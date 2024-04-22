8 русских романов Владимира Набокова. О чем они?

Первые восемь книг автор будущей «Лолиты» написал на русском языке, а потом перешел на английский (хоть и переводил потом свои же романы). Рассказываем, в чем особенность каждой из его русскоязычных книг.

1. «Машенька» (1926)

Издательство «Азбука» Издательство «Азбука»

Дебютный роман написан в эмиграции и содержит автобиографических деталей. Действие происходит в русском пансионе в Берлине. Герой вспоминает Россию и первую любовь, и все пронизано горькой ностальгией по юности и родине.

2. «Король, дама, валет» (1928)

Издательство «Азбука» Издательство «Азбука»

Бытовая жизнь, супружеская измена и преступление... что может быть банальнее. Но Набоков превращает, казалось бы, простенькую сюжетную линию в захватывающую головоломку. Получилась смесь литературного клише и остроумной пародии. И своеобразный ответ на «Преступление и наказание» Достоевского, которое Набоков ой как не любил.

3. «Защита Лужина» (1930)

Издательство «Corpus» Издательство «Corpus»

Это мастерски написанный роман о русском шахматисте, который настолько одержим шахматами, что постепенно теряет всякую связь с реальностью. А в конце оказывается, что и весь роман в некотором роде шахматная партия...

4. «Подвиг» (1932)

Издательство «Азбука» Издательство «Азбука»

Роман о становлении характера с множеством автобиографических деталей. Главный герой родился после революции был вынужден уехать из России. Он много путешествует, изучает филологию в Кембридже и влюбляется в девушку, но это чувство не взаимно. Чтобы завоевать сердце своей возлюбленной, юноша должен посмотреть в лицо страху и совершить настоящий подвиг, словно рыцарь.

5. «Камера обскура» (1933)

Издательство «Азбука» Издательство «Азбука»

Тема, которую позже Набоков продолжит «Лолите»: о роковом влечении успешного, богатого и счастливо женатого немецкого искусствоведа к молоденькой девушке, мечтающей о Голливуде.

6. «Отчаяние» (1934)

Издательство «Азбука» Издательство «Азбука»

После этого романа многие критики восхитились творческой свободой Набокова. Он не изображает жизнь, но творит в плоскости, параллельной ей. Немецкий коммерсант русского происхождения замышляет крайне изобретательное дерзкое преступление, но жизнь переигрывает его, а реальность не та, что ему кажется.

7. «Приглашение на казнь» (1936)

Издательство «Азбука» Издательство «Азбука»

В романе косвенно отразилась жизнь Германии после прихода к власти нацистов, которую писатель застал лично. Он называл роман «единственной поэмой в прозе». На самом деле, это попытка бороться с пошлостью, которую Набоков так презирал.

8. «Дар» (1938)

Издательство «Азбука» Издательство «Азбука»

После выхода «Дара» Набокова стали называть гением. Это метароман, наполненный философией и потаенными смыслами, спрятанными между строк. Это книга о жизни и смерти, о месте художника в истории.

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