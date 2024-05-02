Город Саров менял названия 6 раз за 40 лет. Почему?

В России существует много городов, которые часто переименовывали. Однако Саров остается абсолютным рекордсменом.

Что это за город?

Саров находится в Нижегородской области в 370 км к востоку от Москвы. В городе проживает меньше 100 тысяч человек, и его население строго лимитировано. Уже многие годы это закрытый город, попасть в который просто так не могут даже жители области.

Саров появился еще в 1706 году на реке Саровке, но закрылся не сразу. До революции 1917 года это был поселок, облюбованный паломниками – здесь находился известный монастырь преподобного Серафима Саровского.

Саров. Общий вид пустыни в древние времена (на 1764 г.). План. Метцгер Павел/Общественное достояние Метцгер Павел/Общественное достояние

После Второй мировой войны маленькое поселение в труднодоступной глуши приглянулось компартии: решили, что окруженный болотами поселок – идеальное место для секретных объектов. В 1946 году в Саров перенесли ключевые объекты для исследований и разработки ядерного и термоядерного оружия (самое важное называлось КБ-11), здесь же создавались заряды для авиабомб, крылатых ракет, торпед и межконтинентальных баллистических ракет, а само поселение получило гриф секретности.

Саров. Общий вид Саровской пустыни. 1903 год. Грибов М.И./ Общественное достояние Грибов М.И./ Общественное достояние

Саров не просто закрыли для простых людей, но и убрали с советских карт, исключили из всех реестров по административному делению страны. В нем и сейчас живут работники секретных предприятий и их родственники. Попасть туда можно, только получив специальное разрешение от властей, либо по приглашению родственника, здесь проживающего. Туристам, людям с двойным гражданством и осужденным по тяжким статьям Уголовного кодекса, вход туда закрыт.

«Попасть в Саров даже на работу не могут жители республик СНГ. В других городах России они выполняют неквалифицированную и низкооплачиваемую работу, в Сарове эту категорию заменяют жители близлежащих населенных пунктов. Ежедневно, начиная с 6:00, на работу в Саров въезжает около 4 тыс. человек, покинуть город они должны до 22:00, иначе будут нарушителями режима», – рассказывал в интервью «Коммерсанту» глава городской администрации Алексей Голубев.

В этом городе жили и работали создатели первой советской водородной бомбы – академики Андрей Сахаров и Юлий Харитон, самый засекреченный академик СССР Яков Зельдович.

Все послевоенные годы город и его стратегически важных работников так усиленно прятали, что это отражалось и на его названии. Всего их было шесть.

Ядерная долина

После 1946 года у Сарова было много кодовых обозначений: его называли «Объект-550», «База 112», «Приволжская контора Главгорстроя», «Кремлев». А в 1954 году, в соответствии с указом о создании секретных населённых пунктов, Саров превратился в город Кремлев.

Академик Юлий Харитон рядом с первым изделием КБ-11 – РДС-1, научной разработкой которого он руководил, 1992. РФЯЦ-ВНИИЭФ/Russia in photo

Однако уже через 6 лет его снова переименовали — он стал Арзамасом-75. Именно такие названия с цифрами-кодами стали наиболее распространены на территории России для закрытых городов. Цифры при этом не означали ровным счетом ничего (никаких других 74 секретных Арзамасов не существовало).

Но в этом случае код мог выдать секретный город, из-за чего это название получило много критики властей: дело в том, что город Арзамас, самый обычный не секретный город, действительно существовал и находился в 75 км от Сарова. Утверждалось, что совпадение это было абсолютно случайным, но название всё равно на всякий случай решили поменять.

Вход в управление саровского Федерального ядерного центра ВНИИЭФ, который отметил свое 60-летие. Николай Мошков/TASS Николай Мошков/TASS

Еще через шесть лет в 1966-м город стал Арзамасом-16 и носил это имя вплоть до 1994 года.

В 1994 году уже после распада СССР городу решили вернуть имя Кремлев, но с ним он прожил всего год. В 1995-м он снова стал называться Саров и носит историческое название и сегодня.

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