10 советских мультипликационных образов, которые стали поп-героями

Ежик в тумане

Юрий Норштейн/Союзмультфильм, 1975 Юрий Норштейн/Союзмультфильм, 1975

Маленький ежик с узелком идет сквозь туман и сумрачный лес к своему другу Медвежонку считать звезды и пить чай с малиновым вареньем. За ним, то пропадая, то появляясь из мглы, следует сова, а сам он встречает по дороге меланхоличную белую лошадь и веселую охотничью собаку.

Мультик Юрия Норштейна стал источником огромного количества анекдотов и мемов. Про ежика, зовущего в тумане лошадь, и не замечающего, что мгла скрывает Чужого. Стоящего со свечой в лапе перед указателем на Сайлент-Хилл. А еще – с философским изречением: «Вся наша жизнь – туман, а ты в ней ежик».

Карлсон

Борис Степанцев/Союзмультфильм, 1968 Борис Степанцев/Союзмультфильм, 1968

«Красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил!» Так описывает себя герой мультфильма «Малыш и Карлсон» - человечек с пропеллером в спине, живущий где-то на крышах Копенгагена. Обаятельный хулиган и укротитель домоправительниц подарил зрителям целую россыпь народной мудрости. «Я ведь лучше собаки» – приговаривает он. Объявляет себя привидением с мотором – «диким, но симпатичным» и строит глазки строгой фрекен Бок, приговаривая: «Ну, давайте, давайте знакомиться!»

Кот Матроскин

Владимир Попов/Союзмультфильм, 1984 Владимир Попов/Союзмультфильм, 1984

«Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд с колбасой ешь» – с этой фразой кот Матроскин появлялся в мультфильме «Трое из Простоквашино» и маленькие зрители просили сделать им правильный бутерброд, колбасой вниз. Хозяйственный котейка умеет практически все ( «я еще на машинке вышивать умею», мурлычет он) и стал звездой, благодаря ворчливому характеру. А также способности противостоять любой бюрократии - «усы, лапы и хвост – вот мои документы!». И умению из ничего сочинить романс: «А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. О природе не мечтаю, телевизор мне природу заменил». Как говорит папа Дяди Федора, «будь у меня такой кот, я, может и не женился бы никогда».

Чебурашка

Роман Качанов/Союзмультфильм, 1971 Роман Качанов/Союзмультфильм, 1971

Образ «неизвестного науке зверя - полумедведя, полуобезьянки, полуапельсина», — придумал художник Леонид Шварцман. Чебурашка с его широко распахнутыми удивленными глазами моментально запал в сердца миллионов зрителей. «Мы строили, строили и наконец построили», — лишь одна из десятков популярных цитат.

И, разумеется, мемы обыгрывают большие уши забавного зверька. На одном из них крокодил Гена спрашивает,слышит ли его Чебурашка. И тот отвечает: «Гена, ты посмотри на меня. Конечно, слышу».

Винни-Пух

Фёдор Хитрук/Союзмультфильм, 1969 Фёдор Хитрук/Союзмультфильм, 1969

Главный герой одноименного мультика дружит с Пятачком, не прочь хорошенько подкрепиться в гостях и готов изображать тучку, чтобы добраться до меда в пчелином улье. «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро!» – тарабанит он в такт своих шагов. Инфантильный простодушный мишка – ходячий праздник, который голосует обеими лапами за любую затею, кроме голодовки.

Фёдор Хитрук/Союзмультфильм, 1969 Фёдор Хитрук/Союзмультфильм, 1969

И потому все крылатые фразы из мультика связаны едой: «Это жжж неспроста», – сообщает он, услышав гул пчелиного улья. С надеждой спрашивает в гостях насчет добавки: «А что, разве что-нибудь еще осталось?». И поет, чеканя косолапый шаг: «И не важно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если конечно... вовремя не подкрепиться».

Волк и Заяц

Вячеслав Котёночкин/Союзмультфильм, 1972 Вячеслав Котёночкин/Союзмультфильм, 1972

Главный герой мультсериала «Ну, погоди!», хулиган и антисоциальный элемент Волк охотится за миленьким воспитанным Зайцем – неудачно, конечно же. И при этом всякий раз попадает в какие-то передряги с криками: «Ну, Заяц, погоди!» Волк из серии в серию меняет наряды, превращаясь то в стилягу, то в недотепу в трусах, гоняет на авто, погружается на морское дно или просто сидит на скамейке в парке.

Оказалось, это идеальные образы, чтобы представить его героем какого-нибудь голливудского блокбастера. Например, «Интерстеллара» или «Форсажа».

Кот Леопольд

Анатолий Резников/Творческое объединение «Экран», 1987 Анатолий Резников/Творческое объединение «Экран», 1987

«Ребята, давайте жить дружно», – увещевает двух распоясавшихся мышей благообразный кот Леопольд в желтой водолазке и лиловом банте на шее. «Никогда!» – кричат в ответ грызуны и обзывают его подлым трусом. Фраза интеллигентного кота стала отличным заменителем просьб перестать скандалить, пакостничать и заканчивать споры. Сразу видно, кто тут взрослый, а кто – мышь вредная.

Домовенок Кузя

Аида Зябликова/Творческое объединение «Экран», 1984 Аида Зябликова/Творческое объединение «Экран», 1984

Юный домовой («семь веков всего, восьмой пошел») внезапно становится бездомным и перебирается в ближайшую новостройку. Обаятельный, взбалмошный и очень хозяйственный Кузя выдает перл за перлом. «Нафаня, сундук украли, сундук со сказками!», – в ужасе подвывает он. Эту фразу, как оказалось, можно использовать в ситуации, когда что-то потерялось – и вас, без сомнений, поймут.

Волк из «Жил-был пес»

Эдуард Назаров/Союзмультфильм, 1982 Эдуард Назаров/Союзмультфильм, 1982

Непередаваемый хриплый голос Волка, который изумленно спрашивает Пса: «Шо, опять?», можно узнать из тысячи. А его присказку «Ну, ты это, заходи, если что», – повторяют на все лады после дружеских посиделок. И, конечно же, в масскультуру прочно вошла его ключевая фраза: «Щас спою». В мультике после нее захмелевший и объевшийся Волк, сидя под столом, начинал подвывать вслед за поющими сельчанами. В реальной жизни ее используют после любого обильного застолья.

Водяной из «Летучего корабля»

Гарри Бардин/Союзмультфильм, 1979 Гарри Бардин/Союзмультфильм, 1979

«Эх, жизнь моя жестянка! Да ну ее в болото. Живу я, как поганка, а мне летать охота!» Добродушный поющий Водяной – ролевая модель для всех, кто мечтает о смене обстановки: напряглись, «помахали руками» и полетели в жаркие страны.

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