Почему 25 января – Татьянин день и День студента?

На традиционной церемонии разлива медовухи в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова

Как получилось, что именно в эту дату празднуют День студента? И при чем здесь Московский университет имени М. В. Ломоносова?

День памяти христианской мученицы Татьяны Римской в православной традиции празднуется 25 января. Именно в этот день в 226 году она приняла мученическую смерть. Святая была очень почитаема на Руси, а 25 января был широко известен как Татьянин день благодаря церковному и народному календарям.

На Татьянин день пекли каравай и следили за приметами: солнце – к раннему возвращению птиц с юга, метель – к неурожаю. Рожденных в эту дату и около нее девочек часто называли Татьянами и было принято поздравлять их с именинами. В народе считали, что такие девочки станут хорошими хозяйками.

Как святая Татьяна связана со студентами?

Главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова I.s.kopytov (CC BY-SA 4.0) I.s.kopytov (CC BY-SA 4.0)

Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета, первого в России. Прошение об этом подал граф Иван Шувалов. Для него этот день был особенным, так как его мать звали Татьяной и он очень хотел порадовать ее таким своим достижением. При этом концепцию университета разрабатывал известный ученый Михаил Ломоносов. Именно его имя с 1940 года носит университет.

Портрет И. И. Шувалова, Ф. С. Рокотов, 1760; портрет Елизаветы Петровны, 1740-е, неизвестный художник Эрмитаж; Общественное достояние Эрмитаж; Общественное достояние

Святую Татьяну признали покровительницей всех студентов, в день памяти ей молятся о хорошей учебе и прибавлении ума.

В 1791 году при университете был открыт домовой храм Святой Мученицы Татианы. В советское время его закрыли, в здании находился студенческий клуб МГУ, а в 1990-е годы церковь была снова открыта. Сегодня она примыкает к факультету журналистики МГУ на Моховой улице – одному из первых исторических зданий университета.

Храм Мученицы Татианы при МГУ A.Savin, Wikipedia A.Savin, Wikipedia

Еще с XIX века Татьянин день «назначили» днем российских студентов, и они праздновали его довольно шумно – устраивали гулянья, закатывали банкеты в ресторанах. Также это всегда был особенный день именно для Московского университета как день его рождения.

Каждый год 25 января ректор МГУ Виктор Садовничий угощает студентов традиционным слабоалкогольным напитком – медовухой, разливая ее прямо из больших бочек. Пробует праздничный напиток и сам. Чаще всего в этот день проходят уже последние экзамены зимней сессии и начинаются студенческие каникулы.

Ректор МГУ Виктор Садовничий во время традиционной церемонии разлива медовухи в Татьянин день Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

В 2005 году именно 25 января стало официальным праздником – Днем российского студенчества.

Разночтение дат

До революции Татьянин день (и День студента) отмечали 12 января. И именно в эту дату был основан университет. Почему же теперь это 25 января? Все дело в том, что после революции в 1918 году Россия перешла на григорианский календарь, которым уже давно пользовалась вся Европа. По новому стилю все даты автоматически сдвинулись на 13 дней. И получилось 25 января.

Студенческий праздник в Татьянин день и в честь 250-летия МГУ имени М. В. Ломоносова, 2005 год Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Однако вот незадача: в пересчете дат считается, что в XVIII веке разница между григорианским и юлианским календарем составляла 11 дней. Так что на самом деле день основания университета нужно было бы считать 23 января.

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