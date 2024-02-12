7 главных писателей-драчунов в русской литературе

Московский озорной гуляка был не прочь помахать кулаками. Даже повода не было нужно. Однажды, например, Есенин стукнул пивной кружкой поэта Ивана Приблудного так, что его увезли в больницу. Со своей первой женой Зинаидой Райх поэт тоже выяснял отношения на повышенных тонах – влюбленные даже устраивали драки.
Но самые драматические стычки случались у Есенина с Борисом Пастернаком. По одной из версий он считал, что стихи оппонента так себе и в истории останется разве что полезная трава пастернак, а не поэт. Их словесные стычки в любой момент могли перерасти в безобразную драку. Одну из них поэты устроили в редакции журнала “Красная новь”: слово за слово, и вот нетрезвый Есенин уже держит своего коллегу за грудки и пытается врезать ему по уху, а Пастернак в ответ – по скуле. Последний позже писал, что иначе он тогда поступить не мог, но, вспоминая эту драку, ненавидит и презирает ее виновника.
Драка довела поэта до товарищеского суда: по воспоминаниям писателя Корнея Чуковского, причиной стал денежный долг. Поэт не возвращал 75 рублей, позаимствованные у соседа и коллеги Сергея Бородина. Когда последний пришел требовать деньги обратно, завязалась словесная перепалка. По другой версии, взаймы у Мандельштама деньги одолжил как раз Бородин, но не спешил возвращать. Между ними произошла ссора, а затем и драка, в которой досталось даже супруге поэта Надежде, которая долго не могла поверить, что синяков ей наставил сосед. Закончилось все товарищеским судом: его председатель – писатель Алексей Толстой – признал виновными обоих драчунов. Мандельштам был глубоко обижен этим и однажды при встрече легко шлепнул его по щеке. И сказал, что так он наказал палача, который выдал ордер на избиение его жены.
Алкоголь на поэта действовал жутко, даже небольшой доли хватало, чтобы он потерял над собой контроль. В 1913 году Бальмонт вернулся в Петербург после нескольких лет в Париже. Встречу с северной столицей он отмечал всю ночь и к утру был совершенно пьян. Поэтому когда к нему подошел пушкинист Морозов, чтобы выразить свое восхищение, Бальмонт заявил, что ему не нравится голос собеседника, и вообще, “старичок, иди спать”. Началась драка: в лицо поэту полетел стакан с вином, Морозова колотили не только Бальмонт, а у присутствовавшей поэтессы Анны Ахматовой началась истерика.
Автор “Гранатового браслета” был большой жизнелюб: выпить, гулять и драться он умел. Однажды дружеская пирушка с чтением рассказов вылилась в драку с писателем Леонидом Андреевым. Только что они говорили друг другу комплименты и восхищались талантом друг друга, как внезапно Куприн в шутку решил нанести другу несколько боксерских ударов и стал его душить. Этого ему показалось мало, поэтому тумаков от писателя получили и другие его коллеги. Куприна с трудом удалось успокоить.
Иногда он в прямом смысле доказывал, что добро должно быть с кулаками. Как-то в Чернигове ему рассказали про местного ветеринара, который занимал бильярдный стол на весь день и никому не давал играть. Куприн немедленно решил с ним разобраться на кулаках. Дрались они долго, а наутро врач пришел к писателю с мировой: оказалось, он был влюблен в его сестру и не стал бы драться, если бы знал о родстве.
Страшную картину однажды увидела писательница Людмила Штерн: во дворе ее дома поэт Иосиф Бродский бил об стол для настольного тенниса Анатолия Наймана, поэта и переводчика. Оказалось, что он плюнул под ноги коллеге, а Найман в ответ решил перевернуть теннисный стол, на который взгромоздился Бродский.
Главный поэт революции драться не любил. Объяснял просто: “Начну – убью”. Так что Жаку Израилевичу, настойчивому поклоннику возлюбленной Маяковского Лили Брик, еще повезло. Прочитав как-то письмо от него к Лиле, поэт отправился в Петроград, где и поколотил Израилевича прямо на улице. Причем бил так сильно, что на руках остались синяки. Скандалисты попали в милицию, и только вмешательство Максима Горького помогло освободить Маяковского. Поэт занимался боксом и хорошо понимал, какой силы может нанести удар, даже в юности он предпочитал раздавать тумаки, чтобы разнять драку, чем начинать ее.
Эпическая драка произошла у Сергея Довлатова, а причиной, конечно, была женщина. Будучи навеселе, он решил сделать предложение писательнице Людмиле Штерн. Ее муж был совсем не в восторге, началась драка, в результате которой Виктор Штерн схватил Довлатова за ухо, и только вмешательство няни Штернов прервало потасовку. Вечером Довлатов жаловался своему другу Иосифу Бродскому на то, что Штерн оторвал ему ухо. Но наутро, протрезвев, все же извинился.
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