Что носили русские бояре: охабени, ферязи и горлатные шапки

Многослойность была в моде еще несколько веков назад, а главными трендсеттерами XV–XVI веков считались бояре. Свои одежды они носили одна на другую – чем их больше, тем богаче владелец. Вот из чего состоял боярский костюм.

1. Кафтан

Russia Beyond Russia Beyond

Эта верхняя одежда была хороша на все случаи жизни. Хоть в дорогу, хоть дома, хоть ко двору.

По тому, из какой ткани был сшит кафтан, можно было легко узнать, насколько богат и знатен его владелец. Бояре предпочитали дорогие шелк, парчу и бархат.

К кафтану обязательно прилагался пояс, причем он тоже мог много рассказать: был ли он сделан из ткани или кожи, расшит драгоценными камнями – внимательные собеседники сразу понимали, кто перед ними.

2. Однорядка

Russia Beyond Russia Beyond

Длинный плащ без подкладки шили из шерсти и сукна и носили как накидку, продевая руки в специальные разрезы по бокам. Однорядка защищала кафтан от дождя и снега.

3. Охабень

Russia Beyond Russia Beyond

В отличие от других боярских одежд охабень шили по фигуре, нешироким, из шелка, расшитого золотыми и серебряными нитями, атласа или бархата.

По бокам у него были разрезы – именно туда продевали руки, а длинные рукава завязывали на спине.

Важным элементом охабня был козырь – большой отложной воротник, который мог спускаться до середины спины.

4. Ферязь

Russia Beyond Russia Beyond

У этой верхней одежды, сшитой из персидского шелка, бархата или парчи, были очень длинные рукава. Застегивалась она на пуговицы с нашивками и завязками. Зимние ферязи подбивали мехом, летние шили из более легкой ткани.

Носили ее особым образом: продевали в рукав только одну руку, второй же оставался пустым, свисая до земли.

Ферязь считалась парадной одеждой: при дворе существовали специальные дни, в которые нужно было являться именно в ней.

5. Шуба

Russia Beyond Russia Beyond

Не важно, стоит ли суровая зима или жаркое лето, у бояр всегда был повод надеть шубу, даже если приходилось из-за этого париться в «личной сауне».

Шили шубы из соболя, песца, куницы, горностая, белки, лисы. Причем носили их мехом внутрь, обшивая бархатом и парчой.

Моделей было несколько. Русская шуба с очень длинными рукавами и большим, едва ли не от груди, отложным воротником, очень сильно расширялась к подолу – его ширина могла превышать три метра! При этом никаких особых застежек она не имела, фиксировалась вся эта конструкция самыми прозаическими завязками.

А вот чуть более короткая турская, то есть турецкая, шуба отличалась широкими рукавами. Ее накидывали на плечи и застегивали на петли или пуговицы. Надевали ее по парадным случаям: в такой одежде можно было присутствовать на официальных приемах или придворных обедах.

6. Мурмолка

Russia Beyond Russia Beyond

Шапку-конструктор с тульей из дорогих парчи или бархата носили и зимой, и летом. В теплое время года к ней пристегивали отвороты из соболиного или лисьего меха, а зимой утепляли хлопковой тканью и мехом изнутри. Для красоты ее могли украсить жемчужной пуговицей или пером.

7. Горлатная шапка

Russia Beyond Russia Beyond

Этот головной убор сообщал всем окружающим, что его владелец – человек важный и богатый.

Высокие горлатные шапки шили из горлышек куниц, лис и соболей. Бывало, их украшали кисточками из золотых нитей, а верх обшивали парчой.

Дома их выставляли на видном месте – гости сразу понимали, что хозяин бывает при дворе и в думе.

Носили горлатные шапки поверх круглой шапочки-тафьи и колпака из простой холстины. Удерживать всю эту конструкцию на голове было тяжело, так что бояре во время многочасовых приемов могли себе позволить поставить ее на сгиб локтя – совсем как гусарский кивер.

8. Сапоги

Russia Beyond Russia Beyond

Завершали образ сапоги из яркой сафьяновой или телячьей кожи с расшитыми голенищами. Модники выбирали модели с загнутыми носами, а об их приближении сообщал звон каблуков.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграме, VK, Одноклассниках и Дзене