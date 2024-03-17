Что такое Прощёное воскресенье

Последний день перед началом Великого поста в православной церкви принято называть Прощеным воскресением. Почему в этот день положено просить прощения?

Великому посту предшествует Масленичная неделя, когда русский народ традиционно веселится, провожая зиму. Но откуда традиция в последнее воскресенье перед постом просить у Бога и друг у друга прощения?

Кто завел традицию Прощёного воскресенья?

Икона "Преподобный Антоний Печерский копает пещеру" (конец XIX века) Григорий Василенко/Sputnik Григорий Василенко/Sputnik

Эта традиция пришла от египетских монахов, живших в первые века от Рождества Христова. Великий пост они проводили поодиночке, уходя в пустыни и пещеры. На Пасху в обитель возвращались не все – кто-то погибал от голода, кого-то могли растерзать дикие звери.

Поэтому, расставаясь, чтобы встретиться только на Пасху, монахи прощались друг с другом, понимая, что с кем-то могут уже никогда не увидеться, и просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших», – гласит Евангелие от Матфея.

Чин прощения

Пасхальная открытка. Художник Николаев. Public domain Public domain

Православная церковь предписывает верующим с утра в это воскресенье исповедаться и причаститься, и только потом просить прощения у близких. Попросив прощения и получив ответ «Бог простит», обычно троекратно целовались в знак примирения и дружбы.

Среди русского народа Прощёное воскресенье совпадало с завершением празднования Масленицы. В этот день до обеда было принято ходить на кладбище, поминая недавно умерших родственников, и тоже «просить у них прощения», хотя именно это церковью не предписывается – по-видимому, это реликт языческих традиций, такой же, как сжигание чучела Масленицы, с которым якобы «сгорали» все масленичные грехи.

В это воскресенье в храмах в ходе вечерней службы совершается «чин прощения» – особое богослужение. В ходе этой службы священник обращается к верующим с проповедью о необходимости просить прощения друг у друга, чистосердечно прощать обиды, и сам испрашивает прощения у всех присутствующих, на что те отвечают: «Бог простит тебя, отче святый. Прости и нас, грешных, и благослови». Таким образом, примирившись друг с другом, православные христиане вступают в Великий пост.