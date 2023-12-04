Этот партизан стал Иваном Сусаниным времен Великой Отечественной

Внутри московской станции метро «Партизанская» стоит памятник крестьянину в тулупе с суковатой палкой. Партизан Матвей Кузьмин был самым старым по дате рождения Героем Советского Союза – это звание он получил уже посмертно. За что?

Матвей Кузьмич Кузьмин из деревни Куракино (район Великих Лук, Псковская область) встретил войну, когда ему уже было за 80. Жил он единоличником, не состоя в колхозе, питался рыбной ловлей и охотой, хорошо знал окрестные леса. За нелюдимость его в деревне прозвали бирюком.

«Последний день Матвея Кузьмина», диафильм, художник А. Самсонов А. Самсонов/«Диафильм», 1971 А. Самсонов/«Диафильм», 1971

Когда родную деревню в августе 1941 года захватили немцы, Матвей Кузьмич, конечно, остался – у старика не было сил куда-то эвакуироваться. В феврале 1942-го командир немецкого батальона вызвал к себе 83-летнего Кузьмина и предложил сделку. В обмен на муку, керосин и охотничье ружье Кузьмин должен был вывести немцев к позициям советской армии возле деревни Першино. Как рассказал в 1965 году газете «Великолукская правда» один из очевидцев подвига, команда немцев примерно в 35 человек была «передовым отрядом лыжного батальона, который имел задачу снять наше боевое охранение и обеспечить внезапную атаку».

Кузьмин согласился, но успел предупредить своего внука. Ночью 13 февраля 1942 года Матвей Кузьмич отправился с немцами. Пока он водил отряд по лесам, его внук Василий добрался до расположения советских войск и предупредил об угрозе.

«Последний день Матвея Кузьмина», диафильм, художник А. Самсонов А. Самсонов/«Диафильм», 1971 А. Самсонов/«Диафильм», 1971

Когда в 7 утра Матвей Кузьмин вывел немцев из леса, они тут же попали под огонь советских солдат. Утверждается, что Матвей Кузьмич был убит на месте командиром немецкого отряда, но в любом случае никто из немцев живым не ушел. «Великолукская правда» утверждала, что полегли 250 человек, но архив Министерства обороны указывает, что отряд состоял из 22 разведчиков, все они были уничтожены огнем советских пулеметов.

Могила Матвея Кузьмина на кладбище в городе Великие Луки Комитет культуры администрации города Великие Луки Комитет культуры администрации города Великие Луки

Писатель Борис Полевой оказался на похоронах Матвея Кузьмина, и уже 26 февраля 1942 года в «Правде» вышла статья «Подвиг Матвея Кузьмина», из которой о «новом Сусанине» узнал весь СССР.

Памятник Матвею Кузьмину на платформе станции метро «Партизанская» в Москве. Скульптор Матвей Манизер, 1944 Антон Денисов/Sputnik Антон Денисов/Sputnik

Память Матвея Кузьмича была увековечена много раз. В 1944 году установили памятник на «Партизанской» (тогда – «Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина»), скульптором был великий тезка Кузьмина – Матвей Манизер, автор скульптур на станции «Площадь Революции». В 1953 году останки Матвея Кузьмича торжественно перезахоронили на кладбище города Великие Луки. 8 мая 1965 года, к 20-летию победы над фашистской Германией, Матвею Кузьмину посмертно присвоили звание Героя СССР.