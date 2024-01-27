Важные места на карте блокадного Ленинграда

В Санкт-Петербурге и его окрестностях находится более ста памятников и порядка сорока музеев, посвященных обороне Ленинграда во время блокады. Но кроме этого почти каждая улица может рассказать собственную историю блокадных лет.

«8 сентября 1941 года мы собрались во дворе и увидели на небе красно-багровое зарево. Это было удивительное зрелище, это небо я помню до сих пор. Нам казалось, что оно захватило все небо от Московского вокзала до Адмиралтейства. Позднее мы узнали, что это было зарево от пожара – немцы разбомбили Бадаевские склады, где находились запасы продуктов для жителей города», – вспоминает ленинградка Зинаида Федюшина, которая, будучи школьницей, пережила всю блокаду.

872 дня – с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года – Ленинград провел во вражеском кольце. Город, который немецко-фашистские захватчики хотели стереть с лица земли, был отрезан от страны. Единственной связью была «Дорога жизни» через Ладожское озеро. По ней доставляли продовольствие и эвакуировали население. По дну озера в 1942 году проложили «Кабель жизни», чтобы обеспечить осажденный город электричеством.

Sputnik Sputnik

С лета 1941-го до конца 1943 года из Ленинграда вывезли свыше 1,7 млн человек. Те, кто оставался, в тяжелых условиях обеспечивали бесперебойную работу заводов и городских служб, школ и больниц, театров и банков, оберегали город от пожаров и эпидемий.

Отдельные адреса на карте современного Петербурга сохраняют сакральное значение: они стали символами жизни и смерти в блокадном городе.

1. Мемориальная надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»

Невский проспект, 14

С началом блокады на улицах города стали появляться надписи «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» – всего около полутора тысяч. Немецкие войска обстреливали город с южного и юго-западного направлений, поэтому предупреждения наносили на северную и северо-восточную стороны улиц. Переход через дорогу мог спасти человеку жизнь.

После Второй мировой войны надписи не сохранились. Но некоторые воссоздали в 1960–1970-е годы. Самая известная расположена по адресу Невский проспект, 14, на здании школы №210, которая во время блокады не прекращала работу. В 1973 году в ней открылся Музей юных участников обороны Ленинграда.

Ninaras (CC BY 4.0) Ninaras (CC BY 4.0)

2. Блокадная подстанция (тяговая подстанция №11)

Набережная реки Фонтанки, 3

Здесь находится одна из трех подстанций блокадного Ленинграда, которая обеспечивала движение трамвая – единственного транспорта в осажденном городе. На трамваях перевозили воинские подразделения, снаряды, технику, оборудование, раненых.

За время блокады трамваи не ходили только зимой 1941/42 года. В ноябре 1941 года в Ленинграде начались перебои с электроснабжением. 25 января 1942 года был минимум выработки электроэнергии: в городе работала лишь одна турбина с нагрузкой 3 МВт. В марте 1942 года в эксплуатацию ввели электростанцию «Красный Октябрь», переделав котел под сжигание торфа. 31 марта 1942 года по улицам снова начали ходить грузовые составы, а с 15 апреля – пассажирские.

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«По расчищенному Невскому проспекту пошел первый вагон трамвая. Люди бросили работы, смотрели, как дети на игрушку, на бежавший по рельсам вагон, и вдруг раздались аплодисменты десятков тысяч. Это ленинградцы овацией встречали первый воскресший вагон», – вспоминал в «Ленинградских рассказах» писатель Николай Тихонов.

Расположенная в центре города тяговая подстанция №11 наряду с трамваем стала одним из символов блокадного Ленинграда. Она работала до 2014 года.

Никонико962 (CC BY-SA 4.0) Никонико962 (CC BY-SA 4.0)

3. Дом Радио и блокадный репродуктор

Малая Садовая улица, 2/27

Радио поддерживало связь Ленинграда с остальной страной, заменив почту. Оно передавало сообщения Совинформбюро и сигналы воздушной тревоги. Дикторы зачитывали не только новости и инструкции, но и произведения русской классики, а также ставили симфонии. В перерывах звучал метроном. После объявления воздушной тревоги он отбивал такт в учащенном режиме, оповещая горожан об опасности.

Трансляцию вели через уличные репродукторы. В домах радиоприемников не было: по решению властей на время войны их предписали сдать на хранение государству. Впрочем, и света в квартирах порой не было. А эфирное вещание было невозможно ввиду потенциального перехвата волн противником.

Георгий Коновалов/ТАСС Георгий Коновалов/ТАСС

Когда во время перебоев с электроэнергией радио молчало, ленинградцы, «ждавшие голоса радио, как хлеба, из последних сил шли со всего города в радиокомитет, чтобы узнать, что случилось. <…> Люди просили: что угодно, как угодно, пусть нет хлеба и воды, пусть условия нечеловеческие, только надо, чтобы работало радио! Без него жизнь останавливается. Этого допускать нельзя!» – вспоминал Юрий Алянский в книге «Театр в квадрате обстрела».

Памятник блокадному репродуктору можно увидеть на углу дома 54 по Невскому проспекту, в 200 метрах от Дома Радио.

Florstein (CC0) Florstein (CC0)

4. Блокадная прорубь

Набережная реки Фонтанки, 21

В блокаду, особенно в первую зиму 1941/42 года, были перебои не только с электричеством, но и с водоснабжением.

GAlexandrova (CC BY-SA 4.0) GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

«В первые дни войны бомба попала в водопроводные трубы около бани. Там образовалась огромная воронка, на дне которой из трубы текла тоненькая струйка воды. Вода в домах перестала идти, и к воронке стояла огромная очередь за водой. Спускаться на дно было очень трудно, особенно когда начались холода. Чинить водопровод и не пытались. Бомбили каждый день, и очень сильно. Да и очереди расстреливали из самолетов», – вспоминала ленинградка Эмма Казакова.

Поэтому за водой горожане отправлялись на набережные, откуда вычерпывали из проруби грязную речную воду.

Всеволод Тарасевич/Sputnik Всеволод Тарасевич/Sputnik

«На льду реки огромная очередь, на санках – кастрюли, ведра и бачки. Прорубь, откуда люди берут воду, охраняется двумя солдатами, которые следят за порядком. Вдруг женщина, черпавшая воду, падает головой в прорубь. Солдаты достают ее за ноги и оттаскивают в сторону. Она мертва. Подходит моя очередь. Я наполняю бачок и везу драгоценную воду домой, где меня с нетерпением и беспокойством ждет мама», – писал в дневнике Зиновий Ханин.

5. Исаакиевская площадь

Весной 1942 года, после суровой зимы, ленинградцы начали организовывать коллективные огороды на пустырях и в садах, на стадионах, во дворах, парках и скверах. Одна из самых красивых площадей города – Исаакиевская – тоже превратилась в грядку: здесь выращивали капусту.

Израиль Озерский/Sputnik Израиль Озерский/Sputnik

В подвалах Исаакиевского собора, купола которого еще в июле 1941 года покрыли защитной серой масляной краской, хранили музейные ценности, вывезенные из пригородов – дворцов-музеев Пушкина, Павловска, Петергофа, Гатчины и Ораниенбаума. Все эти города, кроме последнего, были оккупированы нацистами.

На площади также расположен Институт растениеводства. За время блокады его сотрудники сумели сохранить весь семенной фонд. Умиравшие от голода сотрудники не покидали пост: они охраняли от мороза, сырости, крыс, немецких обстрелов и воров десятки тонн зерна и тонны картофеля. Благодаря сохраненным коллекциям после войны стране удалось оперативно восстановить сельское хозяйство.

6. Станция метро «Парк Победы»

Московский проспект, 188

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Станцию синей ветки петербургской подземки открыли в 1961 году. Вход в метро расположен близ Московского парка Победы, от которого станция получила свое название. До 1960 года на месте павильона находился кирпично-пемзовый завод №1. В 1942–1943 годы его приспособили под крематорий.

Израиль Озерский/Sputnik Израиль Озерский/Sputnik

По утверждению очевидцев, его пропускная способность была около 800 тел за одну смену. Кремация проходила в три смены. Пепел сбрасывали в заводские карьеры, на месте которых позднее разбили парк. По архивным данным, на этом месте покоятся останки 130 тыс. ленинградцев. Долгое время документы о «спецзадании» завода были засекречены.

В 1999 году со дна паркового пруда подняли вагонетку-катафалк, которые отправляли в кремационные печи. В 2001 году ее превратили в памятник.

VekaSpb (CC BY-SA 4.0) VekaSpb (CC BY-SA 4.0)

7. Пискаревское мемориальное кладбище

Проспект Непокоренных, 72

Крематорий работал на юге Ленинграда, а на севере города жертв блокады принимало Пискаревское кладбище. За время осады в 186 братских могилах и в 6 тыс. индивидуальных захоронений похоронили 420 тыс. горожан и 70 тыс. бойцов.

«Вся канава вдоль кладбища была завалена трупами. Обойти это жуткое место возможности не было – вокруг ни тропинки, ни другой дороги. Приезжали машины и, как дрова, через борт, сваливали замерзшие трупы. Я старался не смотреть на покойников, но все равно запомнилось, что были тела детей. Думаю, немного найдется на Земле людей, которые видели в своей жизни столько трупов, сколько видел их я, девятилетний мальчишка: их было, наверное, десятки тысяч», – так описывал Пискаревское кладбище в ноябре 1941 года живший по соседству Анатолий Никонов.

9 мая 1960 года на кладбище открыли мемориал ленинградцам, погибшим в блокаду. На входе горит Вечный огонь, зажженный от мемориала на Марсовом поле. От него начинается 300-метровая аллея, ведущая к шестиметровой бронзовой скульптуре «Мать-Родина». Позади нее стена-стела с шестью рельефами, изображающими эпизоды жизни ленинградцев в дни блокады. Четыре раза в год здесь проходят траурные церемонии.

Kora27 (CC BY-SA 4.0) Kora27 (CC BY-SA 4.0)

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