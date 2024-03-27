7 главных мест, которые надо увидеть в Выборге (ФОТО)

Выборг — один из немногих российских городов с интернациональной историей. Он был шведским, затем перешел в состав Российской империи, потом финским и советским.

1. Старый город

Исторический центр Выборга сформировали здания разных эпох. Самые колоритные чуть моложе эпохи Позднего Средневековья и выглядят как маленькие крепости.

Дом купеческой гильдии Святого Духа Reda Kerbouche (CC-BY-SA) Reda Kerbouche (CC-BY-SA)

Это Дом купеческой гильдии Святого Духа (XIV век), Рыцарский дом (начало XVII века) и Усадьба бюргера (XVI—XVII вв.), в которой размещается туристический информационный центр.

Рыцарский дом Reda Kerbouche (CC-BY-SA) Reda Kerbouche (CC-BY-SA)

Усадьба бюргера Kuds (CC-BY-SA) Kuds (CC-BY-SA)

Дом 13 на улице Крепостной считается самым старым жилым домом в России. В этом двухэтажном здании, которое относят к XVI веку, живут и сегодня.

Борис Мавлютов (CC-BY-SA) Борис Мавлютов (CC-BY-SA)

Доминанта старого города — Часовая башня. Ее заложили в конце XV века, но многократно перестраивали из-за многочисленных пожаров. Современный облик она обрела в конце XVIII века и какое-то время служила пожарной каланчой. С башни можно увидеть руины старого Кафедрального собора, взорванного в 1939 году в ходе советско-финской войны.

Olga1969 (CC-BY-SA) Olga1969 (CC-BY-SA)

Башня Ратуши на Выборгской улице построена во второй половине XV века. Когда-то была частью оборонительной стены города, затем арсеналом и колокольней доминиканского монастыря.

A.Savin, Wikipedia A.Savin, Wikipedia

На Рыночной площади сохранилась Круглая башня, построенная в середине XVI века. Сегодня внутри работает ресторан.

Ninaraas (CC-BY-SA) Ninaraas (CC-BY-SA)

2. Выборгский замок

Это самая настоящая средневековая крепость, основанная шведами в конце XIII века. Ее символ — белая Башня Святого Олафа высотой 75 метров.

Ludvig14 (CC-BY-SA) Ludvig14 (CC-BY-SA)

На небольшом острове были сосредоточены цейхгауз (складской помещение), тюрьма, арсенал, хозяйственные и жилые корпуса, конюшни и погреба. Военное значение замок сохранял вплоть до 1964 года, когда министерство обороны СССР передало его музейщикам.

3. Финский национальный романтизм

Ценители архитектуры заметят на улицах города множество зданий в стиле северного модерна, который доминировал в застройке города с конца XIX века практически до революции 1917 года.

Ю. Хакимова Ю. Хакимова

Самые яркие образцы — здание рынка и застройка упирающегося в рынок проспекта Ленина. Помимо Выборга, в России стиль широко представлен в Санкт-Петербурге.

Legion Media Legion Media

4. Библиотека Алвара Аалто

Единственное в России здание знаменитого финского архитектора построено в 1933—1935 годы в стиле модернизма.

Ninaraas (CC-BY-SA) Ninaraas (CC-BY-SA)

Внутри большой читальный зал с круглыми окнами на потолке, концертно-лекционный зал с волнистым деревянным потолком и панорамными окнами.

Ninaraas (CC-BY-SA) Ninaraas (CC-BY-SA)

Здание отреставрировали в 2013 году и воссоздали почти в первозданном виде. Его можно посетить с экскурсией или прийти на бесплатную лекцию, выставку или концерт.

AnarimaFortuna (CC-BY-SA) AnarimaFortuna (CC-BY-SA)

5. Парк Монрепо

Усадебно-парковый ансамбль и примыкающий к нему скальный пейзажный парк XVIII-XIX веков расположены в стороне от исторического центра.

Маргарита2021 (CC-BY-SA) Маргарита2021 (CC-BY-SA)

Это бывшее имение президента Санкт-Петербургской Академии наук Людвига Николаи. Здесь можно погулять по ухоженным аллеям и почти нетронутой лесопарковой части, покататься на прогулочном кораблике по бухте и полазать по скалам.

Krimarka (CC-BY-SA) Krimarka (CC-BY-SA)

6. Бастион Панцерлакс

Бывший крепостной бастион — одна из лучших смотровых площадок города. С нее открываются виды на Южный порт, гавань и крыши старых домов.

Olga1969 (CC-BY-SA) Olga1969 (CC-BY-SA)

Также Панцерлакс послужил фундаментом для двух зданий, построенных в 1930 году в стиле модернизма. Одно сегодня занимает филиал Эрмитажа, другое — детская школа искусств. А в казематах и в помещении порохового склада бастиона размещены археологические экспозиции.

Olga1969 (CC-BY-SA) Olga1969 (CC-BY-SA)

7. Певческое поле

Площадку для хоровых фестивалей под открытым небом создали в 1932 году на территории бывших Восточно-Выборгских укреплений (с 1950-х их территорию занимает городской парк). Многоярусная сцена, сложенная из гранитных блоков, напоминает древнегреческие амфитеатры.

Ю. Хакимова Ю. Хакимова

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