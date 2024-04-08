Правда ли, что Николай Морозов был самым старым участником Великой Отечественной?

По сети уже несколько лет гуляет миф о том, что русский революционер Николай Морозов (1854-1946) участвовал в Великой Отечественной войне в качестве снайпера и был самым старым участником войны. Источник этого мифа найти трудно, но в русском сегменте интернета он растиражирован не только пользователями, но и популярными изданиями вроде «Аргументов и фактов» или «Московского комсомольца».

В англоязычном интернете миф очень популярен: видео с изложением этой сказки набрало более миллиона просмотров, соответствующий пост есть на платформе Reddit, а на страничке Морозова в англоязычной Википедии этому мифу посвящён целый абзац.

Утверждается, что Морозов «в 1939 году прошел снайперские курсы... Он стрелял точно, несмотря на то, что носил очки, и как-то провел полдня, лежа в засаде в снегу, прежде чем убил немецкого офицера. Он использовал свою академическую подготовку, чтобы повысить свою эффективность снайпера, изучая траекторию полета своих пуль и внося поправки на влажность и ветер. Через месяц его отозвали с передовой, несмотря на его протесты. Несколько месяцев спустя он безуспешно требовал, чтобы его вернули на фронт».

Морозов не служил снайпером

Илья Репин. Портрет Николая Морозова Legion Media Legion Media

В 1942 году, когда Морозов якобы вступил в ряды Красной Армии, ему было 87 лет, из которых 24 (1881-1905) он провёл в заключении. Николай страдал рядом хронических заболеваний. Все военные годы он провел в своём имении Борок в Ярославской области.

Исследователь биографии Морозова Анатолий Шикман в своей книге «Николай Морозов. Мистификация длиною в век» приводит письмо самого Морозова председателю Ленгорисполкома Петру Попкову: «Сам я 2 года войны по разрешению наркома просвещения нахожусь в длительной научной командировке в Научно-исследовательском стационаре Академии Наук «Борок» Ярославской обл., где я продолжаю свои научные занятия по астрономии и геофизике, за исключением зимы 1941-1942 гг., проведенной по нездоровью в Кремлевской больнице. Отчет о научной работе за 1943 г. мной был своевременно представлен еще в ноябре 1943 г.».

Другой исследователь вопроса Максим Лебский направил письмо директору музея Николая Морозова в посёлке Борок Наталье Носовой. В ответе директор подтверждает: «Нет никаких архивных документов об этом факте. В музее есть данные, воспоминания, фотографии, что Н. А. Морозов все военные годы провел в своем имении... Выезжал только в конце 1942 года для проведения операции на простате (за ним из Москвы присылали самолет)».

Великий дилетант

Николай Морозов с женой Ксенией Бориславской Общественное достояние Общественное достояние

Реальная биография Николая Морозова вполне удивительна сама по себе. Незаконнорожденный сын дворянина от крестьянки, он в юности, увлеченный революционными идеями, «пошел в народ», жил без имущества, по поддельному паспорту. Хождение не удалось – крестьяне и рабочие прогоняли безбородого мальчика в очках с его проповедями свободы. Зато им заинтересовалась полиция. Выйдя на свободу после первого трехлетнего срока в 1878 году, он продолжил революционную агитацию. После убийства Александра II, когда начались массовые аресты народников, его поймали при переходе польской границы.

Когда Морозова опознали, он не стал отрицать, что является «террористом по убеждениям». В 1884 году его поместили в Шлиссельбургскую крепость, где вместе с ним томилось ещё 36 человек революционеров. Жили они неплохо – читали друг другу лекции, работали в мастерской, регулярно питались (в отличие от большинства населения Империи). Морозов занимался наукой, изучал химию, и, по собственному мнению, «очень далеко продвинулся в изучении вещества Вселенной».

После революции 1905 года Морозова освободили по указу императора. Через два года он прославился в Петербурге тем, что женился на пианистке Ксении Бориславской, которая была моложе его на 26 лет. Именно столько лет Морозов провёл в Шлиссельбургской крепости, и «вычитал» их из своего возраста.

Мемориальный дом-музей Н.А. Морозова Яндекс карты Яндекс карты

«Шлиссельбуржец», как называли Морозова, стал звездой научного и литературного Петербурга. В 1907-1911 годах у него вышло более 80 публикаций – от учебников до стихотворений. Он стал действительным членом Русского физико-химического общества, Русского астрономического общества и почётным членом Московского общества любителей естествознания. Морозов числился преподавателем и профессором такого количества курсов – мировая и физическая химия, биология, астрономия – что непонятно, как ему удавалось сосредоточиться хотя бы на одном предмете.

Однако, когда в 1906 году Морозов встретился с Менделеевым и изложил ему свои взгляды на химию, тот не был впечатлён и не принял его идей. Математические труды Морозова специалисты (например, математик Борис Розенфельд) называют «дилетантскими».

Новая хронология

Николай Морозов рисунок Г. Верейского из книги Г. Верейского и Шикмана А. П. "Николай Морозов. Мистификация длиною в век" М.: Весь Мир, 2016 М.: Весь Мир, 2016

После Октябрьской революции 1917 года Николай Морозов сумел сохранить своё имение в Борке – это было для него вопросом выживания. Он добился от властей постановления Совнаркома о передаче ему имения в пожизненное пользование и освобождение от всех налогов. Всю оставшуюся жизнь Николай Морозов продолжал работать на различных должностях и постоянно продвигал свои научные труды, в том числе по исторической псевдохронологии.

Рабочий кабинет Морозова в Борке Наталия Сергеева/Яндекс Карты Наталия Сергеева/Яндекс Карты

По мнению Морозова, истории до 1 века нашей эры вообще не существовало. В первом веке изобрели колесо и топор, а во втором – бронзу и железо. Труд «Христос», в котором все это излагалось, состоял из более чем 5000 страниц и был опубликован в 1924-1932 годах по личному распоряжению Дзержинского и с согласия Ленина и Луначарского. Для большевиков Морозов был живой легендой, отказывать ему они не хотели. Сам Луначарский о книге Морозова отзывался так: «Лично я с книгой знаком. Это совершенно сумасбродная вещь, доказывающая на основании нелепой выкладки [...], что Христос жил не в первом веке, а в V, отрицающая на этом основании в качестве мифов таких лиц, как Цезаря...»

Морозов добивался встречи со Сталиным, надеясь показать ему свой труд по хронологии России, однако вождь не стал ни встречаться с Николаем Александровичем, ни читать его труд. При этом юбилеи Морозова – 70 и 80 лет – отмечались с государственными почестями. В 1934 году он стал заслуженным деятелем науки РСФСР. 90-летний юбилей Морозова отмечали уже в Борке, где он и скончался в 1946 году.

Николай Морозов в преклонном возрасте Общественное достояние Общественное достояние

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