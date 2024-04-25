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«Икона — душа русского человека»: как работает 23-летняя мастер-иконописец

Тексты
Полина Тихонова
Анна в иконописной мастерской.

Анна в иконописной мастерской.

Анна Корнилова
Анна Корнилова в своих иконах переосмысливает древнее искусство. Почему она выбрала эту профессию и сколько зарабатывают иконописцы?
Графические работы Анны.

Графические работы Анны.

Анна Корнилова

Человеку непосвященному кажется, что все православные иконы похожи друг на друга. Действительно, каноны не дают иконописи утратить сакральность образов: обратная перспектива, плоские светотени, отсутствие внешних источников света, канонические схемы изображения различных священных сюжетов и самих святых. Этим достигается строгость и молитвенность. 

Анна с учителем, батюшкой Лукой.

Анна с учителем, батюшкой Лукой.

Анна Корнилова

Но все это не мешает современным иконописцам писать в своем стиле. Мало кто из них стремится создать иконы только под стать традиции: лишь бы «как в ранневизантийский период» или «как в XIII в». 

Процесс написания.

Процесс написания.

Анна Корнилова

Вот и 23-летняя Анна Корнилова переосмысляет икону как художественное произведение, а не просто слепок или копию, где повторяются все складочки древних образов.

Нежные пастельные оттенки, глубокая детализация, живописность и гармоничные цветовые сочетания, работа на контрастах и даже использование околодизайнерских графичных паттернов — отличительные черты икон Корниловой.

Анна с иконой Троица.

Анна с иконой Троица.

Анна Корнилова

Она обучалась в Минской государственной гимназии-колледже искусств. Пока сверстники учились на графических и моушн-дизайнеров, мультипликаторов и тату-мастеров, Анна твёрдо решила заняться иконописью. Объясняла просто: «Сердцем я почувствовала огромный интерес к миру древних икон, хранящему в себе так много тайн, что кажется, целой жизни мало чтобы раскрыть их». Поэтому Анна приехала в Россию, где отучилась в Московской духовной академии на факультете иконописи.

В мастерской Анны.

В мастерской Анны.

Анна Корнилова

Получаться стало не сразу. Вот как она вспоминает работу над своей первой иконкой: «Сколько же я намучалась с ней... Счищала раз 5! И всё приходилось делать заново. То в цвет не попала, то слишком густые слои получались... Помню, у меня каждый раз опускались руки и приходила мысль – а может это все-таки не моё? Всю жизнь писавшей акварелью, мне очень сложно было приспособиться к новой технике писания яичной темперой. Мазки получались неровные, всё скатывалось, пробовала заливками – ничего хорошего! Постепенно, с Божией помощью я закончила мою многострадальную таблетку (небольшая двусторонняя икона на холсте - прим.ред.)!»

Не мирская жизнь

Иконописцы — необычные художники. В некотором смысле иконописец духовно приближается к тем, кого пишет, ведь постоянно молится и держит посты. По крайней мере, так предписано церковью.

Образ Спасителя

Образ Спасителя "Добрый пастырь".

Анна Корнилова

Главным правилом при написании иконы считается не писать в плохом расположении духа. Анне настроиться на работу и отогнать ненужные мысли о бытовом помогают аудиозаписи церковных песнопений, житие святых, Евангелие. 

Владимирская икона Божией Матери.

Владимирская икона Божией Матери.

Анна Корнилова

«Для иконописца очень важно в процессе работы стараться быть умом в молитве, ведь он, по сути, кисть в Божиих руках. Иконописец творит икону с Божией помощью», — объясняет Анна.

Мерная икона.

Мерная икона.

Анна Корнилова

Заказы поступают от частных заказчиков и храмов, и иногда приходится работать день напролет.

«Маленький образок, чуть меньше ладони, можно написать за один день, большой храмовый образ можно писать годами, — говорит она. — Но мне кажется, не столь важно количество икон – важно какую пользу принесут написанные, скольким душам они помогут в молитве, скольких утешат, подарят радость».

Анна Корнилова

Современный иконописец зарабатывает в среднем 50.000 руб. в месяц, если берёт в основном частные заказы. Стоимость иконы у Анны Корниловой начинается от 8 тысяч рублей. Заказчики — в основном из России и Белоруссии. Мастерица описывает их так: «простые люди, которые хотят сделать кому-то ценный подарок».

Анна Корнилова

Иконописных мастеров в индустрии много, а крупных заказчиков – коллекционеров – готовых потратить на покупку внушительную сумму, в России практически не осталось.

Анна Корнилова

Высокая конкуренция нередко побуждает мастеров ориентироваться на внешние качества изображения и вкусы заказчика, подстраиваться под конъюнктуру рынка. Но Анна считает это неуместным.

Икона во всей её безмолвной красоте и величии, по мнению Корниловой, является одним из основных символов русской цивилизации. Ни одно художественное явление, по её словам, не имело в России такого всеохватывающего значения, как икона. 

Венчальная пара.

Венчальная пара.

Анна Корнилова

Так какая она – русская икона? Анна отвечает: «Тихая, молитвенная, непоколебимая, бездонная, кроткая, несметно богатая... Всеми этими словами можно также описать душу русского человека. Снаружи прост, а внутри несметно богат в Боге».

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