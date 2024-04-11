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Насколько быстро ездили в царской России?

Тексты
Георгий Манаев
Император Александр II катает принца Уэльского на русской тройке. 1868

Император Александр II катает принца Уэльского на русской тройке. 1868

Николай Сверчков
Мы восстановили по мемуарам реальные скорости и узнали, кто из императоров ездил в санях быстрее всех, насколько медленно шли кареты в распутицу, и как перекрывали дороги для проезда царей.

Самой быстрой сухопутной магистралью Российской империи был Сибирский тракт. Художник Василий Верещагин писал: «Я ездил два раза курьером (каретой военно-курьерской службы – ред.) в Туркестан, через Сибирь, один раз летом, другой – зимой, и оба раза езда была прямо бешеная; случалось делать по 400 верст в сутки» – получается, средняя скоростьсоставляла 17,83 км/ч.

Петр Грузинский. Масленица (1889)

Петр Грузинский. Масленица (1889)

Конечно, в течение суток делали несколько остановок для смены лошадей и приемов пищи, но в любом случае, семнадцать километров в час – совсем немного по нынешним меркам, а в те времена ямщики Сибирского тракта считались асами скорости. Даже старт повозки они «оформляли» целым представлением.

Верещагин вспоминал, что лошадей впрягали в повозку, удерживая, и когда упряжь была готова, «люди отскакивали в сторону, а кони сначала всею тройкой вскидывались на дыбы, потом марш-маршем несли вперед. Удерживать их было бесполезно, нужно было только умело направлять, чтобы не дать свернуть в канаву, слететь с моста и так далее». От таких скоростей даже загорались колесные оси.

Летучие императоры

Николай Сверчков. Николай I в санях

Николай Сверчков. Николай I в санях

Похожие цифры дореволюционных скоростей приводит в комментариях к «Евгению Онегину» Владимир Набоков. Самыми быстрыми в империи были кучера и экипажи императоров. В 1750-е у Елизаветы Петровны была специальная карета-сани, на которой императрица добиралась из Петербурга в Москву за 48 часов. В карету запрягалось двенадцать лошадей, которых меняли каждые несколько километров. Длина дороги в те времена была примерно 784 километра – то есть, Елизавета Петровна ехала со средней скоростью 16,3 км/ч.

Александр I в 1810 году проехал между столицами за 42 часа (18,66 км/ч), а Николай I в 1833 году – за 38 часов (если верить дневнику Пушкина). Таким образом, Николая I можно назвать самым быстрым русским императором со средней скоростью 20,63 км/ч. Нужно учитывать, что ехал он в декабре по санному пути – самому скоростному виду дорожного покрытия тех времен.

Александр Орловский. Ямщик, не гони лошадей

Александр Орловский. Ямщик, не гони лошадей

Рекордную скорость описывал в дневнике драматург Александр Островский, который в 1856 году ехал по Тверской области. «В Еммаусе [современный Эммаус] нам заложили тройку прекрасных серых лошадей и сел ямщик, малый лет 25, красавец собой. Я ему заметил, что его, должно быть, девушки любят, он промолчал. Повез нас с такой быстротой, что дух захватывало. <…> 14 верст мы ехали три четверти часа». Скорость повозки была около 20 км/ч – почти, как у императора!

Насколько медленно ездили

Николай Сверчков. По Великому Сибирскому пути, 1883

Николай Сверчков. По Великому Сибирскому пути, 1883

Государственный художественный музей Алтайского края

Даже максимальные скорости на дореволюционных дорогах были невысоки. Большинство карет и экипажей просто еле тащились – особенно в межсезонную распутицу или в снегопад. Владимир Набоков отмечает: «зима могла намести столько снега, что путешествие “по снежному пути” становилось не лучше, чем по слякоти и грязи».

Критик Алексей Вульф писал, что из-за обильного снегопада он целый день – с раннего утра и до восьми вечера – преодолевал на дядиной тройке сорок верст между Торжком и Малинниками в Тверской губернии. Тройка Вульфа двигалась со скоростью всего 3 км/ч.

Как сообщает историк Владимир Коршунков, иркутский купец Владимир Баснин в 1828 года съездил с товарищами в Петербург из Иркутска, через Томск, Тюмень, Екатеринбург, Казань и Москву. Путь занял 36 суток 20 часов – с 26 января по 6 марта, а проехали 5150 верст, или 5510 километров – со средней скоростью 6,23 км/ч.

Таковы были реальные скорости передвижения между городами – так что, на самом деле, любая дорога была нелегким физическим и духовным испытанием.

Причины задержек в пути – заторы и «перекрытия»

Дореволюционная пробка

Дореволюционная пробка

Общественное достояние

Конечно, в больших городах и на загруженных трассах и в XIX веке, и раньше бывали знакомые нам пробки, на тогдашнем языке – «заторы». Сломавшийся воз, павшая лошадь, столкновение экипажей – все это создавало затор. Заторы возникали и на «нырковатых» улицах, дорогах и шоссе – покрытых ухабами («нырками»), которые нужно было медленно и осторожно переезжать.

Дороги чинили в основном только при проезде начальства и царствующих особ. Московская артистка Прасковья Орлова (1815-1900) вспоминала, что в 1838 году она ехала в Старую Руссу вскоре после того, как из Петербурга по той же дороге выехал император Николай I: «шоссе было исправлено, как паркет».

В моменты проезда царей и членов их семей по России движение на дорогах было фактически парализовано! Но «перекрытия» в царской России происходили иначе, чем сейчас – проблемой становилась нехватка движущей силы. Михаил Дмитриев вспоминал, что когда в 1837 году по России путешествовал наследник Александр Николаевич, а сам Дмитриев ехал в свое имение, то для экипажа наследника, его охраны и свиты были собраны в округе все лошади с почтовых станций: «станции на три недели опустели», и «в это время мужики повыдергали из дверей крючки и перебили в окнах стёкла». Историк Наталья Горская сообщает точные цифры о проезде наследника по Смоленской губернии: требовалось не менее 1140 почтовых и 540 запасных лошадей, а на всех станциях губернии нашлось только 400 лошадей – пришлось собрать недостающие головы с крестьян и помещиков.

Чиновник Дмитрий Оболенский (1822-1881) в сентября 1856 года сообщал, что все лошади со станций всех губерний между Москвой и Варшавой были затребованы под проезд вдовствующей императрицы. Всем путникам, ехавшим на почтовых, пришлось задержаться на станциях, в деревнях и городах. Крестьяне были оторваны от полевых работ – для исправления дорог и почтовых станций и обслуживания проезда. «Как оценить этот убыток частных лиц, и что должен стоить один проезд от Москвы до Варшавы?» – сетовал служащий.

Николай Сверчков. Ямская тройка на зимней дороге

Николай Сверчков. Ямская тройка на зимней дороге

Лошади после таких проездов часто гибли – ямщикам предписывалось не щадя гнать коней. В 1858, после того, как Александр Николаевич проехал через Смоленщину (уже как император), пали целых 164 лошади.

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