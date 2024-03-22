Правда ли, что над Россией никогда не заходит солнце?

Правда! С 23 марта по 18 сентября над Россией солнце не заходит вообще. Сейчас объясним, как мы это высчитали.

Начнем с мест, где есть полярный день. Такие территории расположены выше Северного полярного круга, или 66.56 параллели северной широты. Чем ближе к Северному полюсу, тем полярный день длиннее.

В полярный день солнце не садится, а лишь описывает круг вдоль линии горизонта.

Самый северный населенный пункт в России – поселок Диксон в Красноярском крае. Он находится севернее 73 широты.

Robert Prascenis/Sputnik Robert Prascenis/Sputnik

Полярный день в Диксоне начинается 3 мая и заканчивается 10 августа. То есть там солнце не садится сто дней.

Кроме того, территория России охватывает 11 часовых зон. Это значит, что в определенные дни года где-то солнце садится, а на другом конце страны оно тут же встает.

Самый западный населенный пункт страны – город Балтийск (Калининградская область) – живет в часовом поясе UTC+2. Самый восточный – село Уэлен (Чукотский автономный округ) – живет по UTC+12.

Уэлен Wolfgang Kaehler/LightRocket/Getty Images Wolfgang Kaehler/LightRocket/Getty Images

Разница между ними составляет 10 часов. Когда в Балтийске 7 утра, в Уэлене 5 вечера.

Часы в течение года жители России не переводят, разделения на зимнее и летнее время нет.

Период, когда солнце над Россией не заходит, начинается 23/24 марта.

23 марта в Балтийске оно садится в 19.00 (по Гринвичу это 23 марта, 17.00). Почти в то же самое время оно встает в Уэлене. Правда, там уже 24 марта и 5.02 утра (но по Гринвичу это все то же 23 марта, 17.02).

Конец «светлого» времени – 18/19 сентября.

18 сентября закат в Балтийске в 18.52 (по Гринвичу – 18 сентября в 16.52). В Уэлене рассвет 19 сентября в 04.52 (по Гринвичу – 18 сентября 16.52).

Вот так получается, что солнце над нашей страной не заходит ровно 180 календарных дней. В остальное время между закатом на западе России и рассветом на востоке получается перерыв.

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