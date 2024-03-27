7 главных мест, которые надо увидеть в Выборге (ФОТО)

Исторический центр Выборга сформировали здания разных эпох. Самые колоритные чуть моложе эпохи Позднего Средневековья и выглядят как маленькие крепости.
Дом купеческой гильдии Святого ДухаReda Kerbouche (CC-BY-SA)
Это Дом купеческой гильдии Святого Духа (XIV век), Рыцарский дом (начало XVII века) и Усадьба бюргера (XVI—XVII вв.), в которой размещается туристический информационный центр.
Рыцарский домReda Kerbouche (CC-BY-SA)
Усадьба бюргераKuds (CC-BY-SA)
Дом 13 на улице Крепостной считается самым старым жилым домом в России. В этом двухэтажном здании, которое относят к XVI веку, живут и сегодня.
Доминанта старого города — Часовая башня. Ее заложили в конце XV века, но многократно перестраивали из-за многочисленных пожаров. Современный облик она обрела в конце XVIII века и какое-то время служила пожарной каланчой. С башни можно увидеть руины старого Кафедрального собора, взорванного в 1939 году в ходе советско-финской войны.
Башня Ратуши на Выборгской улице построена во второй половине XV века. Когда-то была частью оборонительной стены города, затем арсеналом и колокольней доминиканского монастыря.
На Рыночной площади сохранилась Круглая башня, построенная в середине XVI века. Сегодня внутри работает ресторан.
Это самая настоящая средневековая крепость, основанная шведами в конце XIII века. Ее символ — белая Башня Святого Олафа высотой 75 метров.
На небольшом острове были сосредоточены цейхгауз (складской помещение), тюрьма, арсенал, хозяйственные и жилые корпуса, конюшни и погреба. Военное значение замок сохранял вплоть до 1964 года, когда министерство обороны СССР передало его музейщикам.
Ценители архитектуры заметят на улицах города множество зданий в стиле северного модерна, который доминировал в застройке города с конца XIX века практически до революции 1917 года.
Самые яркие образцы — здание рынка и застройка упирающегося в рынок проспекта Ленина. Помимо Выборга, в России стиль широко представлен в Санкт-Петербурге.
Единственное в России здание знаменитого финского архитектора построено в 1933—1935 годы в стиле модернизма.
Внутри большой читальный зал с круглыми окнами на потолке, концертно-лекционный зал с волнистым деревянным потолком и панорамными окнами.
Здание отреставрировали в 2013 году и воссоздали почти в первозданном виде. Его можно посетить с экскурсией или прийти на бесплатную лекцию, выставку или концерт.
Усадебно-парковый ансамбль и примыкающий к нему скальный пейзажный парк XVIII-XIX веков расположены в стороне от исторического центра.
Это бывшее имение президента Санкт-Петербургской Академии наук Людвига Николаи. Здесь можно погулять по ухоженным аллеям и почти нетронутой лесопарковой части, покататься на прогулочном кораблике по бухте и полазать по скалам.
Бывший крепостной бастион — одна из лучших смотровых площадок города. С нее открываются виды на Южный порт, гавань и крыши старых домов.
Также Панцерлакс послужил фундаментом для двух зданий, построенных в 1930 году в стиле модернизма. Одно сегодня занимает филиал Эрмитажа, другое — детская школа искусств. А в казематах и в помещении порохового склада бастиона размещены археологические экспозиции.
Площадку для хоровых фестивалей под открытым небом создали в 1932 году на территории бывших Восточно-Выборгских укреплений (с 1950-х их территорию занимает городской парк). Многоярусная сцена, сложенная из гранитных блоков, напоминает древнегреческие амфитеатры.
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