Был ли Александр Пушкин масоном?

Миф о членстве Александра Пушкина в масонской ложе основан только на его собственных словах. Никаких документов об этом нет.

«4 мая был я принят в масоны» – записал Александр Пушкин в своём дневнике за 1821 год. «Я был масоном в кишиневской ложе», – также напишет он в письме к Василию Жуковскому.

Пушкин даже отрастил себе длинный ноготь на мизинце, который боялся сломать и на ночь закрывал особым колпачком. Такой ноготь был неофициальным знаком масонов.

Удивительно, но кроме слов самого Пушкина, никаких данных о его масонстве не обнаружено.

«Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами, вся молодёжь наизусть их читает», – сказал император Александр директору Царскосельского лицея Егору Энгельгардту. Только благодаря заступничеству Николая Карамзина удалось заменить ссылку Пушкина в Сибирь на перевод его на службу в Кишинёв, в канцелярию наместника Бессарабии генерала Ивана Инзова.

Откуда у Пушкина интерес к масонству?

Ритуал посвящения в масоны, 1805, Европа Public Domain Public Domain

Масонами были почти все значительные люди из ближайшего окружения Пушкина. Отец, Сергей Львович, стал действительным членом масонской ложи в 1817 году, дядя, Василий Львович – ещё раньше, в 1810. Членами лож состояли и ближайшие друзья Пушкина, поэты Пётр Вяземский и Василий Жуковский. Но сам Пушкин стать масоном не спешил.

В 1907 году Николай Кульман в книге «К истории масонства в России» указал: «Кишиневская ложа «Овидий» была учреждена 7 июля 1821 года», а 17 сентября 1821 года великая ложа «Астрея» (одна из главных масонских организаций Российской империи на тот момент) «даровала конституцию новой ложе, открывшейся в Кишиневе, в Бессарабии, под названием «Овидий», и назначила ей номер «25».

Портрет Василия Львовича Пушкина. Неизвестный художник. Холст, масло. 1810-е Public Domain Public Domain

Молдавский историк литературы Борис Трубецкой в своём исследовании «Пушкин в Молдавии» пишет: «Материалов, подтверждающих прием в кишиневскую ложу А. С. Пушкина... не обнаружено». Как же могло случиться, что Пушкин, по его словам, был «принят в масоны» в Кишиневе ещё до учреждения ложи «Овидий»?

Поэт и профан

Генерал-лейтенант армии Российской империи Пущин, Павел Сергеевич, учредитель кишиневской масонской ложи «Овидий» Public Domain Public Domain

Борис Трубецкой пишет, что члены будущей ложи «Овидий» были собраны Павлом Пущиным, основателем ложи, ещё до её основания, «и Пушкин был принят в то время, когда Пущин, выражаясь современным языком, комплектовал будущую ложу». Но это – только предположение Трубецкого, не основанное ни на каких документах.

Как справедливо указал Николай Кульман, «Какую роль играл он в ней (в ложе – ред.), сказать трудно, но вряд ли эта роль по свойству характера Пушкина и по недолговечности самой ложи могла быть значительна. Весьма возможно, что Пущин привлек его на первых порах только в качестве профана» (профан в масонстве – тот, кто не является членом братства).

Дом-музей Александра Пушкина на улице Антона Панна, 19, Кишинев Adam Jones (CC BY-SA 2.0) Adam Jones (CC BY-SA 2.0)

Возможно ли, что членство Пушкина в ложе было настолько законспирировано, что об этом не существовало никаких документов? Даже если это так, то полноправным масоном его считать всё равно нельзя – ведь кишиневская ложа «Овидий» так и не начала действовать.

Масонские организации находились под наблюдением правительства, которое подозревало их в заговорах против власти. Слухи о существовании ложи «Овидий» и возможном масонстве Пушкина дошли до императора. 19 ноября 1821 года начальник Главного штаба, князь Петр Волконский, писал генералу Инзову: «Касательно господина Пушкина также донести его императорскому величеству, в чем состоят и состояли его занятия со времени определения его к вам, как он вел себя, и почему не обратили вы внимания на занятия его по масонским ложам?» Однако Инзов 1 декабря отвечал начальству: «Могу удостоверить ваше сиятельство, что масонских лож в Бессарабии нет».

Портрет Ивана Никитича Инзова мастерской Джорджа Доу. Эрмитаж Эрмитаж

Инзов не обманывал Волконского. Борис Трубецкой объясняет: «хотя ложа "Овидий" и была утверждена протоколом Великой Ложи Астреи, однако, вплоть до так называемой инсталляции (т е. формального приема в масонство новых членов кишиневской ложи представителем Великой Ложи Астреи), всякая новая ложа по уставу считалась не правомочной, а ее работа лишь временно разрешенной. А так как ложа "Овидий" инсталляции не прошла, то Инзов и мог писать о том, что ложи в Кишиневе не существует».

И хотя 20 января 1822 года Великая ложа «Астрея» известила Великую провинциальную ложу (головная масонская организация в Англии), что в Кишиневе открывается ложа «Овидий», масонству в России оставалось недолго. 1 августа 1822 г. российский император Александр I подписал рескрипт «О запрещении тайных обществ и масонских лож». После этого деятельность масонов в России почти прекратилась.

Нет сведений и о какой-либо ещё масонской деятельности Пушкина. Так что если великий поэт и сочувствовал масонам, и даже если собирался стать членом братства, сделать это он так и не успел.

Однако принадлежать к тайным обществам было, безусловно, очень модно. Это придавало мужчине ореол таинственности и важности. Этим Пушкин не мог пренебречь и с удовольствием поддерживал легенду о своём масонстве.