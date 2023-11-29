Почему в СССР так любили Беллу Ахмадулину

Поэтессу поколения шестидесятников любили и любят до сих пор. Она была одной из самых необычных и харизматичных фигур того времени.

Белла Ахмадулина Юрий Филипенко/Global Look Press Юрий Филипенко/Global Look Press

Белла Ахмадулина без преувеличения – самый нетипичный и самый любимый поэт-шестидесятник.

То, что ее имя постоянно упоминается в одном ряду с именами Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского и Роберта Рождественского, в равной степени неизбежно и несправедливо. Неизбежно – потому что Белла действительно смолоду принимала участие в легендарных «поэтических вечерах в Политехническом музее» и еще более легендарных концертах на стадионе Лужники; несправедливо – потому что, в отличие от Евтушенко (она была еще и его первой женой), которого без иронии можно назвать «поэтом-гражданином», Ахмадулина всегда оставалась поэтом лирическим, живущим в мире не гражданского пафоса, а высоких, можно сказать – оперных страстей.

Не случайно она и внешне, сценической величественностью и полной бытовой незащищенностью, напоминала оперную примадонну fin-de-siècle («Прекрасной эпохи»). За это «простые советские граждане», включая и успешных советских писателей, смотрели на нее с недоумением и восхищением – о чем свидетельствуют и воспоминания современников, и, уже сейчас, интервью ее дочери Елизаветы Кулиевой – дамы вполне земной и материальной, работающей в рекламном бизнесе.

«Что характерно: с народом мама всегда находила общий язык легче, чем с советскими писателями. На переделкинской даче у нее была большая дружба с рабочим Женей. Когда мама приезжала из Москвы, Женя приходил, они подолгу разговаривали, иногда выпивали. В маминой устной речи было много просторечий, деревенских словечек, которые вводила намеренно. Из первого, что приходит в голову, слово "ничаво"», - рассказывала дочь Елизавета.

Казалось, что в этой «советской аристократке», дочке замминистра и переводчицы ООН (что вероятнее всего значило – агента КГБ), внучатой племяннице личного друга Ленина Александра Стопани, похороненного у Кремлёвский стены вместе с главными советскими вождями, воскрес дух Серебряного века, княгинь – сестер милосердия, и генеральских дочерей, шедших в народ. И напряженные, сразу врезающиеся в память лирические стихи, в которых мелькают персонажи ушедших эпох и отголоски ушедших чувств – естественное проявление этого духа. А не сознательно выстроенная поза или «игра в декаданс», как у многочисленных «ахматовок» и «цветаевок».

Она была, а не казалась. Этот «секрет успеха» очень прост. Но как же мало людей, даже творческих, способны его открыть!

Михаил Визель – шеф-редактор сайта Год Литературы.