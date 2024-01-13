Какие русские песни перепели зарубежные звезды (ВИДЕО)

Группа The Cover Girls перепела одну из самых популярных песен Виктора РезниковаАрхивное фото
Одна из самых популярных песен дискотек 2000-х – это «Around The World» немецкой поп-группы ATC. Она держалась на первом месте в национальном хит-параде Германии целых шесть недель, стала лидером и других европейских чартов.
Ее авторы – музыканты из российской группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин. В России она вышла в 1998 году в исполнении солистки группы Елизаветы Роднянской, ее услышали немецкие продюсеры и сделали на нее кавер, который завирусился по всему миру.
На эту песню в дальнейшем были десятки каверов, и почти все они были популярны. Среди них – The Disco Boys (2012), Carolina Marquez ft. Flo Rida & Dale Saunders (2013), Melanie C with the Berlin Orchestra (2018).
Свою версию этой песни под названием «Пятница» выпустили недавно и в России.
В конце 1980-х на волне перестройки американские и советские деятели искусства начали общаться и проводить творческие встречи. Так, американские продюсеры заинтересовались песней известного советского композитора Виктора Резникова «Домовой». На его музыку был написан новый текст, сделана танцевальная аранжировка, и песня под названием «Don’t Stop Now» отправилась покорять просторы американских чартов. Исполняла ее популярная группа того времени The Cover Girls.
После успеха этой песни за рубежом Виктор Резников и музыкант Дэн Мерилл в 1991 году организовали группу SUS (Soviet Union-United States). Резников сделал несколько американских версий своих русских песен, однако записать успели только четыре. В начале 1992 года композитор погиб в автомобильной аварии в Санкт-Петербурге.
Песня SUS «These Eyes» – это его песня «Признание».
Американская инди-группа Brazzaville много раз перепевала русские и советские хиты, но, пожалуй, песня группы «Кино» «Звезда по имени Солнце» стала наиболее известной в их творчестве. Эта же песня дала название их альбому 2006 года.
Группа неоднократно выступала в России и даже записывала синглы с российскими музыкантами.
Итальянская группа Vanilla Sky решила не только сделать современную версию советской песни, но и вообще спеть ее по-русски. «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» в исполнении Нины Бродской.
Эта песня советского композитора Раймонда Паулса и поэта Андрея Вознесенского – одна из самых узнаваемых в репертуаре Аллы Пугачевой. И неожиданно именно она стала безумно популярной в странах Азии. В сети есть множество кавер-версий разных лет на японском, корейском и даже на персидском языке. Были даже версии, что это на самом деле народная японская песня! Но нет, песня советская авторская.
А вот австралийская группа The Seekers перепела на самом деле русскую народную песню про Стеньку Разина. И она стала хитом австралийских и британских чартов конца 1960-х!
В России ее исполняют до сих пор, особенно на концертах народной музыки.
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