Снежные бараны на плато Путорана

Плато Путорана – гигантский горный массив далеко за Полярным кругом, один из самых уединенных в мире, куда сложно добраться обычному человеку. Славится он и невероятными пейзажами: здесь горы с плоскими вершинами, изрезанные водопадами и глубокими каньонами.

В этих местах нашел свой дом путоранский толсторог, подвид северного барана. Удивительно, но ближайшие его родственники в тысяче километрах от этих мест, на севере Якутии.

Отшельники скалистых ландшафтов

Дмитрий Болдырев/Путоранский заповедник Дмитрий Болдырев/Путоранский заповедник

В России северные бараны обитают в основном в Якутии (здесь его называют «чубукой»), на Камчатке, Чукотке и Сахалине. Более 70 тысяч особей населяют горные ландшафты Восточной Сибири и Дальнего Востока. Родственники снежных баранов живут и в Северной Америке, и в Азии.

Практически везде популяции толсторогов довольно уединенные, они выбирают для жизни укромные скалистые ландшафты. Но самый удивительный подвид снежных баранов нашелся на плато Путорана. Это западная граница ареала их обитания, которая находится более чем в тысяче километров от якутской популяции.

Как считают ученые, сюда они пришли около 12 тысяч лет назад, когда из-за потепления климата на севере Восточной Сибири выросли леса, что лишило толсторогов пастбищ. Они выбрали для жизни скалистые берега, прячась от хищников — в случае опасности уходят на скалы.

Внешне они не сильно отличаются от своих родственников: коренастые, с мощными закрученными рогами и белым мехом на задних ногах. Рога у них, кстати, растут всю жизнь, и по ним можно отличить самца от самки. Толстые рога именно у самцов, а тонкие – у самок.

Сложности подсчета

Дмитрий Болдырев/Путоранский заповедник Дмитрий Болдырев/Путоранский заповедник

Путоранские толстороги занесены в Красную книгу России как животные с сокращающейся численностью. Для сохранения этого подвида в 1988 году был создан Путоранский заповедник. Охота на них здесь запрещена.

Точное количество особей подсчитать крайне сложно. По одним данным, их около 1500, по другим – до 6 тысяч. Крупными считаются стада в 20 баранов. Они встречаются на ограниченных территориях плато, но точных сведений о границах нет.

На численность баранов оказывают влияние и хищники (волки, росомахи), и природные факторы.

Приемные внуки

Дмитрий Болдырев/Путоранский заповедник Дмитрий Болдырев/Путоранский заповедник

Ученые обратили внимание на интересные «семейные традиции» путоранских толсторогов.

Самцы и самки большую частью года живут отдельно. У молодых самцов свои стада, которые состоят из родственных друг другу особей. Братья, двоюродные братья – в общем, не чужие друг другу снежные бараны.

А в ноябре-декабре у них происходит гон: выясняют отношения на «турнирах», где борются рогами. Победитель получает право ухаживать за самкой. В конце весны у пар обычно появляются дети. Молодые матери образуют «маточные стада», а молодые отцы, выполнив зов природы, возвращаются к прежней жизни.

Обычно в дикой природе «семьи» состоят как раз из мамы и малышей. А вот в стадах путоранских баранов ученые зафиксировали и «бабушек». Смотрят они как за своими детьми, так и за своими и даже чужими внуками. Возможно, это происходит из-за более суровых условий, чем в других ареалах снежных баранов. Молодые мамы учатся, как обращаться с детьми, и перенимают этот опыт.

