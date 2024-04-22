8 русских романов Владимира Набокова. О чем они?

Дебютный роман написан в эмиграции и содержит автобиографических деталей. Действие происходит в русском пансионе в Берлине. Герой вспоминает Россию и первую любовь, и все пронизано горькой ностальгией по юности и родине.
Бытовая жизнь, супружеская измена и преступление... что может быть банальнее. Но Набоков превращает, казалось бы, простенькую сюжетную линию в захватывающую головоломку. Получилась смесь литературного клише и остроумной пародии. И своеобразный ответ на «Преступление и наказание» Достоевского, которое Набоков ой как не любил.
Это мастерски написанный роман о русском шахматисте, который настолько одержим шахматами, что постепенно теряет всякую связь с реальностью. А в конце оказывается, что и весь роман в некотором роде шахматная партия...
Роман о становлении характера с множеством автобиографических деталей. Главный герой родился после революции был вынужден уехать из России. Он много путешествует, изучает филологию в Кембридже и влюбляется в девушку, но это чувство не взаимно. Чтобы завоевать сердце своей возлюбленной, юноша должен посмотреть в лицо страху и совершить настоящий подвиг, словно рыцарь.
Тема, которую позже Набоков продолжит «Лолите»: о роковом влечении успешного, богатого и счастливо женатого немецкого искусствоведа к молоденькой девушке, мечтающей о Голливуде.
После этого романа многие критики восхитились творческой свободой Набокова. Он не изображает жизнь, но творит в плоскости, параллельной ей. Немецкий коммерсант русского происхождения замышляет крайне изобретательное дерзкое преступление, но жизнь переигрывает его, а реальность не та, что ему кажется.
В романе косвенно отразилась жизнь Германии после прихода к власти нацистов, которую писатель застал лично. Он называл роман «единственной поэмой в прозе». На самом деле, это попытка бороться с пошлостью, которую Набоков так презирал.
После выхода «Дара» Набокова стали называть гением. Это метароман, наполненный философией и потаенными смыслами, спрятанными между строк. Это книга о жизни и смерти, о месте художника в истории.
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