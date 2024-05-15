5 СЕКРЕТОВ Александровского сада у стен Кремля

Там до сих пор течет речка Неглинка, а на его ограде есть запрещенные символы.

1. На столбах ограды Александровского сада есть символы, запрещенные во многих странах мира

Сад прямо под стеной Кремля появился после войны между Российской империей и Францией, его возводили в период 1819-1823 годах. Он был частью плана по восстановлению Москвы после пожара, и изначально назывался Кремлевскими садами. Александрийскими садами (во множественном числе, о чем речь пойдет ниже) он стал лишь в 1856 году, после коронации Александра II.

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О мемориальном значении парка напоминают массивные чугунные ворота на его входе со стороны Красной площади. А сами столбы ворот выполнены в виде фасций – связки прутьев или розг. Во времена Римской империи она символизировала право магистрата добиваться исполнения своих решений силой, а воткнутый в них топор-лабрис – право карать. После Первой мировой войны Бенито Муссолини избрал фасции символом своей партии, поэтому само слово «фашизм» (fascism) в западноевропейских языках является производным от fasces.

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Теперь символ фасций в некоторых странах трактуется как символ единения и государственности, а в некоторых – как все еще фашистская символика.

2. Есть место, где слышно подземную реку Неглинную

А. М. Васнецов. Устье Неглинной в конце XVII в. Музей Москвы/Legion Media Музей Москвы/Legion Media

До XIX века на месте сада протекала река Неглинная. Когда-то это была чистая и полноводная река, на берегах которой устраивали народные гулянья. Первое упоминание Неглинной датируется 1401 годом.

Однако с увеличением городского населения, река все больше превращалась в место, куда сливались сточные воды. В итоге она стала источником зловоний и антисанитарии, и ее решили «спрятать» под землю: в 1819 году реку заключили в подземную трубу длиной три километра, а на освободившемся месте разбили сады.

Шахта коллектора Неглинной A.Savin/WikiCommons/Legion Media A.Savin/WikiCommons/Legion Media

Однако даже сегодня все еще можно услышать подземную реку. Вентиляционная шахта старого подземного коллектора Неглинной (за этой время появился новый, а старый функционирует как запасной) выходит прямо в сад. Найти ее можно по стилизованному античному жертвеннику, который является своеобразной вентиляционной решеткой.

3. Сада на самом деле три

Сегодня мы привыкли называть это Александровским садом, но до 1980-х годов все еще можно было услышать множественное число в названии, потому что считалось, что это парковый ансамбль площадью 10 га состоит из трех садов: Верхнего, Среднего и Нижнего.

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Верхний и Средний разделены Троицким мостом и сообщаются проходной аркой. Средний был открыт на год позже Верхнего – в 1822-м; с 16 по 17 века на этом месте был Государственный аптекарский сад, где выращивали лекарственные травы и отвозили их в Аптекарский приказ (орган, который заведовал всеми аптеками).

Нижний сад – самый короткий из трех, всего 132 метра. Он находится между Боровицкой башней и Кремлевской набережной. В нем нет прогулочных аллей, и с 2017 года он закрыт для посетителей.

4. Итальянский грот сложен из остатков зданий, разрушенных Наполеоном

Итальянский грот у подножия Средней Арсенальной башни Legion Media Legion Media

В 1821 году в центре Верхнего сада возвели грот с говорящим названием «Руины» (его также называют итальянским). Этот монумент, символизирующий восстановление Москвы из пепла, построен на искусственном холме из обломков московских зданий – тех самых, что были разрушены французской армией.

Грот построен в память о московских разрушениях 1812 года Legion Media Legion Media

Спроектировал грот Осип Бове, российский архитектор итальянского происхождения, который занимался реконструкцией Москвы после пожара 1812 года.

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В числе его проектов: весь Александровский сад, Большой театр и старые Триумфальные ворота на Тверской заставе.

5. Уже более 100 лет там существует братская могила

Главная достопримечательность Александровского сада – вечный огонь и мемориал «Могила Неизвестного Солдата», где перезахоронили останки солдат, погибших в 1941 году при обороне Москвы. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» – выбито на гранитной плите в самом центре.

Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата Legion Media Legion Media

Прах захоронили тут в 1966 году, на 25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой. До этого он покоился в братской могиле на 41-м километре Ленинградского шоссе, где шли самые ожесточенные бои. А перевезти его именно сюда решили из-за того, что тут уже покоились останки борцов, павших за революцию 1917 года.

С 1997 года у мемориала дежурит Пост №1 – почетный караул солдат Президентского полка. Каждый час смена караула сопровождается особой церемонией, на которую специально приходят посмотреть туристы.

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