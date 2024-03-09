5 малоизвестных фактов о Юрии Гагарине

9 марта 2024 года исполнилось бы 90 лет Юрию Гагарину. Рассказываем интересные факты о первом человеке в космосе.

Потерял карандаш в космосе

В бортовом журнале Гагарин сделать только одну запись. После полета он рассказал комиссии, что его карандаш улетел: шуруп, на котором он крепился к планшету, раскрутился.

Совфото/Universal Images Group/Getty Images Совфото/Universal Images Group/Getty Images

Первую после полета медаль получил «за освоение целинных земель»

Гагарин приземлился в Саратовской области, в районе, который относился к целинным землям. К слову, после многие космонавты получали именно эту медаль, которая предназначалась совхозам и колхозникам.

Sputnik Sputnik

Поклонники отрывали ему пуговицы от кителя

Первый космонавт стал настоящей поп-звездой. На встречах поклонники стремились не только обнять героя, но и унести что-то на память – как правило, пуговицы. После таких встреч космонавту пришивали на мундир новые, а в поездки он брал с собой запас.

Ullstein bild/Getty Images Ullstein bild/Getty Images

Стал почетным вождем африканского племени

Сразу после полета Гагарин отправился в турне по всему миру. В Либерии он встретился в том числе с представителями племени кпелле, которые избрали его своим почетным вождем.

Павел Барашев/Sputnik Павел Барашев/Sputnik

Обладал хорошим чувством юмора

«В структуре личности преобладают общительность, оптимизм, здоровый юмор», — упоминало в характеристике космонавта минобороны. Друзья и коллеги тоже вспоминали, что Гагарин любил шутить. Например, конструктор Евгений Шильников в своей «Повести о Юрии Гагарине» упоминает об одном из его любимых анекдотов: «Летит воробей, а навстречу ему – со страшной скоростью ракета. Воробей кричит: "Эй, зачем ты так быстро летишь?" Ракета: "Если тебе зад подожгут, еще не так помчишься"!».

Игорь Снегирев/Sputnik Игорь Снегирев/Sputnik

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