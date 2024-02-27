Необычные увлечения династии Романовых

В свободное время мужчины из царской семьи обычно делали военную карьеру, а женщины занимались благотворительностью. Но помимо этого у них были и хобби, которые становились важной частью их жизни.

Автогонки

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В царской семье одним из первых машину купил Николай II. Взяв на тест-драйв Delaunay-Belleville князя Владимира Орлова в 1904 году, он быстро оценил возможности авто и поручил купить две или три машины. Очень скоро в гараже императора появились четыре Delaunay-Belleville, а также Мегсеdes, Renault, Peugeot и Rolls-Royce.

Любовь к скоростям оказалась заразительной, некоторые из Романовых даже превратили свое увлечение в спорт. Например, Великий князь Кирилл Владимирович проехал на автомобиле всю Европу. Он был покровителем Балтийского Автомобиль и Аэро Клуба и участвовал в гонках. В недельный русско-шведский автопробег Victoria Fahrt с гонкой на подъем и состязаниями в мастерстве управления авто, Великий князь отправился на своем Panhard-Levassor вместе с женой. И одержал победу.

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Еще один заядлый автолюбитель – Великий князь Сергей Михайлович, покровитель Санкт-Петербургского автомобиль-клуба. А цесаревич Алексей был самым юным водителем России: по Александровскому парку он разъезжал на Bebe Peugeot.

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Не прочь прокатиться был и еще один из дома Романовых – Великий князь Михаил Александрович. Правда, предпочитал он трициклы: трехколесные бензиновые велосипеды. Первый De Dion-Bouton ему на Новый год подарили Николай II и императрица Александра Федоровна. С тех пор он каждый год покупал новую модель. И катал на них своих сестер и братьев, а по случаю – членов правительства, например, министра финансов Сергея Витте, и даже императора. Николай II был впечатлен поездкой на сумасшедшей скорости — около 64 км/ч!

Олимпийские игры

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В 1912 году Стокгольм принимал Олимпийские игры: сборную Российской империи возглавлял Великий князь Дмитрий Павлович. Причем он был не просто «медийным лицом», но и неплохим спортсменом: прекрасный наездник, внук Александра II в Швецию ехал за победой в конном спорте.

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Результаты оказались до обидного скромными: пятое командное место в конкуре и девятое – в индивидуальном зачете. Но были и плюсы: у Великого князя родилась идея всероссийских олимпийских игр. Первые такие соревнования прошли в 1913 году в Киеве, а через год – в Риге.

Архитектура

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Внук Николая I, Великий князь Петр Николаевич из-за туберкулеза покинул военную службу. Но у него была отдушина — архитектура. Он проектировал памятники и храмы и даже создал дворец своей мечты. Из-за болезни легких он подолгу жил во Франции, а затем решил обосноваться в сходном климате в Крыму. Так в поселке Кореиз появился мавританский дворец «Дюльбер» – по эскизам Великого князя его спроектировал Николай Краснов. После революции находившиеся в Крыму Романовы собрались именно под его крышей: дворец был надежным убежищем от сторонников Ялтинского совета, которые хотели с ними расправиться.

Авиация

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Великий князь Александр Михайлович служил на флоте, но его увлекала не только морская стихия, но и воздушная. Он был одним из пионеров русской авиации: основал авиационную школу в Севастополе, выпускавшую военных летчиков, на свои деньги закупил во Франции аэропланы и организовал учебную командировку для морских офицеров, которые знакомились с летным делом.

Поэзия

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Военный – на службе, поэт и драматург – по велению души. Великий князь Константин Константинович общался с Афанасием Фетом и Иваном Гончаровым, переводил «Гамлета» и «Короля Генриха VI» Шекспира и «Ифигению в Тавриде» Гете. На его стихи писали романсы Чайковский и Рахманинов, а песня «Умер бедняга в больнице военной» была хитом того времени.

Внук Николая I был превосходным актером: одна из звездных его ролей – Иосиф Аримайфейский в собственной пьесе «Царь Иудейский» о событиях Страстной недели. Когда Булгаков работал над «Мастером и Маргаритой», то за вдохновением обращался к этому произведению Великого князя.

Живопись

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Император Николай I был неплохим акварелистом: он сам создавал гравюры и затем раскрашивал их. Ему удавались и жанровые сценки: наблюдательный монарх переносил на бумагу впечатления и мизансцены, которые видел на балах и приемах. А еще он придумывал дизайн военной формы.

Любил живопись и Александр III – будучи наследником престола, он учился у художника Алексея Боголюбова. Взойдя на трон, он не забросил свое увлечение, и находил время на работу над морскими видами. Еще одна ученица Боголюбова – императрица Мария Федоровна, которая отдавала предпочтение акварели. Она писала небольшие этюды, изящные и детально проработанные.

Увлечение Алексндра III и императрицы Марии Федоровны передалось их сыну, Николаю II. В программу его обучения входили непременные два урока рисования в неделю, благодаря которым он стал неплохим пейзажистом.

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Сестра Николая II, великая княгиня Ольга Александровна, училась живописи у Карла Лемоха, Владимира Маковского, Станислава Жуковского, Сергея Виноградова. Уехав после революции в Данию, много времени она посвящала живописи. Ее выставки проходили в Париже, Лондоне и Берлине – увлечение превратились в источник заработка. За свою жизнь великая княгиня Ольга Александровна написала более двух тысяч работ - акварелей, масляной живописи. Были у нее и иконы, но их она никогда не продавала, только передавала в дар.

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