храм в 1932 году и уже на следующий год под куполом высокой церкви оборудовали барокамеру, а посередине установили 40-метровую трубу для ныряний. На месте алтаря появился бассейн.

Анастасия/@nakifaria Анастасия/@nakifaria

В 2015 году началась реконструкция храма, которая продолжается до сих пор. Гигантская труба, увитая металлической лестницей, стала самой большой проблемой: были опасения, что если ее убрать, конструкция здания не выдержит, и купол рухнет. Но в итоге ее успешно демонтировали.

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Лютеранскую церковь Святых Павла и Петра в Петербурге также переоборудовали под бассейн, только уже обычный, открытый для всех желающих. Горожане могли плавать тут с 1962 по 1993 год. В здании с высокими потолками удобно было установить вышки для прыжков.

Бассейн в здании Петрикирхе. На бывших органных хорах виден лозунг «Слава КПСС!» Hrsg. Hans Schwahn. СПб., 2010 Hrsg. Hans Schwahn. СПб., 2010

2. Cтудия «Союзмультфильм»

Московскую церковь Николая Чудотворца в Новой Слободе советская власть закрыла в 1930-х. Основную часть храма перестроили в пятиэтажный жилой дом в сталинском стиле. (А колокольня осталась). В 1945 году храм отдали студии «Союзмультфильм», художники-аниматоры занимались здесь рисованной мультипликацией. Причем студия располагалась тут аж до 2017 года.

NVO (CC BY); Общественное достояние NVO (CC BY); Общественное достояние

Еще одно отделение «Союзмультфильма» было в храме Спаса Преображения на Песках (та самая арбатская церковь с картины Василия Поленова «Московский дворик»). Этот храм не перестраивали, потому что его признали памятником архитектуры. С 1956 по 1991 год тут производили кукольные фильмы.

Храм Спаса Преображения на Песках Третьяковская галерея; Общественное достояние Третьяковская галерея; Общественное достояние

Читайте подробнее про историю «Союзмультфильм» тут.

3. Планетарий

В 1962 году в честь годовщины первого полета человека в космос в Николо-Кремлёвской церкви во Владимире открыли планетарий.

Под сводом церкви установили новый пластиковый купол, на который выводят изображения небесных светил. Здешний проектор «Планетарий» был один из первых в стране. Также здесь есть экспозиция, посвященная космосу: макеты искусственных спутников Земли, осколки метеоритов и даже тюбики с космическим питанием.

Legion Media; Stolbovsky (CC BY) Legion Media; Stolbovsky (CC BY)

Кстати, планетарий действует в церкви до сих пор — и у него весьма активная программа мероприятий и сеансов полнокупольных фильмов.

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