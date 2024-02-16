«Матч смерти» в Киеве во время Великой Отечественной: правда ли это?

Об этом спортивном поединке в СССР писали книги и снимали героические фильмы. Однако и тогда к достоверности этого события было много вопросов.

9 августа 1942 года в оккупированном нацистами Киеве состоялся футбольный матч между командами немецких летчиков и бывших игроков киевского «Динамо». У советских футболистов под угрозой смерти потребовали «слить» игру, но они проявили мужество и обыграли противника. За эту дерзость их казнили.

Именно так советская пропаганда преподнесла историю вокруг той спортивной встречи, которую в СССР именовали «матчем смерти». Правда, однако, оказалась несколько иной…

Игры с врагом

Кадр из художественного фильма «Третий тайм». Sputnik Sputnik

Вскоре после захвата столицы Советской Украины немцы по предложению местных коллаборационистов возродили здесь спортивные мероприятия с привлечением местных спортсменов. Так они хотели создать видимость нормальной жизни. Участники же получали дополнительные продовольственные пайки.

Одну из футбольных команд создал на хлебозаводе №1 его директор чех Иосиф Кордич. На его предприятии трудилось несколько бывших игроков «Динамо» (Киев) и других клубов, ряд спортсменов целенаправленно вытащили из лагерей для военнопленных.

Афиша футбольного матча между командами «Старт» и «Флакельф». Общественное достояние Общественное достояние

«Старт», как нарекли команду, стала блистательно громить соперников. Под раздачу попали команды немецких железнодорожников, артиллеристов и венгерских пехотинцев.

5 августа 1942 года советские футболисты обыграли сборную зенитчиков, летчиков и механиков киевского аэродрома «Флакельф» 5:1. На 9 августа был запланирован реванш, который в итоге и окрестили «матчем-смерти».

Роковой поединок?

«Форма у нас была, как у сборной СССР, — красные майки и гетры, белые трусы, — рассказывал позже игрок Макар Гончаренко. — Разговоры о том, что мы ее специально подготовили к поединку с летчиками и зенитчиками, — брехня. Просто у нас другой не было. Какую Трусевич (вратарь) раздобыл в самом начале, в такой все время и выступали, безо всякого подвоха».

Кадр из художественного фильма «Третий тайм». Sputnik Sputnik

В советской версии событий утверждалось, что перед игрой в раздевалку «Старта» зашел немецкий офицер и потребовал поддаться, иначе советских футболистов ждет расплата. Никаких документальных подтверждений этому эпизоду, однако, нет.

Судьей выступил некий обер-лейтенант вермахта Эрвин, но каких-либо подсуживаний в пользу немецкой команды зафиксировано не было.

Кадр из художественного фильма «Третий тайм». Sputnik Sputnik

Матч прошел в жесткой борьбе и завершился со счетом 5:3 в пользу «Старта». Команды сделали совместную фотографию, после чего советские футболисты направились в раздевалку праздновать.

Аресты

После матча киевский штадткомиссар (городской комиссар) Фридрих Рогауш наложил запрет на поединки между советскими и немецкими командами. Однако никаких санкций в отношении футболистов «Старта» не последовало. Они продолжили работать на хлебозаводе и 16 августа разгромили 8:0 команду служащих государственных учреждений и фабричных рабочих «Рух».

Кадр из художественного фильма «Третий тайм». Sputnik Sputnik

Однако уже с 18 августа начались аресты игроков «Старта». При этом задерживали только динамовцев, включая не принимавшего участия в «матче смерти» Александра Ткаченко. Всего — десять человек. Бывших футболистов киевского «Локомотива» либо не трогали, либо отпускали.

Принадлежность к футбольному клубу «Динамо», который находился в ведении НКВД, считается основной причиной ареста. В Гестапо полагали, что советские футболисты являлись сотрудниками органов госбезопасности и выполняли в Киеве либо разведывательные задачи, либо вели диверсионную деятельность — подмешивали битое стекло в муку, которая поставлялась в немецкие подразделения.

Николай Трусевич. Общественное достояние Общественное достояние

Один из арестованных Макар Гончаренко позже рассказывал: «Всыпали мы "Руху" от души, на полную катушку — 8:0. Было это 16 августа. И тут Жорка Швецов (организатор “Руха”) пожаловался, что мы режим нарушаем, ведем вольготную жизнь, пропагандируем спорт Советов. Настучал, короче. Немцы проверили по довоенным афишам, кто из "Старта" играл за киевское “Динамо”, и отправили в лагерь».

Николай Коротких действительно в начале 1930-х годов являлся сотрудником НКВД. Из застенок Гестапо живым он так и не вышел.

Участник «матча смерти» Макар Гончаренко. Михаил Черничкин, Валерий Соловьев/ТАСС Михаил Черничкин, Валерий Соловьев/ТАСС

Александра Ткаченко застрелили при попытке к бегству. Еще восьмерых отправили в Сырецкий концентрационный лагерь.

Зимой 1943 году в нем случился инцидент, в ходе которого пострадала собака коменданта. В качестве наказания расстреляли группу заключенных, среди которых оказалось трое футболистов.

Cнимок сделан перед матчем «Старт» — «Флакельф». Архивное фото Архивное фото

Еще четверым удалось сбежать при приближении Красной армии, а Павла Комарова угнали на работы в Германию. После окончания боевых действий он перебрался в Канаду.

Миф

Таким образом, из пятнадцати участников «матча смерти» погибли четверо, и их смерть никаким образом не была связана с результатом игры против «Флакельфа» 9 августа 1942 года. Все остальные игроки благополучно пережили войну.

Памятник футболистам киевского «Динамо». Е. Малишевский/ТАСС Е. Малишевский/ТАСС

Легенда о героическом поединке родилась уже в 1946 году и в последующие годы обрастала художественными подробностями. О «матче смерти» в СССР писали книги и снимали фильмы.

В 1965 году погибших участников «матча смерти» посмертно наградили медалями «За отвагу», а оставшихся в живых — медалями «За боевые заслуги». Игроков «Старта» Георгия Тимофеева и Льва Гундарева никак не награждали — при оккупации они служили в полиции и после освобождения Киева получили до десяти лет лагерей.

Кадр из фильма «Матч». Андрей Малюков/Рекун-синема, 2012 Андрей Малюков/Рекун-синема, 2012

Однако даже в советское время не все были согласны с героической трактовкой тех событий. Так, в 1971 году майор КГБ Удин в рапорте на имя председателя Комитета госбезопасности Украины генерал-полковника Федорчука писал, что футболисты «в тяжкий для Родины час» остались на оккупированной территории и поддержали «инициативу изменников Родины из представителей городской управы» по созданию футбольных клубов.

«При наличии таких данных, — отмечал Удин, — все то, что до сего времени было сделано в плане прославления бывших футболистов киевского “Динамо“ в печати и кино, мне представляется серьезной ошибкой».