Как Москва переживала наводнения

Наводнения считались бедой Санкт-Петербурга, где суровая Нева часто выходила из берегов. Но и сегодняшняя столица страдала не меньше. Москва-река и Яуза сносили мосты и заливали улицы и площади, натиска стихии иногда не выдерживал даже Кремль!

Великая паводь

Евгений Столица Евгений Столица

Первые упоминания о наводнениях в Москве встречаются в летописях XV века. Резкое повышение уровня воды описывали емким выражением «великая паводь». В хрониках фиксировали небывалый водный поток и сокрушались: «якоже и не бывала инта такова». Иными словами – никогда такого не было, и вот опять.

Чтобы весна с обязательным разливом рек перестала угрожать жителям, в Москве решили построить систему отведения воды – первым делом прокопали речку Неглинку от Боровицкой башни Кремля до Москвы-реки. А затем начали создавать искусственные пруды и плотины.

Но помогало это не всегда: в XVI веке из-за обильных дождей город не раз превращался в Венецию. Осенью 1551 года, когда уже лег снег и реки начали покрываться льдом, ливни подняли уровень воды так высоко, как обычно бывало в весенний паводок. А в начале зимы 1564-го из-за внезапных затяжных ливней несколько недель до Рождества жители Москвы передвигались на лодках.

Пасхальный потоп

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Весной 1655 года, вместо того, чтобы радоваться светлому празднику Пасхи, жители Москвы пытались спасти свое имущество. Паводок так «напитал» реки, что они превратились в бурный поток, сметающий все на своем пути. Деревянные дома разлетались под напором воды, словно они были игрушечными, вырванные с корнем деревья уносило прочь. Поток вплотную подобрался даже к Кремлю, стоящему на возвышенности: его каменная стена не выдержала и отчаянно затрещала, поддаваясь стихии.

Практически полностью погрузилась под воду в 1702 году Немецкая слобода (ныне район станции метро Бауманская): внезапное потепление привело к тому, что буквально за ночь весь лед и снег растаяли. Передвигаться снова можно было только вплавь или верхом, но с осторожностью. Вода поднялась больше чем на метр, так что ноги всадников то и дело погружались в разбухшую речку.

Наводнения, которые случались несколько раз в год, наносили серьезный ущерб городу. Часто страдал Большой Каменный мост под стенами Кремля, застроенный лавками, мельницами и кабаками. В 1783 году в очередной паводок вода снесла три его арки: 11 лавок рухнули в воду, обломки убили двух женщин, стиравших у моста белье, рыбака и прохожего.

Бедствия, которые регулярно переживал город, заставили искать техническое решение – как отвести воду и обезопасить горожан. Так появился Водоотводный канал, который защищал от наводнений территорию Остоженки и Якиманки.

Сад под водой

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Впрочем, Москва-река продолжала преподносить неприятные сюрпризы. В 1823 году на два дня вода в ней поднялась почти на 8,5 метров и затопила Кремлевский (Александровский) сад. Подвалы и первые этажи домов превратились в аквариум, на улицах вместо извозчиков с упряжками вновь появились лодки.

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Самое крупное наводнение произошло в 1908 году, когда Москва-река поднялась на 8,9 метров. Газета «Русское слово» писала, что «вся площадь между Москвой и Водоотводным каналом представляла оригинальную картину, полную удивительной красоты. Особенно красива была картина реки между Москворецким и Каменными мостами. С одной стороны тонули в воде ярко освещенные электрическими фонарями обеих мостов кремлевские стены, с другой — отражались в ней красивые дома и особняки Софийской набережной».

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У стен Кремля вода плескалась на уровне 2,3 метров, были затоплены Болотный остров, большая часть Замоскворечья, Дорогомилово, Лужники. В центре города образовалось море, поглотившее невысокие дома.

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Чтобы помочь упавшим в воду, с мостов спускали веревки с петлями, за которые можно было схватиться. С вокзалов перестали ходить поезда, начались перебои с электричеством. Город погрузился во мрак.

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Современные наводнения

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В XX веке Москву затапливало еще несколько раз. В 1926 году, снова на Пасху, под водой оказались Замоскворечье и Хамовники – уровень реки поднялся до 7,3 метров и держался несколько дней. Последнее наводнение в городе произошло в 1931 году, с тех пор водная стихия остается под контролем.

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