5 фактов про самый первый в России ресторан

Владимир Маковский. «У Доминика"», 1910Частная коллекция
Фасад здания на Невском проспекте, 24, где располагалось кафе DominiqueОбщественное достояние
До начала XIX века в России пообедать или поужинать можно было преимущественно в трактирах и кабаках. В 1840 году швейцарский кондитер Доминик Риц-а-Порта решил выйти на новый уровень и открыть в Петербурге кафе, где можно было бы и сытно поесть, и выпить кофе. Его заявку рассматривали на самом высоком уровне: Николай I подписал закон, который разрешал открытие кафе-ресторана, а через год просьбу Риц-а-Порта одобрил Сенат. В 1841 году на Невском, 24, в жилом доме открылось заведение «Доминик». Первое в России кафе-ресторан.
В зале кафе DominiqueОбщественное достояние
Меню радовало разнообразием: «чай, кофе, шоколад, глинтвейн, бивстекс». Здесь подавали разнообразные пирожки, студень, щи, кашу, жареное мясо, пиво, на десерт можно было заказать бисквит. Писатель Антон Чехов писал брату Михаилу: «На Неве мы катались на лодке, что произвело во мне впечатление. Из лодки мы отправились к Доминику, где за 60 коп. скушали по расстегаю, выпили по рюмке и по чашке кофе…» Однако хитом меню были кулебяки, о которых один из завсегдатаев «Доминика» поэт Николай Агнивцев даже написал стихотворение:
Каждый полдень, хмуря лики,
Предо мною из тумана
Трое призраков встает:
Кулебяка «Доминика»,
Пирожок из «Квисисаны»,
«Соловьевский» бутерброд…
Неплохая кухня и умеренные цены сделали «Доминик» суперпопулярным: сюда приходили студенты и писатели, художники и чиновники, а также мошенники всех мастей, которые орудовали на Невском. В прокуренном шумном зале некоторые посетители просиживали весь день, изучая свежие газеты или играя в бильярд, шашки, домино или карты. Иногда любовь к развлечениям в «Доминике» приводила к печальным последствиям. Писатель Федор Достоевский однажды зашел сюда поужинать и… увлекся игрой в домино: к несчастью, он не знал, что его соперник, который утверждал, что это «совершенно невинная игра», шулер. За вечер писатель расстался с последней сотней рублей из тысячи, полученной тем же утром.
В зале кафе DominiqueОбщественное достояние
Завсегдатаи ресторана называли себя доминиканцами: к их числу относился и Михаил Салтыков-Щедрин, который не раз описывал «Доминик» в своих сочинениях. Например, в «Дневнике провинциала в Петербурге» его герой сообщает: «А у Доминика, я вам доложу, кулебяки на гривенник съешь да огня на гривенник же проглотишь – и прав! Только вот мерзлого сига в кулебяку кладут – это уж скверно!»
Гуго Бакмансон. «Игра в шахматы. Кафе Dominique в Петербурге», 1909Общественное достояние
Здесь собирались и шахматисты. Один из основоположников русской шахматной школы Михаил Чигорин вспоминал, что игра в душной дымной атмосфере требовала крепких нервов и крепкой головы. Заходили сюда Александр Алехин, Эммануил Шифферс и Евгений Зноско-Боровский: чтобы сыграть с ними, нужно было заплатить 20 копеек за аренду места. Некоторые студенты даже ухитрялись зарабатывать на шахматах: весь день и до трех ночи они могли делать ставки на игру (все те же 20 копеек) и так пополняли свои кошельки. С 1876 года в «Доминике» начали проводить первые турниры по шахматам.
Владимир Маковский. «У Доминика», 1897Общественное достояние
Ежедневно «Доминик» принимал до полутора тысяч человек. Хотя помимо кафе на Невском в Петербурге появились и другие заведения такого формата. Но такой особой атмосферы не было больше ни у кого. Все это привлекало и художников. Сцены из повседневной жизни «Доминика» писали Владимир Маковский, Илья Репин, Гуго Бакмансон.
Илья Репин. «У Доминика», 1887Государственный Русский музей
До 1907 года кафе принадлежало семье Риц-а-Порта, а после смерти последнего ее представителя «Домиником» управляли акционеры. После 1917 года буржуазное заведение закрылось – от него остались лишь фотографии, картины и воспоминания посетителей. А название зажило своей жизнью: в 1928 году в Париже эмигрант Лев Аронсон открыл свой русский ресторан «Доминик», куда часто заходили Иван Бунин, Надежда Тэффи, Марк Алданов и другие. Его постоянных посетителей начали называть, как и петербургских, доминиканцами. А владельца – Домиником.
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