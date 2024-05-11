9 работ современных российских художников о космосе

1. Иван Разумов, «Мир»

Один из основателей русского космизма Николай Федоров мечтал воскресить всех людей: сформировав гигантский хоровод, они бы расселялись по планетам. Работая над картиной “Мир”, Иван Разумов вдохновлялся этой идеей: собравшись в народном танце, люди как будто отправляют в полет космическую станцию.

2. Агне-Мария Силкинайте, «Три путника»

Агне-Мария Силкинайте Агне-Мария Силкинайте

Художница часто обращается к теме космоса и создала несколько серий, посвященных его освоению. Например, «Калуга-Марс» выполнена не на холсте или бумаге, а на трехслойной композитной сотовой панели - такие используют для строения ракетных обтекателей.

3. Дмитрий Шорин, «Вторая космическая»

Дмитрий Шорин; галерея Artstory, "Космос наш", 2021 Дмитрий Шорин; галерея Artstory, "Космос наш", 2021

«Не подбросите до Марса?» - по версии петербургского художника, скоро межзвездные путешествия будут выглядеть примерно так: инопланетянка за рулем космического лексуса и пассажир с Земли прокладывают по карте маршрут. И вот-вот разгонятся до второй космической - 11,2 км в секунду. Угонится ли за ними космонавт в скафандре, который отражается в зеркале заднего вида?

4. Настя Миро, Bride’s Dream

Настя Миро Настя Миро

Работая над серией картин о космическом челноке «Буран», художница несколько раз съездила на Байконур, чтобы узнать историю советской транспортной космической программы “«Энергия» - «Буран»”. Челнок совершил единственное путешествие в 1988 году и дважды облетел Землю, после чего долгие годы стоял на космодроме, пока крыша ангара не обвалилась и не разрушила его. Как создатели корабля верили, что в будущем он пригодится и снова будет курсировать к звездам, так и девушка в подвенечном платье надеется на новую жизнь.

5. Сергей Катран, «Вояджер-3»

В далеком прошлом на бересте составляли письма и грамоты. Художник Сергей Катран использовал этот материал для своего послания жителям далеких планет. Зонды «Вояджер» несли специальные золотые диски, на которых содержались слайды с видами Земли, научными данными, координатами Солнечной системы и приветствием на 55 языках мира. На берестяных дисках «Вояджера-3» Катран собрал рисунки с золотого диска, изображения инопланетян и даже приветствие вулканцев из «Звездного пути».

6. Алексей Бегак, «Гагарин»

Алексей Бегак; галерея Artstory, "Космос наш", 2021 Алексей Бегак; галерея Artstory, "Космос наш", 2021

Художник в буквальном смысле сложил портрет первого космонавта из воспоминаний - он использовал фрагменты газет, вышедших 13 апреля 1961 года, на следующий день после полета Гагарина на корабле «Восток».

7. Дмитрий Шагин, «Лайка, Терешкова и Леонов»

собрание галереи "Веллум" собрание галереи "Веллум"

Художник изобразил героев освоения космоса в виде персонажей почтовых марок - более массового признания сложно придумать. И ведь действительно, Валентину Терешкову, Алексея Леонова и Белку со Стрелкой знали абсолютно все.

8. Марина Звягинцева, «Солярис»

Разумный океан планеты Солярис художница изобразила в технике биотипии. Краска, растекаясь по ткани, формирует уникальный рисунок, который можно трактовать как угодно.

9. Дамир Муратов, «Мишки на Марсе»

Дамир Муратов Дамир Муратов

Традиционный мотив советских настенных ковров - картину Ивана Шишкина - художник решил интерпретировать по-своему. Мишки сбежали из соснового леса, чтобы изучить, что там за ракеты такие приземлились на Марсе. В дополнение к косолапым Муратов создал еще одну работу в этом стиле - «Олени на Луне».

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