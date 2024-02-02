Александр Жадан автоматизировал процесс поиска возлюбленной в приложении для знакомств через чат-бота. Его нейросетевое альтер-эго пообщалось с 5239 девушками, пока не нашло для него ту самую единственную.

Свайп влево, свайп влево, свайп вправо, метч, ненапряжная переписка, приглашение на свидание… Не сложилось, придется повторить. И так тысячи раз. Многие люди ищут любовь в приложениях для знакомств, но эта модель, по мнению российского программиста Александра Жадана, не идеальна. «Они предлагают очень большой выбор, но в то же время удерживают пользователя – хочется посмотреть все, пообщаться со всеми, но очень часто ты просто не получаешь ответ и разочаровываешься», – объясняет Жадан.

Александр Жадан/@biblikz Александр Жадан/@biblikz

Чтобы «хакнуть» систему и сэкономить время, он решил создать бота для знакомств на основе API (программного доступа) ChatGPT. Бот отбирал подходящие профили в приложении Tinder по заданным параметрам (например, наличие хотя бы двух фото в профиле), переписывался с ними и, если все шло хорошо, предлагал встретиться лично. Первые версии бота были сырыми и часто «галлюцинировали» – например, нейросеть предлагала девушкам отправиться на свидание в лес. Всю историю разработки своей системы Жадан описал в треде в социальной сети X (бывший Twitter). Тред стал вирусным и набрал уже более 7 млн просмотров.

Вот как это было

После многочисленных доработок чат-бот начал работать как надо. Жадан обучил его по своим собственным реальным диалогам с девушками, поставил фильтры на отправку сомнительных сообщений. Некоторые сообщения он лично подтверждал перед отправкой или отменял.

Александр Жадан/@biblikz Александр Жадан/@biblikz

Новая версия пообщалась с 160 девушками из 278 метчей (совпадений), а с 12 из них Александр сходил на свидания. С подготовкой к личной встрече также помогал ChatGPT: он составлял характеристику каждой девушки на основе диалога. Также ChatGPT рекомендовал программисту рассказывать на встречах и в переписке про свое детство, родителей, цели и ценности, чтобы понять, насколько подходит ему та или иная дама.

Всего бот познакомился с 5239 девушками, из них Александр отобрал четыре наиболее подходящих. В конечном итоге он остановил свой выбор на одной из них по имени Карина. Удивительно, но с Кариной чат-бот успел начать общение еще в своей самой первой версии. Теперь с ней общалась уже третья, самая продвинутая версия бота Жадана.

Александр Жадан/@biblikz Александр Жадан/@biblikz

«V3 писал мне, когда беседа с Кариной накалялась, появилось саммари или вопрос по ответу. Системно понимает по запросу, что общение негативное или эмоциональное. Чтобы V3 к чему-то шел, я прописал в нем: мне нужно поддерживать и улучшать отношения с Кариной. И он это выполнял», – описал Жадан в треде. В одной из выжимок бесед бот напрямую предложил Александру сделать Карине предложение о свадьбе, что он и сделал. Она сказала «да».

Еще за два месяца до предложения Александр рассказал Карине о том, как именно использовал чат-бота. «Она, конечно, была в шоке. Но в конечном итоге начала задавать вопросы, как оно все работает, как оно реагирует на разные сценарии и т. д. А так что? Мы живем вместе уже больше года, больше года знаем друг друга и очень любим проводить время вместе. И супер друг к другу относимся, эмпатично и с поддержкой», – рассказал программист.

Александр Жадан/@biblikz Александр Жадан/@biblikz

По расчетам Александра, использование ChatGPT позволило ему сэкономить более 5 лет и 13 млн рублей в поисках возлюбленной. Причем не только ему, но и девушкам, с которыми у него не получилось бы построить отношения, подчеркивает он. На разработку проекта ушло около 120 часов и 1432 доллара на доступ к API нейросетей. За это же время в ресторанах на свиданиях Жадан потратил около 200 тыс. рублей.

Многим интернет-пользователям, прочитавшим тред Жадана, подобный подход показался циничным и потребительским. Но Александр спокойно относится к критике: «У меня есть собственная изложенная позиция, а у них – своя. Они могут не соглашаться с моей. И это полностью нормально. Полярность мнений – это круто».

Александр Жадан/@biblikz Александр Жадан/@biblikz

По словам Жадана, негативная реакция на его проект возникает из-за его непохожести на обычные способы знакомства. «Это же на самом деле большая эмоциональная работа. Чтобы найти того самого человека, надо начать общаться, потом встречаться. И свою ситуацию я разрешил по-другому, не так, как обычно. Плюс, без понимания технологий людям может показаться, будто вместо меня с девушками общался совсем неживой человек. А ведь в процессе работы над проектом я максимально персонализировал варианты вопросов и ответов. Постарался сделать общение максимально эффективным, но вместе с тем все еще персонализированным», – подчеркивает он.

Сам Александр считает, что нейросети не заменят человека – его заменит человек, который умеет ими пользоваться. «Лучше разобраться, как использовать новые технологии, потому что это наше текущее, и оно будет только развиваться», – уверен он.

Александр Жадан/@biblikz Александр Жадан/@biblikz

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