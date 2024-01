Какие русские песни перепели зарубежные звезды (ВИДЕО)

1. ATC, «Around The World» (2000)

Одна из самых популярных песен дискотек 2000-х – это «Around The World» немецкой поп-группы ATC. Она держалась на первом месте в национальном хит-параде Германии целых шесть недель, стала лидером и других европейских чартов.

Ее авторы – музыканты из российской группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин. В России она вышла в 1998 году в исполнении солистки группы Елизаветы Роднянской, ее услышали немецкие продюсеры и сделали на нее кавер, который завирусился по всему миру.

«Руки вверх!», «Песенка» (1998)

На эту песню в дальнейшем были десятки каверов, и почти все они были популярны. Среди них – The Disco Boys (2012), Carolina Marquez ft. Flo Rida & Dale Saunders (2013), Melanie C with the Berlin Orchestra (2018).

Свою версию этой песни под названием «Пятница» выпустили недавно и в России.

DJ Smash & Клава Кока, «Пятница» (2023)

2. The Cover Girls, «Don't Stop Now» (1990)

В конце 1980-х на волне перестройки американские и советские деятели искусства начали общаться и проводить творческие встречи. Так, американские продюсеры заинтересовались песней известного советского композитора Виктора Резникова «Домовой». На его музыку был написан новый текст, сделана танцевальная аранжировка, и песня под названием «Don’t Stop Now» отправилась покорять просторы американских чартов. Исполняла ее популярная группа того времени The Cover Girls.

Виктор Резников, «Домовой» (1989)

После успеха этой песни за рубежом Виктор Резников и музыкант Дэн Мерилл в 1991 году организовали группу SUS (Soviet Union-United States). Резников сделал несколько американских версий своих русских песен, однако записать успели только четыре. В начале 1992 года композитор погиб в автомобильной аварии в Санкт-Петербурге.

Песня SUS «These Eyes» – это его песня «Признание».

Виктор Резников, «Признание» (1988)

4. Brazzaville, «Star Called Sun» (2006)

Американская инди-группа Brazzaville много раз перепевала русские и советские хиты, но, пожалуй, песня группы «Кино» «Звезда по имени Солнце» стала наиболее известной в их творчестве. Эта же песня дала название их альбому 2006 года.

Группа неоднократно выступала в России и даже записывала синглы с российскими музыкантами.

«Кино», «Звезда по имени Солнце» (1987)

5. Vanilla Sky, «Zvenit Yanvarskaya Viuga» (2014)

Итальянская группа Vanilla Sky решила не только сделать современную версию советской песни, но и вообще спеть ее по-русски. «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» в исполнении Нины Бродской.

Нина Бродская, «Звенит январская вьюга» (1973)

6. Deai, «Million Scarlet Roses» (2019)

Эта песня советского композитора Раймонда Паулса и поэта Андрея Вознесенского – одна из самых узнаваемых в репертуаре Аллы Пугачевой. И неожиданно именно она стала безумно популярной в странах Азии. В сети есть множество кавер-версий разных лет на японском, корейском и даже на персидском языке. Были даже версии, что это на самом деле народная японская песня! Но нет, песня советская авторская.

Алла Пугачева, «Миллион алых роз» (1983)

7. The Seekers, «The Carnival Is Over» (1967)

А вот австралийская группа The Seekers перепела на самом деле русскую народную песню про Стеньку Разина. И она стала хитом австралийских и британских чартов конца 1960-х!

В России ее исполняют до сих пор, особенно на концертах народной музыки.

Георгий Отс, «Из-за острова на стрежень»