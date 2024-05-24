10 точек на карте жизни Иосифа Бродского

«Я еврей, русский поэт и английский эссеист», - сказал Бродский на вручении Нобелевской премии. Жизнь успела помотать его по городам и странам, но вот места, которые особенно важны для его биографии.

Международная известность пришла к поэту после публикации его первого сборника на Западе в 1965 году. В СССР до 1987 года Иосиф Бродский практически не издавался.

Покинув СССР, Бродский много путешествовал по миру и воплотил в себе образ «поэта-изгнанника» и «гражданина мира», доказав, что истинное искусство – интернационально. За границей он вел активную просветительскую деятельность: будучи профессором, он по всему миру читал лекции о русской и мировой поэзии.

1. Ленинград

Дом Мурузи Александр Демьянчук/TASS Александр Демьянчук/TASS

Иосиф Бродский родился и состоялся как поэт в Ленинграде. С 1955 до 1972 года он жил в Доме Мурузи (Литейный проспект, 24). У доходного дома Мурузи богатая литературная история: на рубеже XIX-XX веков здесь жили и устраивали свои литературные вечера знаменитые поэты Cеребряного века: Мережковский, Гиппиус и Гумилев.

Бродский написал здесь свои первые стихи и отсюда же навсегда уехал в эмиграцию. Эти «полторы комнаты», в которых он жил со своими родителями, будут позже описаны им в его знаменитом одноименном мемуарно-биографическом эссе. Сегодня там расположился музей-квартира «Полторы комнаты музей Иосифа Бродского».

Пляж в Комарове Wikipedia Wikipedia

Осень и зиму 1962 года Бродский провел на даче у известного учёного-биолога Р. Л. Берг в курортном поселке под Ленинградом, на побережье Финского залива – Комарово. Там он подружился с поэтессой Анной Ахматовой, которая высоко оценила его творчество.

2. Русский север

Оленеводы Салехарда Анатолий Струнин/TASS Анатолий Струнин/TASS

С лета 1957 года, сезонная работа в геологических экспедициях – на севере Архангельской области, на Дальнем Востоке, в Якутии, Восточной Сибири, на Белом море. Летом 1961 года в якутском поселке Нелькан в период вынужденного безделья (не было оленей для дальнейшего похода) у Бродского произошёл нервный срыв. Там он пишет первые «геологические» стихи. Многочисленные странствия рассматривались им как форма становления личности, «поиск себя».

3. Деревня Норенская, Архангельская область

Бродский в ссылке Общественное достояние Общественное достояние

В 1964 году Бродский был арестован и осужден по обвинению в «тунеядстве». Он был приговорен к «пяти годам ссылки и принудительного труда в отдалённой местности». Через полтора года благодаря протестам общественности Бродский был освобожден досрочно и опять вернулся в Ленинград. В ссылке он изучал мировую литературу и английскую поэзию в подлинниках, много писал. В интервью он называл это время «самым счастливым в своей жизни».

4. Вена

В 1972 году под давлением Советского правительства Бродский был вынужден покинуть СССР, поэт отправился в Вену. В городке Кирхштеттен, недалеко от австрийской столицы, Бродский встречает своего кумира знаменитого английского поэта Уистена Одена, который стал впоследствии его другом и соратником.

5. Лондон

Бродский у своего дома в Лондоне Общественное достояние Общественное достояние

В 1972 году вместе с поэтами Оденом, Робертом Лоуэллом, Стивеном Спендером и Октавио Пасом Бродский принимает участие в Международном фестивале поэзии Poetry International в Лондоне.

В 1978 выступает в качестве приглашенного профессора в Кембриджском университете. На стене дома в районе Хэмпстед, где подолгу останавливался Иосиф Бродский, установлена памятная табличка в его честь.

6. США

Бродский в гостях у своих американских издателей Элендеи и Карла Профферов Corpus Corpus

В июле 1972 году Бродский переезжает в США и принимает пост «поэта-резидента» Мичиганского университета в Энн-Арборе. Там с перерывами он преподает вплоть до 1980 года. А в 1977 году Бродский получил американское гражданство.

В 1980 поэт перебирается из Энн-Арбора в Нью-Йорк, в дальнейшем делит свое время между нью-йоркской квартире на Мортон-стрит и домом в Саут-Хедли, штате Массачусетс, где Бродский преподавал в колледже Маунт-Холлиок.

Бродский пробует писать стихи по-английски, но особенного успеха они не приносят. Зато сборник эссе «Less than one» («Меньше единицы») признали лучшей литературно-критической книгой 1986 года в США.

Бродский в Вашингтоне AP AP

«Наиболее отчетливое ощущение, что я нахожусь в своей естественной среде, я испытываю в Саут-Хедли, штат Массачусетс. Дом – это место, где тебе не задают лишних вопросов», –говорил Бродский о своем доме в Саут-Хедли.

В 1993 году Бродский покупает дом в Бруклине, где он и умирает от сердечного приступа в 1996.

7. Италия

Бродский много раз был в Риме, праздновал там Новый 1976 Год. В 1983 он выступает на Римском поэтическом фестивале на вилле Боргезе. Незадолго до смерти Бродский пытался основать в Риме Русскую академию. Эта идея была реализована уже после смерти поэта.

Кадр из документального фильма "Прогулки с Бродским" Елена Якович, Алексей Шишов

По-настоящему особенным городом для поэта была Венеция. Город, о котором он мечтал с ранней молодости. Первый раз он прибыл туда в 1972 году, и после этого много лет подряд прилетал сюда зимой из Нью-Йорка во время рождественских каникул. Больше всего ему нравился зимний город. В Венеции Бродский ощущал себя, как человек, вернувшийся «на родину после многолетнего отсутствия». Так как зимняя Венеция очень похожа на его родной город: «Человек, родившийся там, где я, легко узнавал в этом городе Петербург», - писал Бродский.

Он посвятил Венеции огромное количество стихов и одно из лучших своих эссе «Набережная неисцелимых».

Здесь Бродского и похоронили на кладбище острова Сан Микеле.

8. Латинская Америка

В 1975 по приглашению поэта Октавио Паса Бродский посещает на писательский конгресс в Мексике. Поэт побывал в Мехико-Сити, путешествовал на машине по Юкатанскому полуострову, осматривал архитектурные памятники майя.

В 1978 Бродский принял участие в конгрессе известной писательской организации PEN International в Бразилии.

9. Париж

В 1990 Бродский выступает в парижском колледже Ecole Normale Superieure, где знакомится со своей будущей женой Марией Соццани, итальянской аристократкой, русской по материнской линии. В 1993 году у них родилась дочь Анна.

10. Стокгольм

Бродский на вручении Нобелевской премии AP AP

В 1987 в Стокгольме Король Швеции Карл XVI Густав вручил Бродскому Нобелевскую премию по литературе за «всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии». На вопрос интервьюера, считает ли он себя русским или американцем, Бродский ответил: «Я еврей, русский поэт и английский эссеист». Часть Нобелевской премии Бродский использовал для покупки ресторана «Русский самовар», который стал одним из центров русской культуры в Нью-Йорке.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене