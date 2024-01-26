5 интересных фактов о русском алфавите

Как Пётр I “переодел” русский алфавит, а с приходом большевиков буква “я” оказалась в его конце, а кириллица чуть не превратилась в латиницу.

1. Современной версии алфавита всегдо 81 год!

В том виде, в котором мы знаем русский алфавит сегодня, он существует с 1942 года. Именно тогда буква “ё” официально перестала быть вариацией буквы “е”, однако достаточно быстро вновь стала факультативной. На законодательном уровне букву “ё” требуют употреблять лишь в официальных документах.

Григорий Сысоев/Sputnik Григорий Сысоев/Sputnik

2. Цифры в древнерусском алфавите обозначались буквами

До реформы Петра 1 в начале 18 века буквы древнерусского алфавита использовали не только для написания слов, но и для обозначения цифр. Их различали с помощью титло - надстрочного загзагообразного знака.

Oku-yun (CC BY-SA) Oku-yun (CC BY-SA)

3. Петр I “переодел” алфавит в европейскую одежду

Во времена правления Петра I наука и образование активно развивались, что влекло за собой необходимость печати большого количества книг. Поэтому в 1708 году император провел первую реформу русского алфавита: убрал лишние декоративные элементы букв, приблизил их написание к латинице, а некоторые – “кси”, “омега” и “пси” – и вовсе вывел из употребления. Так появился гражданский или амстердамский шрифт – буквы для него отливали в одноименном городе.

Светские книги перешли на новый шрифт (богослужебные оставались верны прежним традициям). Также именно тогда произошел переход на привычные нам арабские цифры.

Русский гражданский шрифт 1707 - - - Владимир Лобачев Русский гражданский шрифт 1707 - - - Владимир Лобачев

4. Самые значительные изменения внесли большевики

Последняя существенная реформа русского алфавита была проведена в 1918 году. Именно тогда буква ‘я’ стала последней буквой алфавита: избавились от Ѳ (фита), буквы Ѵ (иижица), а также І (и десятеричное).

Реформа готовилась с 1904 года, и затронула не только содержание алфавита. Например, вместо буквы ять (ѣ) в словах онѣ, однѣ, теперь нужно было писать букву И: они, одни. Твердый знак сохранялся только в качестве разделителя и исключался в конце слова. И только тогда ввели известное нам правило приставок З/С: перед глухой согласной ставим С, а перед звонкой или гласной - З.

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5. Кириллица могла стать… латиницей

Идея перевода кириллицы на латиницу поддерживалась наркомом просвещения Анатолий Луначарским – он считал русский алфавит “наследием дореволюционной России”. Разработкой с 1929 года занимался лингвист Николай Яковлев, он же руководил созданием отдельного алфавита для бесписьменных народов СССР и латинизацией алфавитов мусульманских народов. В итоге от проекта отказались – Сталин был за активное распространение русского языка.