5 фактов про самый первый в России ресторан

Чтобы открыть это заведение, потребовалось разрешение самого императора и одобрение Сената. Ресторан назывался «Доминик», а его знаменитые завсегдатаи звали себя доминиканцами.

Разрешение его открыть дал Николай I

Фасад здания на Невском проспекте, 24, где располагалось кафе Dominique Общественное достояние Общественное достояние

До начала XIX века в России пообедать или поужинать можно было преимущественно в трактирах и кабаках. В 1840 году швейцарский кондитер Доминик Риц-а-Порта решил выйти на новый уровень и открыть в Петербурге кафе, где можно было бы и сытно поесть, и выпить кофе. Его заявку рассматривали на самом высоком уровне: Николай I подписал закон, который разрешал открытие кафе-ресторана, а через год просьбу Риц-а-Порта одобрил Сенат. В 1841 году на Невском, 24, в жилом доме открылось заведение «Доминик». Первое в России кафе-ресторан.

Ели кулебяки и играли в бильярд

В зале кафе Dominique Общественное достояние Общественное достояние

Меню радовало разнообразием: «чай, кофе, шоколад, глинтвейн, бивстекс». Здесь подавали разнообразные пирожки, студень, щи, кашу, жареное мясо, пиво, на десерт можно было заказать бисквит. Писатель Антон Чехов писал брату Михаилу: «На Неве мы катались на лодке, что произвело во мне впечатление. Из лодки мы отправились к Доминику, где за 60 коп. скушали по расстегаю, выпили по рюмке и по чашке кофе…» Однако хитом меню были кулебяки, о которых один из завсегдатаев «Доминика» поэт Николай Агнивцев даже написал стихотворение:

Каждый полдень, хмуря лики,

Предо мною из тумана

Трое призраков встает:

Кулебяка «Доминика»,

Пирожок из «Квисисаны»,

«Соловьевский» бутерброд…

Неплохая кухня и умеренные цены сделали «Доминик» суперпопулярным: сюда приходили студенты и писатели, художники и чиновники, а также мошенники всех мастей, которые орудовали на Невском. В прокуренном шумном зале некоторые посетители просиживали весь день, изучая свежие газеты или играя в бильярд, шашки, домино или карты. Иногда любовь к развлечениям в «Доминике» приводила к печальным последствиям. Писатель Федор Достоевский однажды зашел сюда поужинать и… увлекся игрой в домино: к несчастью, он не знал, что его соперник, который утверждал, что это «совершенно невинная игра», шулер. За вечер писатель расстался с последней сотней рублей из тысячи, полученной тем же утром.

В зале кафе Dominique Общественное достояние Общественное достояние

Завсегдатаи ресторана называли себя доминиканцами: к их числу относился и Михаил Салтыков-Щедрин, который не раз описывал «Доминик» в своих сочинениях. Например, в «Дневнике провинциала в Петербурге» его герой сообщает: «А у Доминика, я вам доложу, кулебяки на гривенник съешь да огня на гривенник же проглотишь – и прав! Только вот мерзлого сига в кулебяку кладут – это уж скверно!»

В «Доминике» проводили первые шахматные турниры

Гуго Бакмансон. «Игра в шахматы. Кафе Dominique в Петербурге», 1909 Общественное достояние Общественное достояние

Здесь собирались и шахматисты. Один из основоположников русской шахматной школы Михаил Чигорин вспоминал, что игра в душной дымной атмосфере требовала крепких нервов и крепкой головы. Заходили сюда Александр Алехин, Эммануил Шифферс и Евгений Зноско-Боровский: чтобы сыграть с ними, нужно было заплатить 20 копеек за аренду места. Некоторые студенты даже ухитрялись зарабатывать на шахматах: весь день и до трех ночи они могли делать ставки на игру (все те же 20 копеек) и так пополняли свои кошельки. С 1876 года в «Доминике» начали проводить первые турниры по шахматам.

Запечатлен на картинах художников

Владимир Маковский. «У Доминика», 1897 Общественное достояние Общественное достояние

Ежедневно «Доминик» принимал до полутора тысяч человек. Хотя помимо кафе на Невском в Петербурге появились и другие заведения такого формата. Но такой особой атмосферы не было больше ни у кого. Все это привлекало и художников. Сцены из повседневной жизни «Доминика» писали Владимир Маковский, Илья Репин, Гуго Бакмансон.

Закрылся после революции

Илья Репин. «У Доминика», 1887 Государственный Русский музей Государственный Русский музей

До 1907 года кафе принадлежало семье Риц-а-Порта, а после смерти последнего ее представителя «Домиником» управляли акционеры. После 1917 года буржуазное заведение закрылось – от него остались лишь фотографии, картины и воспоминания посетителей. А название зажило своей жизнью: в 1928 году в Париже эмигрант Лев Аронсон открыл свой русский ресторан «Доминик», куда часто заходили Иван Бунин, Надежда Тэффи, Марк Алданов и другие. Его постоянных посетителей начали называть, как и петербургских, доминиканцами. А владельца – Домиником.

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