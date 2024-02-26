5 фактов об Анне Павловой, самой известной в мире русской балерине

1. Десерт «Павлова» вдохновлен русской балериной

Воздушные взбитые сливки, свежие ягоды и пышное безе, напоминающее балетную пачку — десерт «Павлова» известен на весь мир.

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Австралия и Новая Зеландия до сих пор спорят о том, чей кондитер придумал и подал этот десерт. Но совершенно точно он появился после гастролей Анны Павловой в 1926 году, когда обе страны были очарованы грацией русской балерины.

Павлова в образе принцессы Аспиччии (балет «Дочь фараона»), 1910 Фишер К.А. (Общественное достояние) Фишер К.А. (Общественное достояние)

К тому времени она была уже по-настоящему живой легендой, объездила с гастролями весь мир. И во многом благодаря Павловой русский балет стал узнаваемым мировым брендом.

2. Могла преодолевать гравитацию

Почему же среди всего пантеона русских балерин начала XX века именно Павлова стала легендой? Все дело как раз в воздушности, которую и увековечили в безе.

Ее невероятную легкость отмечали все современники, которые видели, как она танцует. «Плоти в ней казалось не более, чем в снежинке», — отзывалась о коллеге другая известная балерина Тамара Карсавина.

Ирландский художник Джон Лавери. Анна Павлова в роли вакханки (балет «Времена года») Kelvingrove Art Gallery and Museum Kelvingrove Art Gallery and Museum

Окончив в Петербурге Императорское театральное училище в 1899 году, Павлова была принята в труппу Мариинского театра сразу после выпускного экзамена. Ее талант был столь ярок, что, перепрыгнув стадию артистки кордебалета, она получила заметные партии, а с 1902 года уже солировала в роли Жизели, Никии в «Баядерке», Одетты и Одиллии в «Лебедином озере», Китри в «Дон Кихоте».

Ее работу одобрял сам Мариус Петипа, французский хореограф, который по сути создал русский балет таким, как мы знаем его сегодня, и который поставил большинство легендарных балетных спектаклей.

Историк балета Валериан Светлов писал, что Павлова обладает «редкой тайной нарушать законы земного тяготения и с необычайной лёгкостью порхать в воздухе».

Слепок ноги Анны Павловой (Скульптор Борис Фредман-Клюзель) Музей театрального и музыкального искусства Музей театрального и музыкального искусства

У ее стопы был слишком высокий подъем. Она даже делала специальную подкладку в своих балетных туфлях, чтобы устойчивее стоять на пальцах, и сегодня в таких пуантах танцует большинство балерин. В 1913 году скульптор Борис Фредман-Клюзель даже запечатлел в бронзе невероятную изогнутую ногу Павловой.

3. Первая исполнительница легендарного «Умирающего лебедя»

Особенно продуктивным получился у Павловой творческим тандем с молодым хореографом Михаилом Фокиным. Именно он поставил для балерины хореографическую миниатюру «Лебедь», впервые исполненную в 1907 году на сцене Мариинского театра. (Многие путают и считают ее частью балета «Лебединое озеро», но это отдельная композиция). Позже она стала более известна под названием «Умирающий лебедь».

Анна Павлова в роли умирающего лебедя Museum of London/Global Look Press Museum of London/Global Look Press

Зрители были поражены не только драматизмом и невероятным мастерством, но и тем, как Павлова убедительно исполнила роль лебедя, как ее руки филигранно имитировали движения крыльев птицы.

Этот номер станет «визитной карточкой» балерины, и она будет исполнять его на гастролях по всему миру. Балерина умерла в 49 лет в 1931 году из-за осложнений после простуды, но выступала до последнего.

«Приготовьте мой костюм лебедя!», – по легенде, это были предсмертные слова артистки.

Сохранилось видео одного из выступлений Павловой с этим номером.

4. Создала собственную балетную компанию

Павлова блистала не только на весь Петербург. Уже в 1908 году с танцовщиком Адольфом Больмом они собирают небольшую труппу и едут в первые гастроли по Европе. А в 1909 году Павлова покоряет Париж, танцуя в нескольких премьерных балетах ультрапопулярных «Русских сезонов» Сергея Дягилева.

Валентин Серов. Анна Павлова в роли Сильфиды в балете Дягилева, 1909 Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Но балерина не остается в труппе Дягилева. В это время она уже сама сочиняет танцевальные номера и решает организовать собственную балетную компанию.

В 1914 году Павлова дает последний спектакль в России, и с началом Первой мировой войны переезжает в Лондон. Впрочем, в новом доме она появляется не так часто — начинаются ее гастроли по всему миру. Павлова выступает в десятках стран мира — Австралия, Новая Зеландия, Филипины, Малайзия, Япония, Китай, Индия, Египет, множество стран Латинской Америки, и конечно США и Европа. В некоторые страны она впервые привозила балет.

Анна Павлова готовится к выступлению в Париже Corbis/Getty Images Corbis/Getty Images

Настоящим событием стал визит Павловой в Мексику в 1919 году. Страна только что оправилась от революции, для безопасности балерины и ее труппы президент Венустиано Карранса даже распорядился посадить 200 солдат сопровождения на крышу их поезда.

В Мехико Павлова дала несколько спектаклей на арене для корриды. Она показала не только балетную классику, но и поставила номер «Мексиканские фантазии» по мотивам местного фольклора. Через шесть лет Павлова вернулась в Мексику, еще раз влюбив в себя испаноязычную публику «Дон Кихотом».

Мексиканский поэт Рамон Лопес Веларде написал стихотворение «Анна Павлова», целиком посвященное божественным ногам балерины. В нем есть слова «Поверь, говорит с нами Бог/ на языке твоих ног!». Оригинал стихотворения на испанском можете прочитать тут.

5. Самая известная в мире русская балерина

Почти в каждой стране ей вручали награды или выказывали свое обожание другими способами. В честь Павловой назвали не только десерты, но еще астероиды, водоросли, равнины на Венере, а также самолеты и улицы.

Анна Павлова около своего дома в Лондоне, 1912 ullstein bild/Getty Images ullstein bild/Getty Images

В Нидерландах специально вывели особый сорт белых тюльпанов «Анна Павлова».

Еще при жизни балерины на куполе лондонского Victoria Palace Theater установили ее золотую статую (во время Второй мировой она была утеряна, но в 2006 году установлена вновь).

Скульптура Павловой на крыше лондонского театра Виктория Палас Andreas Praefcke (CC BY) Andreas Praefcke (CC BY)

До недавнего времени для призрака (!) Павловой на каждом спектакле театра даже отгораживали специальное место. Якобы сотрудники театра видели приведение, танцующее на пустой сцене, когда там не было представлений. Перестали соблюдать эту традицию только в 2016 году, когда в театре стали показывать спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя» — место Павловой отдали живым зрителям. Зато в соседнем здании несколько лет назад открыли бар Pavlova's.

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