13 самых странных вакансий в России

Работа мечты есть! Надо только отыскать ее среди множества вакансий: возможно, должность инструктора по метанию топоров или сомелье кормов для собак как раз то, что вы давно искали.

1. Пациент-актер

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Разыскивается мнимый больной, который досконально изучил атлас болезней человека и может их убедительно изобразить. И заодно выяснить, правильно ли врач поставил диагноз и назначил лечение, корректно ли общался с пациентом или «включил доктора Хауса». Задачи не из простых, зато это отличная возможность прокачать свои актерские скиллы и поучаствовать в экзаменах в роли пациента.

2. Игромастер

Максим Куликов /Getty Images Максим Куликов /Getty Images

Гуру настольных игр, магистр многоходовок и чародей вон того замка на западе – для игромастера нет ничего невозможного. Во всяком случае, в пространстве настольных игр. Вакансия мечты для тех, кто любит игротеки (и сможет их проводить) и готов рассказывать о разнообразных настолках и играть в неожиданных локациях.

3. Ответственный за яркие эмоции

Анна Франк/Getty Images Анна Франк/Getty Images

Даже интересней, чем вакансия «ответственного за романтику». Человек, излучающий веселье и позитив, должен будет подбадривать тех, кто переживает проигрыш, и напоминать, что после поражения придет и победа. Нужно быть готовым к вечеринкам и в любой момент поддержать светский разговор о чем-то приятном.

4. Тестировщик подушек

С.Дж. Бертон /Getty Images С.Дж. Бертон /Getty Images

Должность из разряда «когда за сон на рабочем месте еще и прилично платят». Конечно, человек активный вряд ли справится с такими обязанностями: быстро засыпать, погружаться в глубокий сон и испытывать подушки на прочность самыми зверскими способами – можно даже погрызть, если это поможет делу. Главное, потом написать отчет и в случае необходимости рассказать о нем на пресс-конференции.

А еще у кандидата должны быть устойчивая нервная система и (желательно) опыт работы каскадером. Возможно, для того чтобы обороняться от подкроватных монстров – кто знает?

5. Сомелье кормов для собак

vossphotography/Getty Images vossphotography/Getty Images

Это не шутка: должен же кто-то оценивать качество того, что едят наши питомцы. Такому человеку нужно исследовать все важные параметры, от упаковки и формы гранул или галет до их цвета, запаха и вкуса. А также сравнивать продукцию разных производителей и создавать видеообзоры.

6. Смотритель в енотокафе

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Постоянные герои роликов на YouTube, мимишные еноты нуждаются в заботе ответственного человека. Он должен убирать за пушистиками и кормить их, проводить экскурсии для посетителей кафе и следить за благополучием животных. Главное требование – любовь к енотам, но, кажется, по этому критерию подходят практически все.

7. Инструктор по метанию топоров

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Работа для настоящих викингов и Волкодавов из рода Серых псов. Впрочем, опыт по метанию холодного оружия не требуется, достаточно желания освоить это мастерство и потом проводить инструктаж и даже турниры для остальных. Обязанностей и в самом деле немного, разве что вовремя проводить заточку топоров и менять мишени. Да и рабочая нагрузка невелика: сменами по 6–8 часов. Оплата почасовая – по 250 рублей. Личный топор не нужен.

8. Протаптывальщик тропинок

borchee/Getty Images borchee/Getty Images

Для тех, кто мечтает вырваться из душного офиса, работа протаптывальщика тропинок – настоящий подарок. Можно даже переместиться из города в экопарк всей командой и ходить друг за другом, вытаптывая тропинки, которые будут выглядеть максимально естественно. Или, если компания наскучила, выбрать участок и топать там самостоятельно. Работа сменная, никакого особого опыта не требуется.

9. Дегустатор коктейлей

Тара Мур /Getty Images Тара Мур /Getty Images

Любовь к алкогольным напиткам тоже можно монетизировать. Для этого нужно дегустировать не меньше дюжины коктейлей за вечер, участвовать в дегустациях экспериментальных сочетаний и рассказывать о своих впечатлениях (это сложно, но необходимо). И – не последнее – уметь быстро прийти в себя.

10. Хранитель сокровищ

Джереми Толберт /Getty Images Джереми Толберт /Getty Images

Ответственного за сохранность сокровищ в чуланах и подпись на волшебных рукописях наниматели были готовы возить на корпоративном транспорте на работу, предоставлять спецодежду и бесплатное питание и даже скидки на продукцию – овощи. Даже если за сказочным названием скрывается прозаическая должность кладовщика, так и хочется соблазниться возможностью почитать волшебные рукописи в рабочее время.

11. Мирмикипер

Владимир Дявхов/Getty Images Владимир Дявхов/Getty Images

Ухаживать нужно не только за енотами и индоутками, но даже за муравьями. Эта работа для тех, кто увлекается насекомыми, умеет обеспечивать им нужные условия существования и готов рассказывать о них другим.

12. Хвалитель

Фабио Филци/Getty Images Фабио Филци/Getty Images

Доброе слово и кошке приятно, а посетителям магазинов – тем более. Задача для тех, кто хочет делиться своим позитивным отношением к жизни: хвалить покупателей и говорить им комплименты. Улыбка – обязательна. Чтобы говорить приятные вещи было легко, работодатели готовы оплачивать сеансы у психолога.

13. Друг

SDI Productionsi/Getty Images SDI Productionsi/Getty Images

Бывает и такое: люди ищут друзей и разговоров по душам. Помните, как в рекламе: «А еще вы можете купить себе друга». Всего 400 рублей в час. Почему бы и нет? Ведь даже ваша кошка может устроиться на работу – пушистым тестировщиком коробок.

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