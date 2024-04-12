5 рецептов из поваренной книги жены Льва Толстого

Софья Андреевна хоть и была женой графа, но хозяйство вела сама, а в ее кулинарной книге «Обед для Льва» более 160 рецептов. По ним она часто готовила сама.

«Обед для Льва» состоит из очень коротких и четких рецептов (в ней, конечно, нет пошаговых инструкций и фото). А еще, подытоживая все многообразие блюд, Софья Андреевна дает добрый совет: «Пей – но не допьяна, ешь – но не до отвала».

Мы выбрали несколько простых рецептов из книги толстовской жены, которые можно легко приготовить и сегодня.

Примечание: один фунт равен примерно 400 граммам

1. Лимонный пирог «Анке»

Юлия Мулино Юлия Мулино

1 фунт муки, 1/2 фунта масла, 1/4 фунта толченого сахара, 3 желтка, 1 рюмка (0.123 л) воды. Масло чтобы было прямо с погреба, похолоднее. [Выпечь два коржа]

К нему начинка: 1/4 фунта масла растереть, 2 яйца тереть с маслом; толченого сахара 1/2 фунта, цедру с 2 лимонов растереть на терке и добавить сок с 3 лимонов. Кипятить до тех пор, пока станет густо, как мед.

Мы сделали для вас подробный рецепт анковского пирога с пошаговыми фото. Смотрите тут.

2. Яблочные пирожки (Берсовские)

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1 фунт муки, 1/2 фунта масла, 1/4 фунта сахару, все это стереть на доске руками; 1 яйцо, 1/2 чашки сливок размешать и влить в тесто; смешать все вместе и раскатать; яблоко надо очистить, вынуть сердцевину, разрезать пополам; положить яблоко, посыпанное сахаром, на тесто и выделывать пирожки, сверху помазать яйцом, печь пирожки в духовом шкафу.

3. Суфле картофельное

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15 картофелин очистить, сварить и протереть сквозь решето, выложить в чашку и развести цельным молоком, чтобы было не жидко и не густо; положить туда две ложки растопленного сливочного масла, пять желтков, поднять белки и мешать все вместе; выложить в форму и посыпать сверху сыром, поставить в духовую печь в то время, когда за стол садятся.

4. Пасха

Ольга Лепешкина/Getty Images Ольга Лепешкина/Getty Images

7 фунтов протертого сквозь решето творогу, положить в него 8 яиц, 1/2 фунта сметанного масла и бутылку (0.6 л) густых сливок; все сие, размешав, поставить на плиту и мешать, чтоб не пригорело. И как скоро даст сыворотку и один раз вскипит, снять с огня и, остудив, положить коринки по вкусу, а потом выкладывать в форму и придавить тяжелым гнетом, но не вдруг, а постепенно.

5. Гурьевская каша

Цельное молоко кипятить и снимать пенку, на этом молоке сварить манную кашу и в нее положить ложку сливочного масла; остудить кашу и в оную положить сахар мелкий, кусочек ванили толченой и 5 желтков, а напоследок 7 сбитых белков; положить в форму всю эту массу и поставить на 3/4 часа в духовую печь.

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