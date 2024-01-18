В состав Санкт-Петербурга входит еще 9 других городов 🤯 Какие? 

И Москва, и Севастополь тоже являются федеральными городами и поэтому включают в себя и другие населенные пункты. Но так много «включенных» городов есть только у Северной столицы.

Санкт-Петербург постоянно расширял границы. За три века его площадь выросла с 12 до 1439 кв. километров.

С момента своего основания в 1703 году Петербург был губернским (главным) городом Санкт-Петербургской губернии. Вслед за Петербургом губерния меняла название: в 1914 году стала Петроградской, в 1924-м – Ленинградской.

В 1931 году Ленинград выделили из состава региона, и он стал городом республиканского подчинения. Постепенно он стал включать в свои границы бывшие пригороды.

Сейчас в состав Санкт-Петербурга – города федерального значения – входит 21 поселок и 9 городов.

Наталья Носова Наталья Носова

1. Зеленогорск

Где находится: в 54 км от центра Санкт-Петербурга на северо-запад

Первое упоминание о Зеленогорске встречается еще в XVI веке: тогда это был шведский рыбацкий поселок Териоки. В состав Российской Империи он вошел в 1721 году, после того как Россия и Швеция подписали Ништадтский мирный договор, завершивший Северную войну. Большую часть населения Териоки составляли финны.

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С 1918 по 1940 год Териоки входил в состав Финляндии, по итогам Советско-финской войны 1939 – 1940 гг. перешел в состав СССР. Во время Второй мировой был снова оккупирован, окончательно стал советским в 1944 году.

В 1946 году Териоки получил статус города, а в 1948 году его переименовали в Зеленогорск.

2. Сестрорецк

Где находится: в 39 км от центра Санкт-Петербурга на северо-запад

Датой основания Сестрорецка считается 20 сентября 1714 года, когда на побережье Финского залива вблизи устья реки Сестры впервые побывал Петр I. Здесь он позднее построил свою резиденцию. В 1724 году здесь же начал работать Cестрорецкий оружейный завод: в 1891 году на нем создали знаменитую винтовку Мосина.

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16 июня 1925 года Сестрорецку присвоили статус города.

Побережье Финского залива от Сестрорецка до Зеленогорска стало популярной курортной зоной еще в XIX веке. Здесь и сегодня работает множество санаториев.

3. Кронштадт

Где находится: в 50 км от центра Санкт-Петербурга на северо-запад

18 мая 1704 года близ острова Котлин освятили крепость Кроншлот, основанную по указу Петра I. Эта дата считается днем основания Кронштадта. Сам же город-крепость Кронштадт Петр заложил на острове Котлин 18 октября 1723 года.

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Миссией Кронштадта было защищать Санкт-Петербург с моря. Всю свою историю он был и остается военно-морской базой Балтийского флота.

4. Колпино

Где находится: в 40 км от центра Санкт-Петербурга на юго-восток

В 1722 году при пильной мельнице на реке Ижоре появилась рабочая слобода Колпино. Вскоре при мельнице стали открывать железные, медные, якорные и молотовые заводы. Работали они на нужды Адмиралтейства, поэтому их стали называть Адмиралтейские Ижорские заводы.

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В 1803 году все предприятия объединили в машиностроительный завод. В общей сложности заводы функционировали ровно 300 лет.

Статус города Колпино присвоили в 1912 году.

5. Красное Село

Где находится: в 30 км от центра Санкт-Петербурга на юго-запад

История города началась в 1716 году с бумажной фабрики, основанной по указу Петра I, она работала до 2003 года.

В середине XVIII века Красное Село стало местом проведения военных маневров, здесь были расквартированы гвардейские части Петербургского гарнизона.

SadPetzl (CC BY-SA 4.0) SadPetzl (CC BY-SA 4.0)

Столетие спустя за Красным Селом закрепился статус летней воинской столицы Российской Империи: в нем появился большой военно-учебный комплекс.

В 1925 году Красное Село получило статус города.

6. Павловск

Где находится: в 37 км от центра Санкт-Петербурга на юг

12 декабря 1777 года императрица Екатерина II пожаловала своему сыну, будущему императору Павлу, две деревни по берегам реки Славянки (в 25 км к югу от современного центра Санкт-Петербурга). Эти территории получили названия Павловского села.

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12 ноября 1796 года, через неделю после вступления на престол, Павел переименовал село в город Павловск. С 1918 по 1944 год он именовался Слуцком – в честь революционерки Веры Слуцкой.

7. Пушкин

Где находится: в 30 км от центра Санкт-Петербурга на юг

В XVII веке на месте Пушкина была шведская усадьба Саари Моис (Saaris moisio). Русские называли ее Сарская мыза.

После присоединения территорий к Российской империи в ходе Северной войны Сарскую мызу стали называть Сарским Селом. 5 июля 1710 года Петр I подарил ее своей будущей жене Екатерине Алексеевне. С началом дворцового строительства мыза получила высокий титул Царского Села.

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Статус города оно получило в 1808 году. В 1918 советские власти разместили в бывших дворцах детские «колонии» (санатории и лагеря), и город переименовали в Детское Село.

А 10 февраля 1938 оно сменило имя на Пушкин – в ознаменование столетней годовщины смерти поэта.

8. Петергоф

Где находится: в 40 км от центра Санкт-Петербурга на юго-запад

До XVII века на месте Петергофа были финские деревни. В 1710 году Петр I основал здесь свою загородную резиденцию с роскошным парком и фонтанами. При ней появилась слобода.

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В 1721 году в Петергофе открылась гранильная фабрика, где создавали украшения из драгоценных камней для царской семьи. После 1947 года она сменила профиль на производство часов.

Петергоф получил статус города в 1762 году. До 1917 года он был летней императорской резиденцией. Сильно пострадал во время немецкой оккупации в годы Второй мировой войны. С 1944 по 2009 год носил имя Петродворец.

9. Ломоносов

Где находится: в 52 км от центра Санкт-Петербурга на юго-запад

В 1710 году Петр I пожаловал землю на южном берегу Финского залива князю Александру Меншикову, и он построил там резиденцию под названием Ораниенбаум. Восточнее резиденции выросла деревня, которая постепенно превращалась в большую дворцовую слободу.

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С 1743 по 1761 год хозяином Ораниенбаума был будущий император Пётр III. В 1780 году Ораниенбаум получил статус города. До революции он принадлежал членам императорской семьи и герцогам Мекленбург-Стрелицким, породнившимся с Романовыми.

В 1948 году город переименовали в Ломоносов: в середине XVIII века в близлежащей деревне Усть-Рудица ученый Михаил Ломоносов создал первую в мире фабрику по изготовлению стекляруса, бисера и смальты для мозаики.

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