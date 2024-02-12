7 главных писателей-драчунов в русской литературе

Когда аргументы заканчиваются, в ход идут кулаки. А иногда даже повода не надо. Почему и с кем дрались знаменитые русские писатели?

Сергей Есенин

Лев Иванов/Sputnik Лев Иванов/Sputnik

Московский озорной гуляка был не прочь помахать кулаками. Даже повода не было нужно. Однажды, например, Есенин стукнул пивной кружкой поэта Ивана Приблудного так, что его увезли в больницу. Со своей первой женой Зинаидой Райх поэт тоже выяснял отношения на повышенных тонах – влюбленные даже устраивали драки.

Но самые драматические стычки случались у Есенина с Борисом Пастернаком. По одной из версий он считал, что стихи оппонента так себе и в истории останется разве что полезная трава пастернак, а не поэт. Их словесные стычки в любой момент могли перерасти в безобразную драку. Одну из них поэты устроили в редакции журнала “Красная новь”: слово за слово, и вот нетрезвый Есенин уже держит своего коллегу за грудки и пытается врезать ему по уху, а Пастернак в ответ – по скуле. Последний позже писал, что иначе он тогда поступить не мог, но, вспоминая эту драку, ненавидит и презирает ее виновника.

Осип Мандельштам

Общественное достояние Общественное достояние

Драка довела поэта до товарищеского суда: по воспоминаниям писателя Корнея Чуковского, причиной стал денежный долг. Поэт не возвращал 75 рублей, позаимствованные у соседа и коллеги Сергея Бородина. Когда последний пришел требовать деньги обратно, завязалась словесная перепалка. По другой версии, взаймы у Мандельштама деньги одолжил как раз Бородин, но не спешил возвращать. Между ними произошла ссора, а затем и драка, в которой досталось даже супруге поэта Надежде, которая долго не могла поверить, что синяков ей наставил сосед. Закончилось все товарищеским судом: его председатель – писатель Алексей Толстой – признал виновными обоих драчунов. Мандельштам был глубоко обижен этим и однажды при встрече легко шлепнул его по щеке. И сказал, что так он наказал палача, который выдал ордер на избиение его жены.

Константин Бальмонт

Sputnik Sputnik

Алкоголь на поэта действовал жутко, даже небольшой доли хватало, чтобы он потерял над собой контроль. В 1913 году Бальмонт вернулся в Петербург после нескольких лет в Париже. Встречу с северной столицей он отмечал всю ночь и к утру был совершенно пьян. Поэтому когда к нему подошел пушкинист Морозов, чтобы выразить свое восхищение, Бальмонт заявил, что ему не нравится голос собеседника, и вообще, “старичок, иди спать”. Началась драка: в лицо поэту полетел стакан с вином, Морозова колотили не только Бальмонт, а у присутствовавшей поэтессы Анны Ахматовой началась истерика.

Александр Куприн

Спивак/Sputnik Спивак/Sputnik

Автор “Гранатового браслета” был большой жизнелюб: выпить, гулять и драться он умел. Однажды дружеская пирушка с чтением рассказов вылилась в драку с писателем Леонидом Андреевым. Только что они говорили друг другу комплименты и восхищались талантом друг друга, как внезапно Куприн в шутку решил нанести другу несколько боксерских ударов и стал его душить. Этого ему показалось мало, поэтому тумаков от писателя получили и другие его коллеги. Куприна с трудом удалось успокоить.

Иногда он в прямом смысле доказывал, что добро должно быть с кулаками. Как-то в Чернигове ему рассказали про местного ветеринара, который занимал бильярдный стол на весь день и никому не давал играть. Куприн немедленно решил с ним разобраться на кулаках. Дрались они долго, а наутро врач пришел к писателю с мировой: оказалось, он был влюблен в его сестру и не стал бы драться, если бы знал о родстве.

Иосиф Бродский

Sputnik Sputnik

Страшную картину однажды увидела писательница Людмила Штерн: во дворе ее дома поэт Иосиф Бродский бил об стол для настольного тенниса Анатолия Наймана, поэта и переводчика. Оказалось, что он плюнул под ноги коллеге, а Найман в ответ решил перевернуть теннисный стол, на который взгромоздился Бродский.

Владимир Маяковский

Николай Петров/Sputnik Николай Петров/Sputnik

Главный поэт революции драться не любил. Объяснял просто: “Начну – убью”. Так что Жаку Израилевичу, настойчивому поклоннику возлюбленной Маяковского Лили Брик, еще повезло. Прочитав как-то письмо от него к Лиле, поэт отправился в Петроград, где и поколотил Израилевича прямо на улице. Причем бил так сильно, что на руках остались синяки. Скандалисты попали в милицию, и только вмешательство Максима Горького помогло освободить Маяковского. Поэт занимался боксом и хорошо понимал, какой силы может нанести удар, даже в юности он предпочитал раздавать тумаки, чтобы разнять драку, чем начинать ее.

Сергей Довлатов

Эпическая драка произошла у Сергея Довлатова, а причиной, конечно, была женщина. Будучи навеселе, он решил сделать предложение писательнице Людмиле Штерн. Ее муж был совсем не в восторге, началась драка, в результате которой Виктор Штерн схватил Довлатова за ухо, и только вмешательство няни Штернов прервало потасовку. Вечером Довлатов жаловался своему другу Иосифу Бродскому на то, что Штерн оторвал ему ухо. Но наутро, протрезвев, все же извинился.

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