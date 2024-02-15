Как в России празднуют Сретение Господне?

Сретение в православии

Сретение Господне. Икона. Новгород, конец XV века. Public domain Public domain

Слово «сретение» переводится как «встреча». Что же за встреча?

На сороковой день после рождения Иисуса его родители Иосиф и Мария понесли младенца в Иерусалимский храм. По закону через сорок дней после рождения нужно было посвятить младенца Богу (единому иудейскому богу) и принести жертву, поэтому с собой Иосиф взял двух голубиных птенцов.

В храме и произошла встреча младенца Иисуса и Симеона Богоприимца – священника, который узнал в ребенке Христа. По преданию, Симеон был очень старым (он якобы жил больше 300 лет) и давно ждал явления Иисуса.

Сретение Господне. Джироламо Романино. 1529 г. Pinacoteca di Brera, Milano Pinacoteca di Brera, Milano

Узнав в младенце грядущего Мессию и взяв его на руки, Симеон произнёс: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Пораженной этими словами матери Иисуса Марии Симеон объяснил, что её ребёнок станет причиной «падения и восстания многих в Израиле», и его появление станет «предметом пререканий».

Рембрандт. «Симеон Богоприимец», 1627 – 1628 Hamburger Kunsthalle Hamburger Kunsthalle

Однако Сретение – это прежде всего радостное событие: согласно православной традиции, человечество (в лице старца Симеона) в этот день встретилось с Богом. По преданию, в храме в тот момент была также 84-летняя вдова, пророчица Анна – она тоже узнала Христа и с радостью начала рассказывать всем в Иерусалиме о его пришествии.

Согласно правилам православного богослужения на Сретение в ходе службы обязательно освящаются особые «сретенские» свечи – главный символ праздника, символ божественного света, который Иисус несет в мир своим в нем появлением. Свечи имели особое значение и для «народного» праздника Сретения.

Сретение в народной традиции

Сретенские свечи Сочинская епархия Сочинская епархия

Как и многие другие православные праздники, Сретение у русских крестьян было наделено своим смыслом, основанным на названии праздника – «встреча» (такое переосмысление в науке называется «народной этимологией»). В народном понимании этот день – встреча зимы с летом.

Это отражалось и в «трудовом режиме» дня – на само Сретение нельзя было никуда выезжать из дома и начинать какие-либо дела. Зато на следующий день, 16 февраля, были Починки (в переводе с древнего русского – «начала»). Как раз на Починки ранним утром крестьяне поднимались и начинали готовиться к новому сельскохозяйственному году, прежде всего проверяя рабочие инструменты и занимаясь конской упряжью, отсюда присказка: «в Починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да соху столетнюю».

Митрополит Феодосийский и Керченский Платон возглавил праздничное богослужение в кафедральном соборе Иоанна Предтечи на Сретение Господне Феодосийская Епархия Феодосийская Епархия

Сам день Сретения символизировал то, каким будет наступивший год, и чем теплее погода, тем более ласковой она будет всю весну. Для того, чтобы погадать на погоду, накануне Сретения деревенские ребятишки собирались на пригорке и «просили» солнце показаться из-за закатных туч. Если тучи действительно расступались, это считалось хорошей приметой и сулило теплый год.

Особой силой народные поверья наделяли «сретенскую воду», которую набирали из проруби в ночь на Сретение – она считалась почти такой же целебной, как крещенская. Водой окропляли больных родственников и захворавший скот, в ней купали детей и пили её.

Сретенские свечи, освященные в церкви, также считались мощным оберегом. В западнославянских поверьях эти свечи назывались «громницами» – считалось, что они гонят нечистую силу и служат защитой дома от гроз и ударов молний. Русские крестьяне хранили сретенские свечи в красном углу, на полке за иконами, и зажигали их во время особо важных для семьи домашних молитв.