10 полезных советов для туриста в Москве

Если вы впервые едете в российскую столицу и намереваетесь хорошо изучить город, ловите несколько лайфхаков. Они сделают ваш визит комфортнее и приятнее.

1. Пользуйтесь метро и другим общественным транспортом

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Москва «славится» своими пробками. Порой километр можно ехать целый час, глухо застряв в столичном трафике. Поэтому лучшим вариантом для туриста будет пользовать метро, автобусами, а летом — можно взять на прокат самокаты или велосипеды.

Чтобы арендовать велосипед, заранее зарегистрируйтесь на сайте Велобайк. Там будет карта велопарковок и вся полезная информация.

Рамиль Ситдиков/Sputnik Рамиль Ситдиков/Sputnik

Самокаты можно взять с помощью трех приложений. Лучше зарегистрироваться сразу во всех и выбирать, в каком из них самокат ближе к вам. Whoosh, Юрент или Яндекс Go. Цены в них почти одинаковые.

Будьте аккуратны и соблюдайте правила дорожного движения.

2. Купите карту «Тройка»

Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Если вы собираетесь пользоваться общественным транспортом, лучше всего купить транспортную карту «Тройка». Ее баланс можно пополнять в терминале метро. С помощью «Тройки» можно оплачивать проезд в метро, автобусах, электробусах, трамваях, а также наземных линиях МЦК и МЦД. Так что по «Тройке» вы можете даже уехать в Московскую область и посмотреть интересные достопримечательности там. О том, как не заблудиться в метро, читайте тут.

3. Скачайте официальное приложение для такси

Алексей Белкин/Global Look Press Алексей Белкин/Global Look Press

Если вам все-таки необходимо воспользоваться такси (например, ночью, когда общественный транспорт уже не ходит), то лучше скачать приложение. Не рекомендуем «ловить» попутку или пользоваться услугами неофициальных таксистов, которые встречают вас у вокзалов или в аэропорте. Они могут взять оплату втридорога, да и сервис может неприятно удивить.

Можно пользоваться такси Яндекс Go (тогда в том же приложении вам будут доступны и самокаты), а также Get Taxi или например Сити-Мобил. Практически во всех приложениях можно выбрать класс автомобиля и дополнительные услуги: минивэн, детское кресло и другие.

4. Заранее продумайте, как будете добираться от аэропортов до центра города

Алексей Майшев/Sputnik Алексей Майшев/Sputnik

Если ваш рейс ночной, то скорее всего вам понадобится такси. (Для этого см. предыдущий пункт). А если вы прилетели в один из московских аэропортов с 6 утра до 11 вечера, то вы вполне можете воспользоваться Аэроэкспрессом — поездами или автобусами до центра города или до удобной вам станции. Посмотреть расписание и купить билеты онлайн можно тут. А от аэропорта Внуково можно добраться до центра города прямо на метро.

5. Заранее покупайте билеты онлайн

Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

Чтобы не стоять в очередях в Третьяковскую галерею или другие музеи, где на временных выставках всегда большой ажиотаж, лучше спланировать визит заранее. Билеты продаются по сеансам раз в полчаса-час, так что можно примерно рассчитать время, когда вы пойдете. К тому же, купив билет онлайн, вы точно будете уверены, что музей работает в этот день! Закладывайте на посещение музеев не менее часа, а то и двух. (А в Кремле, например, можно и вовсе провести целый день, изучая все его музеи и храмы).

Кстати, если вы нацелились в определенный ресторан, лучше также забронировать его заранее по телефону или онлайн форме. В Москве нет недостатка в заведениях общепита, но в отдельные популярные места бывает просто не попасть из-за большого наплыва посетителей.

6. Выбирайте отель в пределах Садового кольца (или очень близко к метро)

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Москва очень большая, поэтому если вы нацелены осмотреть как можно больше достопримечательностей, то лучше остановиться в центре города. Центр понятие довольно растяжимое, но в целом внутри Садового кольца повсюду можно добраться довольно быстро и удобно. Здесь можно найти гостиницы в разной ценовой категории, но если вы хотите сэкономить или вам хочется жить около Воробьевых гор, ВДНХ или других локаций дальше от центра, то лучше выбирать отели близко к метро (например, на Партизанской есть очень большой отельный комплекс, так что близко и к метро и к большому Измайловскому лесу и парку).

Читайте подробнее о том, как забронировать отель, тут.

7. Посетите туристический центр

Кирилл Зыков/Moskva Agency Кирилл Зыков/Moskva Agency

Если вы не подготовились к поездке заранее и не распланировали все по часам, то вам могут помочь! В Москве работает несколько туристических информационных центров, сотрудники которых говорят на русском и английском. В том числе они есть в аэропорту Внуково и Шереметьево, а также в парке «Зарядье». Там есть информация о всех столичных достопримечательностях, парках и музеях, также предложены маршруты путешествий и необычных способах изучить город, например, прокатиться на речных трамвайчиках.

8. Выбирайте лучшее время для поездки

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва прекрасна в любое время года. Но особенно здесь хорошо в конце мая-начале июня. Впрочем, как и все лето, если вы не боитесь духоты, но любите посидеть на солнышке на веранде с коктейлем. Также рекомендуем конец сентября, когда город окрашивается в осенние краски. И конечно, с начала декабря по конец января, когда вся Москва украшена новогодней иллюминацией. (Но в первую неделю января может быть довольно многолюдно).

9. Пользуйтесь онлайн картами

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Москва строилась стихийно, поэтому центр тут не упорядоченный кварталами, как в Нью-Йорке или Санкт-Петербурге, а довольно запутанный. Потеряться не так уж сложно. Поэтому рекомендуем скачать заранее онлайн приложение с картами, и возможно, построить на них маршрут, который вам нужен, отметив там точки: музеи, рестораны, остановки общественного транспорта. На картах будут также отмечены общественные туалеты, а также можно в режиме онлайн проследить за наземным транспортом и посмотреть, сколько осталось минут до ближайшего трамвая. Одно из самых распространенных приложений, где есть все эти функции — Яндекс Карты.

10. Закладывайте на поездку неделю

Getty Images Getty Images

Изучить Москву полностью не хватит и недели, но этот срок оптимальный, чтобы неспешно осмотреть центр, парки и главные достопримечательности в удалении от центра. Так вам хватит времени и на музеи, и на прогулки, и на поход в театр или на концерт. А может, и на шопинг останется пару часов!

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