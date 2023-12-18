Что носили русские бояре: охабени, ферязи и горлатные шапки

Эта верхняя одежда была хороша на все случаи жизни. Хоть в дорогу, хоть дома, хоть ко двору.
По тому, из какой ткани был сшит кафтан, можно было легко узнать, насколько богат и знатен его владелец. Бояре предпочитали дорогие шелк, парчу и бархат.
К кафтану обязательно прилагался пояс, причем он тоже мог много рассказать: был ли он сделан из ткани или кожи, расшит драгоценными камнями – внимательные собеседники сразу понимали, кто перед ними.
Длинный плащ без подкладки шили из шерсти и сукна и носили как накидку, продевая руки в специальные разрезы по бокам. Однорядка защищала кафтан от дождя и снега.
В отличие от других боярских одежд охабень шили по фигуре, нешироким, из шелка, расшитого золотыми и серебряными нитями, атласа или бархата.
По бокам у него были разрезы – именно туда продевали руки, а длинные рукава завязывали на спине.
Важным элементом охабня был козырь – большой отложной воротник, который мог спускаться до середины спины.
У этой верхней одежды, сшитой из персидского шелка, бархата или парчи, были очень длинные рукава. Застегивалась она на пуговицы с нашивками и завязками. Зимние ферязи подбивали мехом, летние шили из более легкой ткани.
Носили ее особым образом: продевали в рукав только одну руку, второй же оставался пустым, свисая до земли.
Ферязь считалась парадной одеждой: при дворе существовали специальные дни, в которые нужно было являться именно в ней.
Не важно, стоит ли суровая зима или жаркое лето, у бояр всегда был повод надеть шубу, даже если приходилось из-за этого париться в «личной сауне».
Шили шубы из соболя, песца, куницы, горностая, белки, лисы. Причем носили их мехом внутрь, обшивая бархатом и парчой.
Моделей было несколько. Русская шуба с очень длинными рукавами и большим, едва ли не от груди, отложным воротником, очень сильно расширялась к подолу – его ширина могла превышать три метра! При этом никаких особых застежек она не имела, фиксировалась вся эта конструкция самыми прозаическими завязками.
А вот чуть более короткая турская, то есть турецкая, шуба отличалась широкими рукавами. Ее накидывали на плечи и застегивали на петли или пуговицы. Надевали ее по парадным случаям: в такой одежде можно было присутствовать на официальных приемах или придворных обедах.
Шапку-конструктор с тульей из дорогих парчи или бархата носили и зимой, и летом. В теплое время года к ней пристегивали отвороты из соболиного или лисьего меха, а зимой утепляли хлопковой тканью и мехом изнутри. Для красоты ее могли украсить жемчужной пуговицей или пером.
Этот головной убор сообщал всем окружающим, что его владелец – человек важный и богатый.
Высокие горлатные шапки шили из горлышек куниц, лис и соболей. Бывало, их украшали кисточками из золотых нитей, а верх обшивали парчой.
Дома их выставляли на видном месте – гости сразу понимали, что хозяин бывает при дворе и в думе.
Носили горлатные шапки поверх круглой шапочки-тафьи и колпака из простой холстины. Удерживать всю эту конструкцию на голове было тяжело, так что бояре во время многочасовых приемов могли себе позволить поставить ее на сгиб локтя – совсем как гусарский кивер.
Завершали образ сапоги из яркой сафьяновой или телячьей кожи с расшитыми голенищами. Модники выбирали модели с загнутыми носами, а об их приближении сообщал звон каблуков.
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