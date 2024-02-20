Можно ли на старом советском «Москвиче» проехать по зимней Арктике?

Даже на современной и хорошо подготовленной машине ездить по зимней Артике и Крайнему Северу тяжело и рискованно. Но эти четверо отправились в арктический отпуск на старом советском «Москвиче» и не только выжили, но и получили удовольствие.

Увидеть северные красоты России – мечта многих путешественников. Бескрайние просторы, где лишь изредка попадаются кочевники-оленеводы со своими стадами, широкие реки, по полгода скованные льдами, города, построенные на вечной мерзлоте. В большую часть этих мест можно добраться лишь самолетом либо зимой на автомобиле, когда реки и болотистая почва замерзают и превращаются в зимники. Серьезный минус такого путешествия – минус 40 и ниже за окном, а также отсутствие привычной дорожной инфраструктуры вроде отелей и заправок. Люди по зимникам, конечно, ездят. Встречаются и грузовики, и междугородний транспорт, и обычные машины. Но на дальние расстояния никто не ездит без специальной подготовки.

Друзья-путешественники Алексей Жирухин (Самара), Александр Еликов (Тверь), Дмитрий Гостинщиков (Череповец) и Наталья Шиповская (Москва) решили показать, что для Арктики и Крайнего Севера не нужно иметь миллионы рублей и крутые внедорожники.

На своем зеленом «Москвиче» 1981 года, который купили всего за 70 тысяч рублей, они отправились прямо на север. Правда, перед поездкой «Москвич» хотя бы утеплили (ковролином).

Справедливости ради надо сказать, что двое из четырех энтузиастов были людьми хорошо подготовленными для подобного рода приключений. Предприниматель из Самары Алексей (39 лет) давно ведет блог путешествий по Арктике и не раз путешествовал там на разных автомобилях. Александр (45 лет) родился на севере в Новом Уренгое, профессиональный автомеханик и водитель большегрузов, стал проводником по Арктике и участвовал в многочисленных экстремальных экспедициях. Он дважды доезжал до самого северного поселка России Диксон (73°30′). А вместе с Алексеем они ездили на внедорожнике на мыс Челюскин, самую северную точку нашего континента.

Наталья (58 лет) – сейчас на пенсии. Она несколько лет назад победила рак и решила, что пора путешествовать. Нашла Алексея в соцсетях и стала частью команды.

Самый молодой участник – Дмитрий (26 лет) и его любовь к северу только начинается.

Собрали все зимники и увидели овцебыка

Стартовали 3 декабря с Красной площади. Сначала проехали 1200 км по трассе «Холмогоры» и добрались до Архангельска, одного из главных городов Русского Севера и деревянного зодчества. Здесь они провели несколько дней, успев посетить музей «Малые Корелы», прогуляться по набережной Северной Двины и покататься на снегоходах по льду Белого моря.

А после, по северным дорогам отправились на восток. За окном уже минус 35, но машина заводится! И тут началось: Республика Коми, Пермский край, Новосибирская область, Кемеровская, Иркутская и оттуда по зимнику в Якутию – города Мирный и Удачный. Поломки случались ежедневно.

«Мы снимали радиатор, вытаскивали полуось и перебирали ступицы. У нас отваливались самые разные детали и мы их приделывали на место саморезами, скотчем и проволокой», – рассказал Алексей Жирухин.

Самое северное село Якутии

В Якутию, самый холодный регион России, ведет зимник Усть-Кут-Мирный, один из самых сложных в стране. «На протяжении 1100 км не было заправок, лишь несколько пикетов (сезонные кафе). Канистры с бензином были даже у нас в ногах», – рассказал Алексей.

В пикетах можно было не только пообедать, но и сходить в баню, что очень выручало в дороге. По пути встречали волков, росомах, оленей, лосей и даже овцебыка. И конечно, невероятное северное сияние. Но вот ни одного медведя не встретили, они зимой спят.

Зимники в Якутии связывают самые отдаленные районы и тянутся на тысячи километров. Путешественники решили доехать до самого северного села Дальнего Востока Юрюнг-Хая (72°48′), а это еще тысяча километров по зимнику Анабар. По пути заезжали в каждый населенный пункт: Оленек, Жилинду, Саскалах. Там их зеленый «Москвич» производил настоящий фурор. Такие машины на Крайнем Севере редко встретишь!

«Мы хотели добраться и до самой северной точки Якутии и Дальнего Востока, мыса Пакса, но сделали это уже на вездеходе «Трэкол», потому что там нет даже зимников, только белоснежная целина», – рассказали путешественники.

Доступная Арктика

Это уже третий автопробег на «Москвиче» по Крайнему Северу. В прошлом году они побывали зимой и летом на Ямале: в Салехарде, Новом Уренгое, погостили у кочевников-оленеводов, увидели легендарную заброшенную Трансполярную железную дорогу и сверхглубокую скважину.

«Наша основная цель – показать доступный туризм. Можно путешествовать по России и даже по Арктике на самом простом автомобиле. Вам не нужно копить на крутой внедорожник и иметь миллионы рублей. Мы это сделали на самом Москвиче за 70 тысяч рублей», – говорит Алексей.

Ехали по навигатору, который скачали заранее. Все зимники есть на карте, а потеряться на такой дороге сложно, так как она одна и идет строго на север.

Вся поездка заняла около полутора месяцев. Домой путешественники вернулись на самолете, оставив «Москвич» в Мирном. Они планируют вернуться за ним летом и показать ему и себе красоты Якутии.

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