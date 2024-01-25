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Почему 25 января – Татьянин день и День студента?

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Узнай Россию
На традиционной церемонии разлива медовухи в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова

На традиционной церемонии разлива медовухи в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова

Сергей Карпухин/TASS
Как получилось, что именно в эту дату празднуют День студента? И при чем здесь Московский университет имени М. В. Ломоносова?

День памяти христианской мученицы Татьяны Римской в православной традиции празднуется 25 января. Именно в этот день в 226 году она приняла мученическую смерть. Святая была очень почитаема на Руси, а 25 января был широко известен как Татьянин день благодаря церковному и народному календарям.

На Татьянин день пекли каравай и следили за приметами: солнце – к раннему возвращению птиц с юга, метель – к неурожаю. Рожденных в эту дату и около нее девочек часто называли Татьянами и было принято поздравлять их с именинами. В народе считали, что такие девочки станут хорошими хозяйками.

Как святая Татьяна связана со студентами?

Главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова

Главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова

I.s.kopytov (CC BY-SA 4.0)

Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета, первого в России. Прошение об этом подал граф Иван Шувалов. Для него этот день был особенным, так как его мать звали Татьяной и он очень хотел порадовать ее таким своим достижением. При этом концепцию университета разрабатывал известный ученый Михаил Ломоносов. Именно его имя с 1940 года носит университет.

Портрет И. И. Шувалова, Ф. С. Рокотов, 1760; портрет Елизаветы Петровны, 1740-е, неизвестный художник

Портрет И. И. Шувалова, Ф. С. Рокотов, 1760; портрет Елизаветы Петровны, 1740-е, неизвестный художник

Эрмитаж; Общественное достояние

Святую Татьяну признали покровительницей всех студентов, в день памяти ей молятся о хорошей учебе и прибавлении ума.

В 1791 году при университете был открыт домовой храм Святой Мученицы Татианы. В советское время его закрыли, в здании находился студенческий клуб МГУ, а в 1990-е годы церковь была снова открыта. Сегодня она примыкает к факультету журналистики МГУ на Моховой улице – одному из первых исторических зданий университета.

Храм Мученицы Татианы при МГУ

Храм Мученицы Татианы при МГУ

A.Savin, Wikipedia

Еще с XIX века Татьянин день «назначили» днем российских студентов, и они праздновали его довольно шумно – устраивали гулянья, закатывали банкеты в ресторанах. Также это всегда был особенный день именно для Московского университета как день его рождения.

Каждый год 25 января ректор МГУ Виктор Садовничий угощает студентов традиционным слабоалкогольным напитком – медовухой, разливая ее прямо из больших бочек. Пробует праздничный напиток и сам. Чаще всего в этот день проходят уже последние экзамены зимней сессии и начинаются студенческие каникулы.

Ректор МГУ Виктор Садовничий во время традиционной церемонии разлива медовухи в Татьянин день

Ректор МГУ Виктор Садовничий во время традиционной церемонии разлива медовухи в Татьянин день

Максим Блинов/Sputnik

В 2005 году именно 25 января стало официальным праздником – Днем российского студенчества.

Разночтение дат

До революции Татьянин день (и День студента) отмечали 12 января. И именно в эту дату был основан университет. Почему же теперь это 25 января? Все дело в том, что после революции в 1918 году Россия перешла на григорианский календарь, которым уже давно пользовалась вся Европа. По новому стилю все даты автоматически сдвинулись на 13 дней. И получилось 25 января.

Студенческий праздник в Татьянин день и в честь 250-летия МГУ имени М. В. Ломоносова, 2005 год

Студенческий праздник в Татьянин день и в честь 250-летия МГУ имени М. В. Ломоносова, 2005 год

Владимир Вяткин/Sputnik

Однако вот незадача: в пересчете дат считается, что в XVIII веке разница между григорианским и юлианским календарем составляла 11 дней. Так что на самом деле день основания университета нужно было бы считать 23 января.  

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