Поезд-поликлиника ездит по труднодоступным районам Сибири

В маленьких поселках, удаленных на сотни километров от городов, местные жители могут получить медицинскую помощь прямо в поезде.

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По железной дороге Красноярского края курсирует поезд «Доктор Войно-Ясенецкий («Святитель Лука»), где можно пройти обследование, сдать анализы, сделать рентген, УЗИ, даже посетить стоматолога.

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РЖД РЖД

Прием ведется бесплатно по полису ОМС, как и в других поликлиниках страны. Разница лишь в том, что эта «поликлиника» приезжает в отдаленный поселок на один-два дня и принимает прямо в вагоне.

РЖД РЖД

РЖД РЖД

Это совместный проект РЖД и Красноярского края. За прошлый год поезд «Святитель Лука» побывал на 81 станции Красноярской железной дороги и принял более 12 тысяч человек.

РЖД РЖД

РЖД РЖД

В 2024 году РЖД планирует запустить медицинский поезд «Святой Пантелеймон», который будет работать на Дальнем Востоке. В нем предусмотрены вагоны лучевой и функциональной диагностики, хирургический, лабораторный и другие.

РЖД РЖД

Кстати, кроме поездов, в дальние районы приезжают и передвижные медицинские комплексы РЖД на автомобильном ходу. Они едут до ближайшей станции на специальной платформе, а затем своим ходом. В 2023 году врачи таких комплексов приняли 117 тысяч человек, по большей части, в Сибири и на Дальнем Востоке нашей страны.

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