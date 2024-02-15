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Как в России празднуют Сретение Господне?

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Узнай Россию
Свечи, освящённые на Сретение

Свечи, освящённые на Сретение

Сочинская епархия
Разбираем по пунктам смысл праздника в православии и в народной славянской традиции.

Сретение в православии

Сретение Господне. Икона. Новгород, конец XV века.

Сретение Господне. Икона. Новгород, конец XV века.

Public domain

Слово «сретение» переводится как «встреча». Что же за встреча?

На сороковой день после рождения Иисуса его родители Иосиф и Мария понесли младенца в Иерусалимский храм. По закону через сорок дней после рождения нужно было посвятить младенца Богу (единому иудейскому богу) и принести жертву, поэтому с собой Иосиф взял двух голубиных птенцов.

В храме и произошла встреча младенца Иисуса и Симеона Богоприимца – священника, который узнал в ребенке Христа. По преданию, Симеон был очень старым (он якобы жил больше 300 лет) и давно ждал явления Иисуса.

Сретение Господне. Джироламо Романино. 1529 г.

Сретение Господне. Джироламо Романино. 1529 г.

Pinacoteca di Brera, Milano

Узнав в младенце грядущего Мессию и взяв его на руки, Симеон произнёс: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо  видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех  народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Пораженной этими словами матери Иисуса Марии Симеон объяснил, что её ребёнок станет причиной «падения и восстания многих в Израиле», и его появление станет «предметом пререканий».

Рембрандт. «Симеон Богоприимец», 1627 – 1628

Рембрандт. «Симеон Богоприимец», 1627 – 1628

Hamburger Kunsthalle

Однако Сретение – это прежде всего радостное событие: согласно православной традиции, человечество (в лице старца Симеона) в этот день встретилось с Богом. По преданию, в храме в тот момент была также 84-летняя вдова, пророчица Анна – она тоже узнала Христа и с радостью начала рассказывать всем в Иерусалиме о его пришествии.

Согласно правилам православного богослужения на Сретение в ходе службы обязательно освящаются особые «сретенские» свечи – главный символ праздника, символ божественного света, который Иисус несет в мир своим в нем появлением. Свечи имели особое значение и для «народного» праздника Сретения.

Сретение в народной традиции

Сретенские свечи

Сретенские свечи

Сочинская епархия

Как и многие другие православные праздники, Сретение у русских крестьян было наделено своим смыслом, основанным на названии праздника – «встреча» (такое переосмысление в науке называется «народной этимологией»). В народном понимании этот день – встреча зимы с летом.

Это отражалось и в «трудовом режиме» дня – на само Сретение нельзя было никуда выезжать из дома и начинать какие-либо дела. Зато на следующий день, 16 февраля, были Починки (в переводе с древнего русского – «начала»). Как раз на Починки ранним утром крестьяне поднимались и начинали готовиться к новому сельскохозяйственному году, прежде всего проверяя рабочие инструменты и занимаясь конской упряжью, отсюда присказка: «в Починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да соху столетнюю».

Митрополит Феодосийский и Керченский Платон возглавил праздничное богослужение в кафедральном соборе Иоанна Предтечи на Сретение Господне

Митрополит Феодосийский и Керченский Платон возглавил праздничное богослужение в кафедральном соборе Иоанна Предтечи на Сретение Господне

Феодосийская Епархия

Сам день Сретения символизировал то, каким будет наступивший год, и чем теплее погода, тем более ласковой она будет всю весну. Для того, чтобы погадать на погоду, накануне Сретения деревенские ребятишки собирались на пригорке и «просили» солнце показаться из-за закатных туч. Если тучи действительно расступались, это считалось хорошей приметой и сулило теплый год.

Особой силой народные поверья наделяли «сретенскую воду», которую набирали из проруби в ночь на Сретение – она считалась почти такой же целебной, как крещенская. Водой окропляли больных родственников и захворавший скот, в ней купали детей и пили её.

Сретенские свечи, освященные в церкви, также считались мощным оберегом. В западнославянских поверьях эти свечи назывались «громницами» – считалось, что они гонят нечистую силу и служат защитой дома от гроз и ударов молний. Русские крестьяне хранили сретенские свечи в красном углу, на полке за иконами, и зажигали их во время особо важных для семьи домашних молитв.

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