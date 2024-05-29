Как самка бегемота пережила блокаду Ленинграда

Кормить такое крупное животное в страдающем от голода городе было совсем не легкой задачей.

Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием не только для жителей города, но и для обитателей местного зоосада. Животные страдали от голода и холода, испытывали постоянный стресс от обстрелов и гибли от бомб.

Часть зоосада успели эвакуировать в тыл до того, как в сентябре 1941 года противник взял Ленинград в кольцо. Однако многие звери остались, и среди них — Красавица, одна из самых крупных самок бегемота в мировых зоопарках.

Ленинградский зоологический парк Ленинградский зоологический парк

Двухтонному гиганту в день требовалось до 40 килограмм пищи и до 300 литров воды. Красавица ни за что бы не пережила блокаду, если бы не усилия сотрудников зоосада, особенно — Евдокии Дашиной.

Еды в городе не хватало и для людей, поэтому работники выкручивались как могли. Для бегемота готовили кашу из опилок. Их долго распаривали и варили, добавляя жмых, отруби, немного овощей и хлеба.

Ленинградский зоологический парк Ленинградский зоологический парк

Каждый день Дашина приносила на коромысле или привозила на санках 400 литров воды из Невы. Ведь помимо питья Красавица нуждалась в ежедневном мытье, без которого ее кожа сохла, трескалась и кровоточила. После водных процедур женщина втирала в кожу своей любимицы камфарное масло и тюлений жир.

Евдокия Ивановна оказывала бегемоту и психологическую поддержку. Во время обстрелов и авианалетов Красавица бежала в свой бассейн, в котором уже давно не было воды, ложилась и стонала. Дашина спускалась к ней, обнимала и всячески пыталась успокоить.

Ленинградский зоологический парк Ленинградский зоологический парк

Усилиями сотрудников зоосада многие животные пережили страшную блокаду. Выжила и Красавица. Она скончалась в 1951 году будучи в преклонном для бегемотов возрасте — ей было около сорока пяти лет.