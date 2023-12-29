10 главных театров Санкт-Петербурга

Оказаться в Северной столице и не побывать хотя бы в одном из ее театров? Ситуация из разряда невозможных. Рассказываем о главных сценах.

1. Мариинский театр

Николай Булыкин (CC BY-SA 4.0) Николай Булыкин (CC BY-SA 4.0)

В 2023 году театр отметил 240-летие: он основан указом Екатерины II в 1783 году. Для Большого театра (так он тогда назывался) построили каменное здание на Театральной площади – на тот момент крупнейшее театральное пространство в Европе. В нем выступала придворная труппа, давали оперные, балетные и драматические спектакли.

Именно здесь состоялась премьера одной из первых русских опер – «Ивана Сусанина» Катарино Кавоса, а также «Жизни за царя» и «Руслана и Людмилы» Глинки, дебют в качестве балетмейстера Мариуса Петипа. В стенах театра рождались такие шедевры, как «Щелкунчик» и «Спящая красавица» на музыку Чайковского. А в 1862 году публика рукоплескала «Силе судьбы», которую Джузеппе Верди написал специально для театра.

Александр Демьянчук/TASS Александр Демьянчук/TASS

В 1866-м театр перебрался в новое здание и стал Мариинским, в честь императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. На его сцене блистали Анна Павлова и Матильда Кшесинская, Вацлав Нижинский, Михаил Барышников, Рудольф Нуреев.

Сегодня в балетных постановках театра выступают Диана Вишнева, Екатерина Кондаурова, Виктория Терешкина, а среди оперных звезд Анна Нетребко, Хибла Герзмава, Василий Герелло, Ильдар Абдразаков.

2. Большой драматический театр

Алекс Флорштейн Федоров (CC BY-SA 4.0) Алекс Флорштейн Федоров (CC BY-SA 4.0)

Один из первых советских театров предложили в 1919 году создать писатель Максим Горький и актриса Мария Андреева. Первым его спектаклем стал шиллеровский «Дон Карлос».

В первые годы существования БДТ над его постановками работали поэт Александр Блок, художники Мстислав Добужинский, Борис Кустодиев и Александр Тышлер.

Финальная часть торжественного вечера, посвященного 100-летию Большого драматического театра им. Товстоногова Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Больше тридцати лет театр возглавлял Георгий Товстоногов: он не просто вдохнул в него новую жизнь, но и сумел влюбить в него зрителей. Суровая классика вроде горьковских «Варваров» соседствовала с лирическими «Вечерами» Александра Володина, «Эзоп» – с «Идиотом» Достоевского.

3. Михайловский театр

Оля Макс (CC BY-SA 3.0) Оля Макс (CC BY-SA 3.0)

Здание театра – настоящее воплощение храма искусств. Сдержанный и строгий внешне, внутри он поражает имперской роскошью. Положение обязывает: его возвели по соседству с Михайловским замком, резиденцией великого князя Михаила Павловича.

В театре выступали Иоганн Штраус, Люсьен Гитри, Федор Шаляпин и Сара Бернар. После революции оперетты в репертуаре театра сменились операми – здесь прошли премьеры «Леди Макбет Мценского уезда» и «Войны и мира».

Вячеслав Прокофьев/TASS Вячеслав Прокофьев/TASS

Сегодня в репертуаре театра классические балеты в хореографии Начо Дуато и Михаила Мессерера, оперы в постановке Эрика Вижье и других.

4. Театр балета Бориса Эйфмана

Основатель театра называет балет глубоко религиозным искусством – особый язык Бориса Эйфмана принес театру международную известность. Он создавал свой театр на пересечении русской классической школы и балетного авангарда, называя его танцем эмоций.

В танце актеры театра передают не просто образы, но размышляют о самых сложных вопросах мироздания. Репертуар основан на литературной классике – здесь шли и идут «Анна Каренина», «Русский Гамлет», «Эффект Пигмалиона», «Чайка».

5. Александринский театр

Алекс Флорштейн Федоров (CC BY-SA 4.0) Алекс Флорштейн Федоров (CC BY-SA 4.0)

Первым директором первого в России публичного театра «для представления трагедий и комедий», который основала императрица Елизавета Петровна в 1756 году, был драматург Александр Сумароков, а худруком – знаменитый актер Федор Волков.

Именно в Александринке состоялись премьеры «Горя от ума» Грибоедова и пушкинского «Бориса Годунова», а в революционном феврале 1917-го на сцене театра показали постановку Всеволода Мейерхольда и Александра Головина «Маскарад».

Александр Демьянчук/TASS Александр Демьянчук/TASS

Сегодня в репертуаре театра русская классика, документальные пьесы об Александринке в блокадные годы и о блаженной Ксении Петербургской, аудиовизуальные и саунд-проекты.

6. Малый драматический театр – Театр Европы

Артем Васильев (CC BY-SA 2.0) Артем Васильев (CC BY-SA 2.0)

История театра связана прежде всего с именем Льва Додина: он стал его главным режиссером в 1983-м и худруком в 2003-м. Особый авторский язык принес театру международную известность. С 1988 года он наряду с миланским Picolo и парижским Odeon носит статус «Театр Европы». В репертуаре МДТ сегодня Шекспир, Чехов, Тургенев, Достоевский, Окуджава и другие.

7. Драматический театр им. Комиссаржевской

Флорштейн (CC BY-SA 3.0) Флорштейн (CC BY-SA 3.0)

Он возник в дни блокады Ленинграда – в октябре 1942 года. Городской театр, или, как его тогда называли, Блокадный, несмотря на нечеловеческие условия, поддерживал в своих зрителях силу духа. Больше полувека театр носит имя актрисы Веры Комиссаржевской.

Сегодня репертуар строится на режиссерском многообразии – авторском прочтении классики и драматургии новой волны.

8. Театр музыкальной комедии

Флорштейн (CC BY-SA 3.0) Флорштейн (CC BY-SA 3.0)

Один из самых жизнерадостных театров Петербурга начинал с оперетт и комических опер. В 1930-е здесь работали композитор Исаак Дунаевский и хореограф Касьян Голейзовский. А в годы блокады Музкомедия была единственным театром, который не закрылся и работал все 900 дней.

Сегодня в репертуаре театра есть классические и современные российские и западные оперетты и мюзиклы, от «Мышеловки» по Агате Кристи до «Петра I».

9. Театр балета им. Леонида Якобсона

GAlexandrova (CC BY-SA 4.0) GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

Для Советского Союза появление этого театра в 1966 году было настоящим явлением: его репертуар был посвящен исключительно балету. Основатель Леонид Якобсон танцевал на сценах Мариинки и Большого, оставаясь в рамках классического балета, он создал собственный характерный язык.

Петр Ковалев/TASS Петр Ковалев/TASS

Сегодня в афише театра классические и современные постановки, от любимого всеми «Щелкунчика» до спектаклей в авторской хореографии Якобсона.

10. Санкт-Петербургский театр им. Ленсовета

Дарья Пичугина (CC BY-SA 2.5) Дарья Пичугина (CC BY-SA 2.5)

История театра как нельзя лучше отражает бурную историю страны в XX веке. Он появился в 1933 году и пережил борьбу с мейерхольдовщиной (первым худруком был его ученик Исаак Кролль), творческие поиски новой формы и создание репертуара из пьес современных советских и зарубежных драматургов.

В 2000-х театр возглавлял режиссер Юрий Бутусов, который создал узнаваемое лицо театра, говорящего со зрителем о месте человека в мире.

Сегодня в афише большая палитра спектаклей, от гоголевского «Ревизора» до «Сеньора из высшего общества» Джулио Скарначчи и Ренцо Тарабузи.

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