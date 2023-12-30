Не только Новый год: какие праздники русские отмечают в январе? 

Январь, пожалуй, самый «праздничный» месяц в России: один праздник плавно переходит в другой, и так несколько раз!

Январь – один из самых любимых россиянами месяцев, потому что его открывают восемь нерабочих дней. Но в январе есть еще несколько праздничных поводов.

7 января – Рождество Христово

Отмечать Рождество православные россияне начинают еще 6 января – в Рождественский сочельник. Это последний и самый строгий день 40-дневного Рождественского поста: церковь предписывает воздерживаться от еды, разрешается только сочиво – зерна пшеницы, отваренные с медом или сухофруктами (отсюда и слово «сочельник»). 6 января начинается череда рождественских богослужений.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в Храме Христа Спасителя в Москве в 2023 году Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

До революции 1917 года Рождество в России отмечали 25 декабря – по юлианскому календарю. С 1918 года страна перешла на григорианский календарь, и для граждан праздник переехал на 13 дней вперед.

Между тем Русская православная церковь (РПЦ) по-прежнему живет по старому стилю, то есть по юлианскому календарю. На сайте РПЦ всегда указывают обе даты текущего дня – по новому стилю, соответствующую григорианскому календарю, и по старому стилю, соответствующую юлианскому. Таким образом, григорианское 7 января – это и есть юлианское 25 декабря.

В Советском Союзе 7 января было нерабочим до 1929 года. Традицию отдыхать в этот день возобновили только в 1991 году.

С 6 по 18 января – Святки

Святки – 12 дней между Рождеством и Крещением. Начинаются они в Рождественский сочельник, а завершаются в Крещенский.

У этого праздничного периода языческие корни. В дохристианские времена славяне сразу после дней зимнего солнцестояния 20–22 декабря отмечали праздник Коляды, который означал смену сезонов и наступление зимы. Христианство стремилось вытеснить языческие традиции новыми религиозными праздниками: отсюда Рождество назначили на очень близкую к солнцестоянию дату – 25 декабря. Святки приурочили к христианскому празднику, но обрядовой составляющей они не утратили.

Артисты театра народной песни «Узорочье» во время колядных гуляний Alexander Ryumin/TASS Alexander Ryumin/TASS

Святки считались пограничным периодом года: в язычестве – временем между зимой и весной, при христианстве – между двумя важными религиозными праздниками. В народном сознании такое междувременье позволяло колядовать – ходить в гости, исполняя ритуальные обрядовые песни – колядки, и даже гадать. Сегодня в эти даты устраивают народные гулянья.

14 января – Старый Новый год

Неофициально этот праздник знаменует окончание новогодних торжеств: во многих домах убирают елки и украшения, а в городах демонтируют праздничную иллюминацию.

Alexander Demianchuk/TASS Alexander Demianchuk/TASS

С самой же датой 14 января вышла интересная история.

В 1699 году царь Петр I реформировал в России систему летосчисления. Начиная с 1700 года он заменил отсчет времени с года Сотворения мира (от 5508 года) на год Рождества Христова, а также назначил празднование Нового года на 1 января вместо 1 сентября, которое соответствовало византийской традиции. С 1918 года страна перешла с юлианского на григорианский календарь, и летосчисление подвинулось на 13 дней вперед. Получается, что григорианский Новый год 1 января – это юлианское 19 декабря. Соответственно, юлианское 1 января – это григорианское 14 января. Так что Старый Новый год – это Новый год по юлианскому календарю, или старому стилю.

К слову, Русская православная церковь отмечает начало церковного года, или Церковное новолетие, согласно византийской традиции – 1 сентября по юлианскому календарю (или 14 сентября по григорианскому).

19 января – Богоявление, или Крещение Господне

Этот христианский праздник посвящен крещению Иисуса в реке Иордан: в этот момент он впервые представил себя миру как Спаситель, а еще явила себя миру Святая Троица.

Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

В этот день по всей стране во льду водоемов или рек вырубают проруби и православные священники совершают освящение воды. Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. Окунаться в нее принято трижды – во имя Святой Троицы. Перед каждым погружением крестятся.

Важная часть праздника – его канун, Крещенский сочельник, или Навечерие Богоявления. В этот день воцерковленные люди держат пост: есть можно только сочиво. В Навечерие проходят богослужения и в церкви совершается первое освящение воды.

25 января – Татьянин день

В этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. По тогдашнему – юлианскому – календарю, это случилось 12 января, в день памяти преподобной Татианы Римской.

Yegor Aleyev/TASS Yegor Aleyev/TASS

В 1791 году в одном из флигелей университетского здания появился домовой храм Мученицы Татианы. Ее стали считать покровительницей учебного заведения, а затем и всех студентов.

25 января 2005 года президент России подписал указ об установлении в РФ Дня российского студенчества 25 января.

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