Какие новогодние подарки дарили на фронте Второй мировой войны

Даже в суровых фронтовых условиях бойцы отмечали Новый год и с нетерпением ждали подарков из тыла.

Открытки и письма

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Обычные приметы праздника – наряженная елка и подарки под ней, казалось, остались далеко в тылу. Но бойцы старались, как могли, воссоздать новогоднюю атмосферу. Если не было елки, годилось любое дерево, которое украшали самодельными игрушками из бинтов, этикеток от консервов, а вместо звезды на верхушку могли закрепить конфету в яркой упаковке.

К празднику из тыла на фронт летели открытки и письма: только осенью 1941 года московское издательство «Искусство» отпечатало 300 тыс. новогодних поздравительных карточек, а всего за зиму их выпустили порядка 15 млн. На них изображали сюжеты фронтовых будней, карикатуры на гитлеровских солдат и, конечно, Деда Мороза, который тоже разил врагов.

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Посылки из тыла

Солдаты празднуют Новый год, Московский регион. 1942 Архивное фото Архивное фото

На фронт к Новому году отправляли посылки: оставшиеся в тылу хотели подбодрить своих родных и близких. Собирали самое необходимое – теплые носки и варежки, валенки и ватники, табак, вышитые своими руками кисеты для табака, бумагу для писем, папиросы, конфеты и печенье. К подготовке подарков присоединялись совхозы и фабрики, школьники и взрослые. Сушили овощи, пекли пряники и печенье, перерабатывали мясо на колбасу.

В городах и селах объявляли сборы продуктов и вещей: только в декабре 1941-го из Куйбышева на Северо-Западный фронт отправили 11 тонн разнообразного печенья и конфет, колбас, яблок.

«С большой любовью готовят новогодние подарки защитникам родины горняки Северо-Уральских бокситовых рудников. Первая партия – 400 посылок – уже отправлена. В посылки вложены вино, печенье, папиросы, табак, конфеты, шоколад, колбаса и т. д.», – сообщалось в газете «Карпинский рабочий» тех лет.

Часто тыловики выезжали на фронт, чтобы поздравить солдат с Новым годом и вручить им подарки.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Оборона Москвы. Танкисты отправляются на фронт 31 декабря 1941 года Александр Капустянский/Sputnik Александр Капустянский/Sputnik

Помимо полезных подарков в посылки вкладывали и сладкие. Многие кондитерские фабрики в годы войны эвакуировали, и они продолжали работать. Шоколад входил, например, в обязательный рацион летчиков и моряков-подводников, а в посылки к Новому году вкладывали шоколад «Гвардейский» и «Кола» (с экстрактом ореха кола, который считался проверенным тонизирующим средством и спасал от авитаминоза). В Ленинграде продолжала работу кондитерская фабрика им. Крупской: в 1943-м здесь начали выпускать конфеты «Мишка на Севере» – только за один год с конвейера их сошло 3 тонны!

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Даже упаковка новогодних подарков была праздничной: на небольших холщовых мешках вышивали «Защитник Родины».

Сюрпризы к Новому году

Западный фронт. Трудящиеся Казахстана привезли новогодние подарки 1073-му стрелковому полку 8-й гвардейской имени Панфилова стрелковой дивизии Виктор Кинеловский/Sputnik Виктор Кинеловский/Sputnik

Случалось, что праздничный стол появлялся сам. После того как советские войска в конце декабря 1942 года заняли станцию Котельниково возле Сталинграда, на путях они обнаружили брошенные немцами вагоны. А там – деликатесы. Командующий 7-м танковым корпусом Павел Ротмистров решил, что для встречи Нового года они вполне подойдут. Быстро накрыли столы, которые ломились от еды, шнапса и шампанского. В довершение праздника солдатам зачитали поздравление с победой и с Новым годом от Иосифа Сталина.

Но иногда для праздничного настроения хватало и прозаической картошки. По воспоминаниям одного из бойцов, перед отправкой в Сталинград их отряду устроили встречу Нового года: на столах в землянках оказались консервированные лягушачьи лапки и омлет из черепашьих яиц, видимо, съестные трофеи. К таким деликатесам солдаты были непривычны, поэтому лапки они есть не стали, выбирая из банок только гарнир – рис.

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