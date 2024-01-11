10 самых популярных мастеров рукоделия из России (ФОТО)

В России всегда было развито домашнее вышивание и вязание как способ компенсировать дефицит вещей в магазинах. Но теперь это по-настоящему модное занятие, которое еще и приносит деньги.

У каждого в России, вероятно, есть теплые носочки, заботливо связанные бабушкой. А у кого-то еще и свитера, шарфы, шапки, варежки. Эти часто не слишком искусные и изящные вещи современные дети и подростки отказываются носить. А в советское и перестроечное время при большом дефиците всего это порой был единственный способ утеплиться на зиму.

Сегодня мир рукоделия изменился радикально – теперь это не только творчество, но и настоящее искусство. Кроме того, в него вошло и множество мужчин.

Давайте взглянем на работы талантливых рукодельниц (и рукодельников).

1. Светлана Панина и Ксения Громова – вышивка гладью

Светлана Панина и ее работы Светлана Панина

Брошки и воротнички с портретами животных и цветами, елочные игрушки, сережки. Все это Светлана и Ксения вышивают гладью и научили этому уже более 5 тыс. женщин.

Светлана с самого детства вышивала крестиком. Еще в советское время маленькой девочкой поехала с родителями на каникулы в Карпаты (Западная Украина) и там завороженно смотрела, как венгерская бабушка вышивала традиционный рушник. Та самая мастерица и научила Светлану вышивать. С тех пор рукоделие спасало ее в самые сложные периоды, буквально помогало выжить и забыть грустные мысли.

Портреты людей и питомцев в технике вышивки гладью Светлана Панина

В какой-то момент девушке стало тесно в формате вышивки крестиком – мастер слишком зависима в ней от готовых дизайнов и канвы. А вот вышивка гладью дает настоящий полет творчества и фантазии. Она стала вышивать животных, делала на заказ портреты питомцев, и почему-то очень часто зайчиков.

«В какой-то момент я устала тиражировать одни и те же вышивки и подумала: надо, чтобы все сами научились вышивать таких», – говорит Светлана. Так родилась идея мастер-класса и появилась школа вышивки «Твори».

В 2019-м Светлана начала работать вместе с художницей-портретистом Ксенией Громовой, которая вышивает в технике глади не только животных, но и портреты известных людей.

Работы для бренда Guerlain Студия «Твори»

Теперь они вместе творят, ведут курсы, пишут книги и даже выполнили заказ для дома Guerlain: во время пандемии вышивали для них цветы на масках, а также брошки с ландышами для лимитированного аромата.

Вышивка в стиле Гарри Поттера Студия «Твори»

Недавно вышивальщицы выпустили книгу «Школа вышивки для поттероманов» («Эксмо», 2023) с 28 сюжетами для вышивки гладью из вселенной Гарри Поттера.

2. Андрей Курочкин – вязание спицами

Андрей ломает стереотипы, доказывая, что мужчины тоже могут вязать. У «вязайнера», как он сам себя называет, более миллиона подписчиков в соцсетях, и теперь бывший программист пишет книги о вязании и учит рукоделию других. Его самого научила вязать жена Таня, также известная блогер и вязальщица.

Андрей вяжет брутальные шарфы и настоящие мужские кардиганы (точнее, «кардиганища»). А самая известная фишка Курочкина – «свитер брата» в стиле Данилы Багрова из культовой ленты «Брат». На обложке его новой книги о вязании «Легендарный Свитер Брата» («Бомбора», 2023) стоит отсылка к знаменитой фразе главного героя фильма Данилы: «Сила в пряже».

3. Натела Астахова – вяжущий художник

Натела – настоящий виртуоз вязания, причем потомственный: ее бабушка из Оренбурга вязала знаменитые пуховые платки. Натела с детства занималась творчеством и живописью и получила художественное образование. А теперь она вяжет роскошные кардиганы, кафтаны, шапки, перчатки и другие теплые и уютные вещи.

Стоят работы недешево – цена на некоторые свитера достигает несколько десятков тысяч рублей (несколько сотен евро). Недавно Натела ушла с работы и стала заниматься своим хобби фултайм. Вязальщица считает, что творчество может сделать человека счастливым и помогает пережить даже самые сложные времена.

Кстати, муж Нателы Кирилл Астахов тоже увлекся вязанием, и его мухоморы уже покорили соцсети.

4. Полина Майорова – плетение из бумажной лозы

До того как открыть свою школу плетения из лозы, Полина работала в полиции. Плетением из бумажной лозы увлеклась в декрете в 2015 году: нашла в сарае пачку старых газет и пожалела выкидывать их. Google в помощь – и вот Полина уже делает первые шаги, и из простой газетной бумаги волшебным образом появляются корзины, сумки, а потом и целые сундуки, комоды, столы и самый разнообразный декор для дома и аксессуары.

Сегодня у Полины более 150 тыс. подписчиков, и она обучила уже более тысячи рукодельниц, многим помогла превратить хобби в бизнес. На творчество Полина «подсадила» и своего мужа, также в прошлом сотрудника полиции, и теперь он самостоятельно плетет и сундуки, и мебель.

5. Елена Скрипина – вязание салфеток крючком

У Елены Скрипиной более 10 тыс. подписчиков в социальных сетях, и они с интересом смотрят видеоуроки по вязанию крючком. Елена – адепт современного ажурного вязания. Ее авторские рельефные салфетки покорили мир рукодельниц, и она написала обучающую книгу о том, как их вязать с конструктором и схемой.

Помимо этого мастерица написала полный справочник по отделке вязаных изделий крючком под названием «Идеальная кайма». Она не только дает советы, но даже помогает в точности рассчитать математическую формулу для отделки изделия.

6. Юлия Гендина – современное интерьерное вязание

Юлия – автор книги «Вязаный дом» и еще нескольких бестселлеров о вязании. Своим крючком она действительно уже обвязала весь дом и превращает любую затею в нескучное интерьерное решение. Подушки, пледы, ковры – из-под ее крючка выходит уютная геометрия и настоящая поэзия мозаичного вязания.

Юлия учит вязать других – снимает видеоуроки даже для вязания с детьми. Она сама как мама понимает, как важно привлекать их к хобби. А еще Юлия сформировала целый клуб единомышленников – они вместе вяжут, обмениваются опытом.

7. Марина Горштейн – ажурные шали

Марина Горштейн – дизайнер с большим стажем, ловко орудующая и спицами, и крючком. Шесть лет назад она сама придумала себе вызов – связать шали и так их подать, чтобы они перестали восприниматься «бабушкиными» и стали настоящим стильным аксессуаром с подиума.

Идеи своих ажурных трикотажных шалей Марина берет у самой природы – сибирских лесов, алтайской реки Катунь, шелка полевых трав. Треугольные, полукруглые и другие сложные шали научились вместе с Мариной вязать уже более 3 тыс. женщин. А свои лучшие работы она собрала в обучающую книгу «Искусство вязания шали».

8. Анна Климова – печворк

В России многие поколения рукодельниц использовали оставшиеся кусочки ткани для создания одеял. Тысячи маленьких фрагментов складываются в единую композицию.

Лоскутное шитье, или, как его называют сегодня, печворк, стало очень популярным занятием и превратилось в настоящее искусство. Уже 10 лет Анна Климова обучает этому всех желающих, продолжая семейные традиции.

«Сейчас мастера не шьют из остатков, для лоскутного шитья есть специальные ткани, – рассказывает Анна. – Лоскутное полотно – настоящий шедевр, который можно передавать по наследству как семейную реликвию».

9. Оксана Аксенова – вязание из шнура

Сумочки, рюкзаки, корзинки, подушки, пуфы, ковры – оказывается, все это можно связать из... шнура! Да так, что это будет выглядеть невероятно стильно!

«Вязаные изделия способны наполнить уютом и особым теплом любое помещение», – считает Оксана. Она с детства увлекалась макраме, вязанием крючком и спицами, но нашла еще одно увлечение – вязание из шнура. Девушка даже наладила собственное производство материала.

10. Наташа Тищенко – амигуруми

Natura_crochet Natura_crochet

Русская рукодельница Наташа Тищенко известна далеко за пределами России. В ее социальных сетях (под ником natura_crochet) более 100 тыс. подписчиков, а ее книга «Aquatic Amigurumi» c самоучителем по вязанию ярких подводных кукол в японском стиле амигуруми еще в 2022 году была опубликована в Европе и стала бестселлером.

Наташа начала вязать крючком для своих двух сыновей – уж очень им нравились разные мягкие игрушки. По профессии она архитектор, и она просто влюблена в японскую и корейскую кухню, музыку и кинематограф и в японский стиль амигуруми.

Natura_crochet Natura_crochet

Недавно на русском языке вышла книга «Лось Вова и другие яркие личности», в которой Наташа учит вязать очаровательные уже «наземные» игрушки – лося Вову, гуся Гуся, кота Тигра и других.

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