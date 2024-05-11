9 работ современных российских художников о космосе

Один из основателей русского космизма Николай Федоров мечтал воскресить всех людей: сформировав гигантский хоровод, они бы расселялись по планетам. Работая над картиной “Мир”, Иван Разумов вдохновлялся этой идеей: собравшись в народном танце, люди как будто отправляют в полет космическую станцию.
Художница часто обращается к теме космоса и создала несколько серий, посвященных его освоению. Например, «Калуга-Марс» выполнена не на холсте или бумаге, а на трехслойной композитной сотовой панели - такие используют для строения ракетных обтекателей.
«Не подбросите до Марса?» - по версии петербургского художника, скоро межзвездные путешествия будут выглядеть примерно так: инопланетянка за рулем космического лексуса и пассажир с Земли прокладывают по карте маршрут. И вот-вот разгонятся до второй космической - 11,2 км в секунду. Угонится ли за ними космонавт в скафандре, который отражается в зеркале заднего вида?
Работая над серией картин о космическом челноке «Буран», художница несколько раз съездила на Байконур, чтобы узнать историю советской транспортной космической программы “«Энергия» - «Буран»”. Челнок совершил единственное путешествие в 1988 году и дважды облетел Землю, после чего долгие годы стоял на космодроме, пока крыша ангара не обвалилась и не разрушила его. Как создатели корабля верили, что в будущем он пригодится и снова будет курсировать к звездам, так и девушка в подвенечном платье надеется на новую жизнь.
В далеком прошлом на бересте составляли письма и грамоты. Художник Сергей Катран использовал этот материал для своего послания жителям далеких планет. Зонды «Вояджер» несли специальные золотые диски, на которых содержались слайды с видами Земли, научными данными, координатами Солнечной системы и приветствием на 55 языках мира. На берестяных дисках «Вояджера-3» Катран собрал рисунки с золотого диска, изображения инопланетян и даже приветствие вулканцев из «Звездного пути».
Художник в буквальном смысле сложил портрет первого космонавта из воспоминаний - он использовал фрагменты газет, вышедших 13 апреля 1961 года, на следующий день после полета Гагарина на корабле «Восток».
Художник изобразил героев освоения космоса в виде персонажей почтовых марок - более массового признания сложно придумать. И ведь действительно, Валентину Терешкову, Алексея Леонова и Белку со Стрелкой знали абсолютно все.
Разумный океан планеты Солярис художница изобразила в технике биотипии. Краска, растекаясь по ткани, формирует уникальный рисунок, который можно трактовать как угодно.
Традиционный мотив советских настенных ковров - картину Ивана Шишкина - художник решил интерпретировать по-своему. Мишки сбежали из соснового леса, чтобы изучить, что там за ракеты такие приземлились на Марсе. В дополнение к косолапым Муратов создал еще одну работу в этом стиле - «Олени на Луне».
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